Angela Merkel, una de las líderes mundiales que apareció hoy golpeada en las fotos de una campaña del artista Alexandro Palombo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Crédito: Gentileza Alexsandro Palombo

Elisabetta Piqué 25 de noviembre de 2019 • 19:55

ROMA.- "Soy un hombre y amo a las mujeres, por eso siento el deber de hacer algo por ellas, todos los días de mi vida, a través del arte. El respeto por las mujeres significa respeto por la vida". Son palabras del artista pop italiano y activista aleXsandro Palombo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que para llamar la atención del mundo ante lo que considera una verdadera "pandemia", "golpeó" a mujeres tan poderosas como Angela Merkel y Hillary Clinton.

Causó gran impacto aleXsandro -nacido en Puglia hace 46 años y que vive en Milán desde hace 30- cuando empapeló la ciudad con afiches muy fuertes. En ellos, retocó imágenes de Merkel, Hillary Clinton y otras mujeres famosas del mundo de la política con el rostro magullado, labios ensangrentados, ojos negros y pómulos enrojecidos. Entre las víctimas de la violencia machista aparecieron la actual canciller alemana y la excandidata a presidente del Partido Demócrata estadounidense. También la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama; la actual primera dama de Francia, Brigitte Macron; la congresista demócrata hispana Alexandria Ocasio-Cortez; Sonia Ghandi y hasta la Nobel de la Paz y líder birmanaAung San Suu Kyi. En los afiches todas aparecen mirando de frente, con una gran leyenda en inglés que dice "Solo porque soy una mujer". Y luego: "Soy víctima de violencia doméstica-Soy mal paga-He sufrido mutilación genital-No tengo derecho a vestirme como quiero-No puedo decidir con quién casarme-Fui violada... La violencia contra las mujeres es un problema global que toca a todos, sin distinción de raza, clase o religión", se lee. En diálogo con LA NACION, Palumbo contó que fue un equipo de colaboradores que trabaja con él quien puso estos afiches en la entrada de la Universidad de Milán en Largo Richini, en la fachada del Teatro Lírico en via Larga, en Piazza Carbonari y demás lugares de la capital financiera de Italia.

En la Universidad de Milán aparecieron los afiches de las mujeres más poderosas del mundo político, golpeadas: "Quise decir que ninguna está a salvo de la violencia machista", explicó Palombo, el artista Crédito: Gentileza Alexsandro Palombo

El artista también destacó que no es la primera vez que, con su obra, pone el reflector sobre temáticas sociales importantes. Entre sus trabajos más conocidas, en efecto, se cuenta una serie titulada "Break The Silence", de 2015, con celebrities víctimas de violencia doméstica. O la serie "What Kind of man are you?" con personajes de historietas, de Disney a Wonder Woman, como víctimas de violencia de género.

Michelle Obama Crédito: gentileza Alexsandro Palombo

¿Cómo se le ocurrió ahora salir a "golpear" a Merkel y Clinton? "Se me ocurrió porque no podía más asistir a esta política llena de violencia verbal hacia las mujeres. Lo encuentro inaceptable. Lo que pasó con Brigitte Macron y el presidente de Brasil [Jair Bolsonaro] es solamente uno de los muchísimos ejemplos de violencia sexista que vemos todos los días. Basta con pensar en el lenguaje que utiliza Trump y al de varios políticos italianos. Todo esto le hace mal a las mujeres, pero también degrada a la política", dijo.

Hillary Clinton, en la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Crédito: gentileza Alexsandro Palombo

Palumbo admitió que su idea de ponerle moretones a algunas de las mujeres más influyentes del mundo tuvo repercusión. "Seguramente tuvo un efecto desestabilizador porque tocando personalidades femeninas de poder quise decir que ninguna mujer, realmente ninguna, está a salvo de la violencia machista -explicó-. La reacción a mis obras siempre es muy positiva, pero admito que también hay quienes no están de acuerdo con mi visión provocativa. Creo que el debate sirve para que todos podamos reflexionar sobre este problema de dimensión global", agregó.

Entre otros lugares de Milán, el Teatro Litta también fue escenario de la campaña de Palombo Crédito: Gentileza Alexsandro Palombo

Muy reservado y famoso por no aparecer nunca en público, ante una pregunta, Palumbo dijo conocer el colectivo #NiUnaMenos, del que confesó ser admirador. "Son mujeres muy valientes que fueron pioneras e inspiración de muchísimas otras mujeres del mundo", subrayó y manifestó su deseo de viajar algún día a la Argentina, "un país que siento muy cercano a mi espíritu".