Con mucha emoción, Eduardo Costantini, empresario, coleccionista y fundador del Malba, recibió hoy el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, mientras que la mecenas y también coleccionista Amalia Amoedo, creadora de la Fundación Ama Amoedo, fue reconocida por su trayectoria en gestión cultural. Son dos figuras fundamentales del coleccionismo y el mecenazgo, cuyos proyectos contribuyeron a transformar el panorama artístico argentino y a proyectarlo internacionalmente.

Amalia Amoedo, con el presidente del FNA, Tulio Andreussi Guzmán, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli Hernan Zenteno - La Nacion

En la tarde de este viernes, en el Auditorio de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, el clima fue de absoluta celebración. El Fondo Nacional de las Artes (FNA) distinguió a dos protagonistas fundamentales de la escena cultural argentina y también a figuras reconocidas de otras disciplinas por sus respectivas trayectorias: Daniel Burman (Artes Audiovisuales), Jorge Consiglio (Letras), Leo Vinci (Artes Visuales), Raúl Lavié (Música), Ángel Navarro (Patrimonio), Edilberta Puca (Artesanías), Arturo Puig (Teatro), Estudio Hampton-Rivoira (Arquitectura) y Susana Tambutti (Danza).

Todos los elegidos de la edición 2026 de los Premios a la Trayectoria del FNA Hernan Zenteno - La Nacion

Al presentar la distinción a Costantini, Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, destacó: “Reconocer a Costantini con el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes es celebrar una vida dedicada al arte y a la cultura. Su trayectoria refleja cómo la iniciativa, la visión y el compromiso personal pueden dar lugar a proyectos que trascienden a su creador y se convierten en un legado enorme de gran valor para toda la sociedad”.

Costantini, economista, filántropo, empresario, coleccionista, presidente de Consultatio y fundador del Malba y Malba Puertos, eligió compartir el reconocimiento con quienes participaron en la construcción del museo, que este año cumplió 25 años. También, entre los presentes, mencionó afectuosamente a Julio Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. “Somos colegas”, sostuvo.

“El Malba es el resultado de mucha gente. Es un proyecto que, embrionariamente, yo lo ubico en el año 1981, cuando tuve la gran suerte de conocer a Ricardo Estévez, quien fue mi mentor, mi maestro”, recordó. Fue entonces cuando decidió concentrar su colección en el arte latinoamericano, con el propósito de dar mayor visibilidad al arte argentino. “Él me señaló las obras, pieza por pieza. Me fue enseñando el camino durante todos estos años”, agregó.

Aquella colección terminaría convirtiéndose en el núcleo del Malba, inaugurado en 2001, una institución que transformó el panorama cultural de la ciudad y alcanzó relevancia a nivel global.

Costantini agradeció a los integrantes del equipo del museo, sus consejos y comités, y la asociación de Amigos. También se refirió a uno de sus mayores desafíos: garantizar la continuidad institucional más allá de la figura de su fundador. “El desafío del Malba es construir ese puente para que, cuando no esté el fundador, pueda sostenerse financieramente”, afirmó.

Con la mirada puesta en el futuro, anunció que el museo avanza en la construcción de una reserva técnica de 1500 metros cuadrados y proyecta comenzar, hacia fines de 2027, las obras de ampliación debajo de la Plaza Perú, según un proyecto de la arquitecta mexicana Frida Escobedo. “Estamos optimistas. Estamos alegres”, expresó.

La otra protagonista de la jornada fue Ama Amoedo, distinguida con el Premio Trayectoria en Gestión Cultural, que fue entregado por Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Filántropa, artista, coleccionista y fundadora de la Fundación Ama Amoedo, representa una generación de mecenas. “Este reconocimiento es un verdadero mimo al alma para mí”, expresó emocionada, al recordar que su abuela, Amalia Lacroze de Fortabat, presidió el Fondo Nacional de las Artes durante 22 años.

Amoedo ha apoyado activamente a artistas, agentes culturales e instituciones de manera independiente, consolidando en la creación de la Fundación Ama Amoedo numerosos años de acompañamiento al arte contemporáneo. Actualmente es miembro del Comité de Adquisiciones del Círculo Internacional de América Latina del Centre Pompidou, París; del Comité del Fondo de Arte Latinoamericano y del Caribe del MoMA, Nueva York; del Comité Internacional y ex presidenta de la Fundación arteba, Buenos Aires; del Programa Mecenas del Arte y del Comité de Adquisiciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; del Consejo Asesor Internacional del Presidente de Americas Society, Nueva York; y del Consejo de Coleccionistas de América Latina y el Caribe del Institute of Contemporary Art Miami.

“Este 2026 se cumplen 30 años desde que empecé a coleccionar y acompañar artistas, instituciones y museos. Hace cinco años, ese compromiso se consolidó en la creación de Fundación Ama Amoedo”, señaló.

Creada en 2021, su fundación desarrolla programas de becas y residencias. Su trabajo trasciende la adquisición de obras para impulsar procesos de investigación, experimentación y circulación internacional.

“El arte necesita una comunidad que lo cuide y lo impulse, que lo quiera con el corazón. Para mí apoyar el arte argentino es un orgullo enorme. Tenemos artistas maravillosos que merecen estar en el centro de la conversación internacional”, afirmó Amoedo, quien compartió el reconocimiento con su familia, sus amigos y quienes dedican su vida al arte.

El Gran Premio FNA y los Premios a la Trayectoria Artística son distinciones anuales que el Directorio del organismo —conformado por su presidente, Tulio Andreussi Guzmán, y por María Silvia Corcuera (Artes Visuales), Juan Antonio Lázara (Patrimonio), Marcelo Nougués (Arquitectura), Miguel Pereira (Artes Audiovisuales), Mauricio Wainrot (Artes Escénicas y Danza), Guillermo Scarabino (Música), Patricio Zunini (Letras), Cristian Mac Entyre (Artes Visuales), Gastón Pulero (representante de la Secretaría de Cultura de la Nación) y Marcelo Eugenio Griffi (representante del Banco Central de la República Argentina)— entrega a quienes, con su labor creativa, han realizado aportes extraordinarios al desarrollo de la cultura argentina.