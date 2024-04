¿Dónde está Elena Ferrante? El “asesino de Twitter” anticipa que no habrá nuevas obras de la escritora italiana

Escuchar

“No me arrepiento de mi anonimato -había declarado a la prensa la misteriosa escritora italiana Elena Ferrante-. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un buen modo de leer”. Una de las escritoras más exitosas del siglo XXI, de quien se dijo que se dedicaba a la filología y a la que se comparó con Elsa Morante, se ocultaba detrás de un seudónimo.

En 2016, los periodistas italianos Claudio Gatti y Tommaso Debenedetti -más conocido como el “asesino de Twitter” por anunciar en redes sociales “muertes falsas” de celebridades literarias y políticas (de Mario Vargas Llosa a Claudia Piñeiro, y del papa emérito Benedicto XVI al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel)- anunciaron que en verdad la autora de La amiga estupenda, entre otras obras, era la traductora italiana Anita Raja, casada con el editor y escritor italiano Domenico Starnone, al que también se atribuyó la autoría de los escritos de Ferrante.

Hasta la plataforma MUBI asume que Raja es la escritora y guionista Elena Ferrante

Ese mismo año, la prensa italiana reveló que la fortuna de Raja y Starnone se había multiplicado considerablemente, al ritmo del éxito de la obra de Ferrante. Varias novelas de la misteriosa autora fueron adaptadas al cine y otras, convertidas en miniseries; en la plataforma MUBI, cuando se menciona a Ferrante como autora o guionista, aparece la foto de Raja.

Debenedetti creó en febrero una cuenta de X que no es fake (@TommDebenedetti) para anticipar el “final” de la obra de Ferrante. El 1 de abril escribió: “Esto no es una muerte engañosa (todavía) sino una pregunta. ¿Dónde está Elena Ferrante? Desde hace mucho tiempo, no hay nuevos libros, artículos o entrevistas. ¿Qué sucedió? ¿Elena se ha despedido en secreto de la escritura? Si no, ¿cuándo se publicará su nueva novela?”, y arrobó en su publicación a los editores Giulio Passerini, de Edizioni E/O, y Michael Reynolds, de Europa Editions.

Días después, señaló: “Resulta extraño que Elena Ferrante ya no escriba obras narrativas desde 2019 cuando publicó La vida mentirosa de los adultos. Desde hace 4 años, solo el Epílogo sobre Alba de Céspedes y muy poco más. ¿Por qué? Por el momento no hay respuestas de los editores”. Ante una consulta de LA NACION, desde Lumen -la editorial que publica en español la obra de Ferrante- señalaron que este año no saldrá un nuevo libro de la italiana. El más reciente es En los márgenes, de 2022, con ensayos sobre escritura y lectura.

El “epílogo” a la novela de De Cespédes, Una esposa ejemplar (Seix Barral), en realidad está tomado de La Frantumaglia. Un viaje por la escritura, de 2017, que reúne otros ensayos de Ferrante sobre literatura. Allí revela que, cuando era muy joven, Ferrante “aspiraba a escribir exhibiendo un pulso viril”, hasta que descubrió la literatura de las mujeres. “Pero desde hace tiempo me he quitado de encima preocupaciones teóricas y lecturas y me he puesto a escribir sin preguntarme más qué debía ser: masculina, femenina, de género neutro”, afirma. Caracteriza además la novela de la escritora cubano-italiana como “de una gran inteligencia narrativa”.

“En una semana, no hay respuesta de los editores. Entonces la deducción es fácil. No habrá nueva novela de Elena Ferrante. Anita Raja (es decir, Elena Ferrante) ha dejado de escribir. ¿Por ahora o para siempre?”, se preguntó Debenedetti en X.

“Hace tiempo que Raja, la verdadera Elena Ferrante, no escribe nada ni siquiera como traductora -dice Debenedetti a LA NACION-. Por teléfono, un escritor italiano cercano a Ferrante me dijo que un nuevo libro de Elena estaba muy lejos por ahora. Creo que la revelación de su identidad, aunque nunca fue confirmada por el editor, constituyó una especie de ataque a la esencia misma de la obra literaria de Ferrante que tenía en su anonimato la garantía de su libertad de escritura. Claramente Ferrante es Raja, y su silencio es un nuevo misterio”.