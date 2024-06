Dos por uno: imágenes de expediciones visuales al África y la Antártida en la avenida Corrientes

Escuchar

Documentos de dos expediciones visuales -una al Valle del Omo, en Etiopía, y otra a las bases argentina en la Antártida- hechas por dos artistas argentinas se pueden ver en la Galería del Centro Cultural Rojas (Corrientes 2038) hasta mediados de mes, en forma libre y gratuita. Por un lado, catorce fotos impresas en lona micropeforada y un video de Barbara Arcuschin (Buenos Aires, 1985); por otro, esculturas, fotografías, videos y una videoinstalación de Andrea Juan (Buenos Aires, 1964). Ambos proyectos conviven en forma armónica con una “paleta” temática que ahonda tanto en el modo en que los cambios sociales se expresan en los cuerpos como en la crisis causada por el calentamiento global.

Jóvenes de la tribu hamer, en Etiopía Bàrbara Arcuschin

La muestra de Arcuschin, titulada El viaje infinito. Cuerpo, indumentaria y territorio, estuvo al cuidado de Fabiana Barreda e indaga las relaciones entre cuerpo, moda y paisaje en una serie de retratos de jóvenes y adultos africanos de la tribu hamer, considerda uno de los pueblos más tradicionales del país. La curadora, que define a la fotógrafa como “una antropóloga viajera”, destaca el uso reflexivo de la cámara, que desfila en un paisaje luminoso.

Tomas directas de Arscuchin en el Valle del río Omo Bàrbara Arcuschin

“Mi trabajo se rige bajo la calidad humana que se evidencia en la sensibilidad de las miradas de aquellos que retrato -dice Arcuschin a LA NACION-. Miradas profundas, miradas sin titubeos, miradas filosas que estallan los límites de las preestablecidas barreras culturales. Se crea una superposición de sentidos antropológicos y humanos”. Solos o en grupos de amigos, los hamer (que son polígamos) lucen ataviados con gran estilo y muchos abalorios (el modo de vestir de cada uno indica su estatus social).

Moda, cuerpo y territorio en las fotos de "El viaje infinito" Bàrbara Arcuschin

“Los retratos me permiten capturar ojos, bocas, cuerpos y existencias -agrega la artista-. El cuerpo ornamentado, cubierto por texturas y partituras de los colores que lo protegen. Pensar la vestimenta de esta tribu en particular de manera rígida sería limitante, ya que crean fusiones entre sus piezas, accesorios y atributos autóctonos con corrientes anglosajonas, ‘modernas’, actuales. Desde mi óptica, son un grito a la moda, un estilo particular, un lenguaje único, situado en su espacio-tiempo. Cuerpos que son territorios, territorios que son cuerpos”.

Performance basada en un estudio que sostiene que, bajo la capa de hielo, se encuentran depósitos de hidrato de metano; este gas, de efecto invernadero, comienza a emanar a la superficie por la desaparición de las masas de hielo por calentamiento global Andrea Juan

Con-ciencia. La crisis climática a través de la obra de Andrea Juan, con curaduría de Luciana García Belbey y dirección artística de Margarita Gómez Carrasco, constituye una “antología” del trabajo pionero de la artista que investiga las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático en el hoy disputado Continente Blanco. La exhibición agrupa trabajos que van de 2004 a 2016: Juan comenzó a interesarse en la crisis ambiental a principios del nuevo milenio, cuando comenzaban a hacerse notar los “efectos indeseados” en los polos.

Performances realizadas con maniquíes de tela a escala humana y réplicas a tamaño macroscópico de la flora marina Andrea Juan

“La experiencia en Antártida ha sido maravillosa, comenzó en 2004 y finalizó con la última Residencia de Artistas en 2016 -cuenta a LA NACION-. Mi trabajo como artista lo realicé en diez campañas antárticas, viajando a distintas bases y desarrollando cada año un proyecto nuevo relacionado con investigaciones científicas sobre cambio climático. Cada año era un nuevo desafío, el clima intenso, el territorio virgen, el estar apartada del ritmo que imponía la ciudad”.

Piezas de tela y tejidos sobre hielo en la Antártida (del proyecto "Nuevo Edén") Andrea Juan

Las fotos del paisaje antártico intervenido con personajes vestidos de colores flúos (que representan gases que podrían emerger si el calentamiento global se agrava), los “cubos” acrílicos que imitan fragmentos de glaciares a la deriva, las secuencias de videos y las tomas de obras de sitio específico de la artista en un clima extremo dotan a la muestra de una atmósfera onírica, como si los espectadores asistieran a la puesta en escena de un “drama ecológico” aún insondable. En algunas de las series de Juan se catalogan “nuevas especies” mediante acrílicos calados, transferencias de goma sobre tul, telas de nylon, espandex, poliéster, seda natural, chantu de seda, telas sintéticas y organza.

“Vibraba en armonía con el paisaje y trabajaba siguiendo los ritmos de la naturaleza -recuerda la artista-. Las luces cambiaban todo el tiempo, modificando el espacio, por lo que el entorno natural de hielos, nieve y sedimentos mutaba incesantemente, generando espacios mágicos y únicos para desarrollar mi obra”. Ideal para tomarse una pausa de la monótona agenda diaria.

Para agendar

Con-ciencia y El viaje infinito, de Andrea Juan y Bárbara Arcuschin, respectivamente, se pueden visitar en la Galería del Rojas (Corrientes 2038) hasta el 15 de junio, de 9 a 22, con entrada libre y gratuita. El espacio depende de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.