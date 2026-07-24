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Luis Cortina
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El exprimer ministro británico Winston Churchill en su despacho
El exprimer ministro británico Winston Churchill en su despachoGetty Images

Citar a Churchill es un recurso habitual de todo político que quiera darse un baño de grandeza. La trayectoria del líder inglés tuvo suficientes jalones como para que se pueda tomar de ejemplo. Desde el famoso “no tengo nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” (la frase exacta), que le dijo a su gabinete el 13 de mayo de 1940, dejó infinidad de lecciones de lo que debe (y no debe) hacer un líder que quiera conducir su nación.

El miércoles de esta semana Javier Milei apeló a una supuesta frase del exprimer ministro británico para contrarrestar la ola de críticas desatada tras la derrota de la selección en el Mundial de fútbol. “¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que te plantaste por algo, en algún momento de tu vida”, posteó en inglés. Por las dudas, aclaró en una curiosa posdata que “algunos sostienen que la frase es de Víctor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día”.

Efectivamente, fue el gran escritor francés quien le hizo esa dedicatoria, bastante más larga, a su colega Abel-François Villemain, que afrontaba duras críticas. El que le hizo “una puesta al día” fue el propio Presidente, no hay ningún registro de que Churchill haya dicho nada parecido. Sumarse al equipo de Don Winston paga más.

Por Luis Cortina
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