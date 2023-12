escuchar

Alessandro Baricco reapareció con un nuevo podcast: Wild Baricco. Hace solo cuatro meses el escritor italiano recurrió a las redes sociales para informar que había recibido un segundo trasplante de médula ósea. En el primer episodio del podcast, el único hasta el momento, el autor de Seda afirma que por primera vez se anima a hacer dos cosas: hablar durante mucho tiempo y tocar temas que solía esquivar.

Wild Baricco está disponible en Spotify y en la página de Il Post, por ahora solo en italiano. El episodio publicado consiste en una conversación de más de dos horas entre Baricco y el periodista Matteo Caccia, coproducido por el diario italiano Il Post y la editorial Feltrinelli, responsable de la publicación de su obra en su lengua original.

Como anticipa al comienzo de la grabación, Baricco, de 65 años, está abierto a todas las preguntas. Consultado por la existencia del talento contesta: “Existe el talento. Es un don, seguramente. Es el resultado algebraico de un árbol genético que reúne el padre loco y la madre paranoica o mala pero inteligentísima. Todo esto se destila y desemboca en un niño. Es relativamente fácil reconocer el talento en los otros, el problema es reconocer el talento en uno mismo. Se puede detectar el talento de un escritor ya a los 18, 20 años”.

Además cuenta cómo creció su amor por el piano en el último tiempo. “Como ya habrá comprendido quien haya leído Abel [su última novela, publicada recientemente en Italia] empiezo a entender que el tiempo no es lineal. El antes y el después son una ilusión: tengo este piano porque toco el piano, mal, pero siempre... Empecé cuando tenía cinco años y nunca paré. Es uno de los grandes placeres de mi vida. Nunca toco para nadie, sólo para mí. Volver a casa y tocar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Y por eso siempre tuve un piano en casa, incluso en las épocas más inestables”.

Y después, vinculó esa vieja pasión con su pareja, la pianista Gloria Campaner, con quien se casó en diciembre: “Hoy la mujer de mi vida es pianista, y una de las razones por las que vino a vivir conmigo es porque había un piano. Si no hubiera estado nunca hubiera venido o en todo caso me hubiera tomado más tiempo convencerla. En definitiva, desde hace cuatro o cinco años, gracias a ella, el piano ha entrado en mi vida de forma invasiva”.

Baricco presentó "Sobre el tiempo y el amor" en el Teatro Colón en 2022 PRENSA TEATRO COLON / ARNALDO COLOMBAROLI

Conocido por sus obras de ficción pero también autor de grandes ensayos como Next, Los bárbaros, The Game o Una cierta idea del mundo, Baricco nació en Turín en 1958. Es escritor, dramaturgo, guionista, crítico musical, autor de televisión y, con los años, se convirtió en una de las figuras más polifacéticas y eclécticas de la escena cultural italiana. En octubre de 2022 visitó por última vez la Argentina para presentar en el Teatro Colón Sobre el tiempo y el amor, un relato perfectamente hilvanado con el que convenció al auditorio de que “el amor es el único sistema que logra cerrar la herida del tiempo”.

Ahora, unos días antes de la Navidad Baricco reapareció en una librería de Via Appia para presentar su nuevo podcast y se mostró muy optimista a pesar de sus problemas de salud: debido a la detección de leucemia en 2022 se sometió a un tratamiento que lo llevó a recibir dos trasplantes de médula. ““Vivo la vida que me gusta -dijo-. Dentro de los límites que mi cuerpo me permite llevo la vida que quiero. Soy un hombre muy afortunado, muy privilegiado y muy feliz”.

LA NACION