Este martes, en su discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, en el Palacio Libertad, el Presidente volvió a usar citas apócrifas que, esta vez, atribuyó al artista español Pablo Picasso y al rey de Macedonia y discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno. Las frases que usó Javier Milei provienen de la biblioteca del ciberespacio y las redes sociales, y no fueron dichas ni escritas por ninguno de los dos.

En la primera, mientras hacía un elogio del ajuste fiscal llevado a cabo por su Gobierno, atribuyó una frase a Picasso. “Hoy escucho a muchos hablar del equilibrio fiscal y demás, esos mismos que durante la campaña decían que era imposible, ya no solo alcanzar el equilibrio fiscal en el primer año, sino que decían que era imposible alcanzarlo en cuatro años, porque ni siquiera se podía tocar un punto del PBI por año -dijo Javier Milei-. Pero como a mí me gusta la frase de Picasso, ‘lo que es posible lo dejo para los demás, yo me voy a encargar de lo imposible’, y en un mes cerramos el déficit fiscal. Es decir, bajamos el gasto público en términos reales 30%”.

A continuación, en el mismo tono autocomplaciente, mencionó a Alejandro Magno. “Hay una frase que me encanta de Alejandro Magno que dice: ‘No conquisté medio mundo escuchando a los inútiles que nunca lograron nada o que no conquistaron nada’. Pero nada, teníamos que estar soportando a los que cuestionaban la calidad del equilibrio fiscal, de que era transitorio, que no se podía sostener y vaya a saber cuántas cosas más dijeron. Bueno, vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera. Vaya que lo logramos”, se congratuló.

En otras ocasiones, Milei había citado erróneamente a Cicerón, Sun Tzu e incluso pasajes de la Biblia, como ocurrió ayer, cuando recibió el doctorado honoris causa en Humanidades otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. En su discurso, citó frases de economistas como Robert Lucas Jr., Milton Friedman, Adam Smith y Federico Sturzenegger.

Haciendo alusión a los filósofos estoicos, anticipó que el próximo 30 presentará su trilogía La moral como política de Estado, que publicará Hojas del Sur en una caja. Luego, fiel a su estilo, reversionó un célebre pasaje bíblico.

“Cuando ustedes tienen que tomar decisiones, lo importante es que tomen decisiones que son justas, y para tomar decisiones justas…, yo me autorreconozco un estoico inspirado en el rey Salomón, pero cuando ustedes miran el capítulo 8 de la Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith también es un estoico cuando habla de la virtud”, dijo.

“¿Y qué es lo que pide el rey Salomón? Pide sabiduría para discernir entre el bien y el mal, coraje para elegir el bien, templanza para bancarse las consecuencias de elegir y después agrega justicia, justamente porque no tiene que tomar medidas que son justas, por ende, tampoco, para poder determinar qué es justo, ustedes…, miren, no va el relativismo moral, y cuando hablo de relativismo moral no es que estoy pensando ir a la India y sugerirles que coman vacas, ni tampoco estoy pensando en ingresar en una comunidad judía ortodoxa y caerme con un jamón español, no estoy pensando en eso. Soy loco, pero no como vidrio”, bromeó.

Sin embargo, si bien en el Libro de Reyes el rey Salomón pide humildemente a Dios un “corazón entendido” (la sabiduría a la que se refiere Milei) para gobernar y discernir entre lo bueno y lo malo, no hay ninguna referencia al coraje, la templanza ni la justicia. Tampoco reclama riquezas ni larga vida, ni la destrucción de sus enemigos.