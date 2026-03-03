El escritor portugués Gonçalo Tavares fue distinguido con el Premio Formentor 2026

El escritor portugués Gonçalo M. Tavares ganó el Premio Formentor de las Letras 2026, uno de los galardones más reconocidos del panorama literario internacional, que distingue cada año a un autor por el conjunto de su obra.

En el acta que declaró al autor como ganador, el jurado, integrado por Elide Pittarello, Gerald Martin, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar, destacó que los escenarios narrativos de Tavares “evocan la penumbra que ensombrece el alma de los seres humanos y al mismo tiempo el agotamiento de una historia que busca en sus textos la posibilidad de la redención”. También subrayó que “el misterio del dolor y el fulgor de los deseos colisionan en sus ficciones como el estallido de un arcano anunciado y nunca consumado”.

El jurado concluyó otorgarle a Gonçalo M. Tavares el Premio Formentor de las Letras 2026 “por enriquecer con su obra la escuela de la gran literatura, por seguir la huella del desorden narrativo de la existencia y evocar la parabólica alegoría del enigma universal”.

Nacido en 1970 en Luanda, Angola (colonia portuguesa hasta 1975), y formado posteriormente en Portugal, Tavares es narrador, dramaturgo y poeta. Su producción incluye novelas, ficciones breves, ensayos y textos, y ha sido traducida a más de cincuenta idiomas y publicada en cerca de setenta países. Es considerado uno de los escritores contemporáneos en lengua portuguesa con mayor proyección internacional y se ubica como el tercer autor portugués más traducido en el mundo, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz. Algunos de sus títulos más reconocidos son Un viaje a la India, Aprender a rezar en la era de la técnica, Jerusalén y la serie El barrio.

A lo largo de su trayectoria recibió, entre otros reconocimientos, el Premio José Saramago (2005), el Premio Océanos (2007 y 2011) y el Premio Literario Europeo (2011). Actualmente es profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa. Actualmente profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa.

El Premio Formentor de las Letras fue fundado en 1961 –edición en la que compartieron premio Samuel Beckett y Jorge Luis Borges– y se otorgó hasta 1967 por una obra determinada. A partir de 2011 el Formentor se recuperó con el objetivo de premiar a un solo autor por el conjunto de su obra. Dos de los premiados en ediciones recientes antes de obtener el Nobel de Literatura también recibieron este galardón: Annie Ernaux (Premio Formentor en 2019, Nobel en 2022) y László Krasznahorkai (Formentor 2024, Nobel 2025). El último argentino en haber ganado fue César Aira, en 2021.