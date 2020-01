Confiesan autoría del robo de la obra "Retrato de una dama" de Gustav Klimt

"Retrato de una dama", de Gustav Klimt, robado en 1997 de una galería italiana Fuente: Reuters

Lucía Vázquez Ger
22 de enero de 2020

"Retrato de una Dama", el cuadro que Gustav Klimt pintó entre 1916 y 1917, fue misteriosamente sustraído en febrero de 1997 de la Galería de arte Ricci Oddi de Piacenza, en el norte de Italia. No hubo más noticias sobre él hasta el 10 de diciembre del año pasado, cuando fue encontrado de casualidad por tres jardineros en un agujero cubierto con una chapa de metal sobre una pared externa de esa misma galería de arte. Los jardineros estaban arrancando la hiedra cuando abrieron una puerta sin llave y encontraron una bolsa de celofán que contenía la pintura. La obra fue sometida a investigación, y tras una serie de pericias técnicas, la semana pasada se confirmó la autenticidad del cuadro. Pero el caso sigue siendo un misterio.

Ayer, el medio británico The Guardian, informó que recientemente dos hombres confesaron ser los autores del crimen en una carta dirigida a Ermanno Mariani, un periodista especializado en crónicas sobre delitos y temas judiciales, del medio local italiano de Piacenza, Libertà. Afirmaron que fueron ellos quienes sustrajeron la obra que luego devolvieron "como un regalo a la ciudad".

Según contó Mariani a LANACION, hace ya algunos años que conoció personalmente a uno de los supuestos delincuentes. "Lo arrestaron por un robo y lo conocí en la corte unos 17 o 18 años después de que el cuadro de Klimt fuera robado de la galería. Le ofrecí un cigarrillo. Me imaginé que podría revelarme algo y le pregunté sobre "Retrato de una Dama". Respondió que no sabía nada de esta obra", relató. "Pero tres meses después me llamó para decirme que sabía donde estaba la pintura. Pidió ponerse en contacto con un oficial de policía para iniciar una negociación. La policía creía que este hombre era confiable con sus declaraciones. Pero en algún momento la negociación se detuvo".

Luego, tras el descubrimiento de la obra desaparecida de Klimt en el muro de la galería en diciembre pasado, este mismo hombre lo llamó por teléfono para decirle que tenía una carta firmada por su jefe en la que se lo mencionaba y se asumía la responsabilidad por el robo y devolución la pintura. "Su jefe era un ladrón muy famoso y autor del robo de manuscritos ilustrados del siglo XIII en la Biblioteca Passerini Landi y de 300 códigos del siglo XII de valor incalculable, y por lo cual había sido arrestado en 1985", explicó Mariani a LANACION. "Creo que nunca han podido vender la pintura robada", explicó el periodista. "Es una pintura que hoy cotiza entre 50 y 130 millones de euros".

Actualmente el caso sigue irresuelto. La policía está investigando dónde ha permanecido la obra durante estos años; quién la robó y quién la devolvió.

Otros datos curiosos

El robo de la pintura fue descubierto el 22 de febrero de 1997, pero según contó Mariani a LANACION, el último trabajador que la vio dijo que lo había notado unos días antes, el 19 de ese mes. Se cree que la pintura se sustrajo utilizando un hilo de pescar para enganchar la pintura de la pared y subirla por un tragaluz abierto en el techo de la galería.

Un tiempo antes de la desaparición de la obra, una estudiante de 16 años, Claudia Maga, descubrió que la obra había sido pintada sobre otra pintura que se creía desaparecida desde 1912: "Retrato de una joven dama". La estudiante entendió que debajo del "Retrato de una dama" había otro retrato. A raíz de esto se realizaron radiografías y se descubrió el doble retrato. Esto fue noticia en los periódicos de todo el mundo. Poco después, el cuadro fue robado.

El lugar donde la obra estaba escondida

Esta es la cavidad del muro del museo donde el cuadro fue encontrado dentro de una bolsa negra Fuente: AP

Según informó The Guardian, hasta diciembre pasado, "Retrato de una dama" estaba en el segundo lugar de las pinturas más buscadas en el mundo después de la Natividad de Caravaggio, robada en 1969 del Oratorio de San Lorenzo en Palermo y considerado uno de los mayores misterios de la historia del arte.

El periodista que informó a LANACION para esta nota, Ermanno Mariani, estuvo presente en la Galería de arte Ricci Oddi en febrero de 1997 y el 10 de diciembre de 2019 respectivamente. Además, un año antes del hallazgo, publicó un libro titulado "El misterio del doble retrato de Klimt".