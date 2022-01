“Shock”: Alessandro Baricco anunció que tiene leucemia y en unos días se someterá a un trasplante

ROMA.- “Ehm, hay una noticia que dar y esta vez la tengo que dar justo yo, personalmente. No es gran cosa, les aviso”. Así arranca el mensaje que Alessandro Baricco posteó hoy en sus redes sociales –Twitter, Facebook e Instagram- con un anuncio que conmocionó al mundo de las letras: tiene leucemia, está internado y en unos días se someterá a un trasplante.

En su anuncio “shock” , como lo definieron los medios italianos, con una foto de una mesa de hospital en la que se ve una computadora y dos libros, el reconocido escritor, de 63 años, contó que hace cinco meses le diagnosticaron una leucemia mielomonocítica crónica. “Me quedé mal, pero tampoco tanto, dale. Cuando tenés una enfermedad de este tipo lo mejor que podés hacer es someterte a un trasplante de células madre de la sangre, cosa que haré en un par de días”, contó. “Bueno, no es tan simple, estamos trabajando en eso desde hace meses, es un trabajo de paciencia”, siguió el autor de Seda, Novecento, La esposa joven y otros éxitos, al precisar que será su hermana Enrica –”mujer que antes mis ojos ya era especial, imagínense ahora”-, quien le donará las células madre.

“Mucho más no tengo para agregar. Quizás, me sale decir que percibo cada momento la suerte de vivir todo esto con muchos amigos verdaderos alrededor, unos hijos piolas, una compañera de vida irresistible y el mejor Toro desde los tiempos del ‘scudetto’”, agregó, aludiendo al equipo de fútbol de su ciudad, Torino, que está décimo en el campeonato de la serie A. “Son cosas, las primeras tres, que te cambian la vida. La cuarta, claro, no te la arruina. En fin, la veo bien”, comentó, con ironía y humor.

Finalmente, se despidió de sus miles de followers con optimismo: “por un tiempo no cuenten conmigo, pero tampoco se acostumbren demasiado a la cosa porque los médicos que se pusieron en la cabeza que me van a curar tienen toda la pinta de que lo van a lograr rápido. Abrazos, AB”, concluyó.

Como es de imaginar, la noticia, que se conoció pasado el mediodía en Italia, enseguida tuvo gran repercusión en todos los medios. El Corriere della Sera subrayó que, pese a que la leucemia le fue detectada hace cinco meses, Baricco siguió trabajando. Tanto es así que el 15 de enero pasado lanzó su proyecto Novecento. The Source Code, es decir, el audio de la lectura en voz alta del célebre monólogo teatral –grabado el día de Año Nuevo 2022-, que el escritor decidió transformar en una obra única digital. Se trata de una obra certificada por un acto de autenticidad (NFT, Non fungible token) a través de la tecnología Blockchain, que utiliza la criptografía, como sucede en el mundo de la criptoarte. Colaborando con un grupo de expertos, Baricco se convirtió, así, en el primer autor italiano que realiza una operación de este tipo para una obra literaria. El file audio de Novecento ya se puede escuchar gratuitamente en la plataforma OpeanSea y será luego puesto a la venta en marzo como un objeto de colección, un número cero único e irrepetible. Como si se tratara de una pintura.

Entonces, en una entrevista con el Corriere della Sera, Baricco explicó por qué se lanzó en ese novedoso proyecto. “Habría podido filmarme mientras escribía la primera página de mi nueva novela. Se puede hacer de todo, pero para este producto pensé que lo ideal habría sido una suerte de Novecento, punto y aparte. El texto, en efecto, ya tiene casi treinta años y ha inspirado de todo: además del monólogo teatral es leído como libro, fue llevado al cine, incluso se transformó en un espectáculo de marionetas... Yo me hace más que feliz, pero ya desde hace tiempo que sentía el deseo de recuperar el sonido original de Novecento, la música de cuando lo escribí”, contó. “En los últimos dos, tres años, Covid mediante, fui yo mismo a leerlo en los teatros. Hice espectáculos, un video que saldrá en unos meses. Así que, cuando salió la idea del NFT me dije: ‘quiero grabar mi voz sin ningún efecto’. Recuperar, justamente, el source code de un texto que en el fondo es el “código de origen” de toda mi obra. Nació así un file audio de 80 megabytes que dura 85 minutos. Y me gusta que, al momento de darle un nombre, lo que más lo representaba fuera justamente una expresión informática. Mis almas y mis trabajos de años se unían”.