El Mundial de Lectura se anticipa al estreno de la película de Christopher Nolan y lanza a la “Odisea”

Hasta el 8 de marzo hay tiempo para inscribirse en la tercera edición del Mundial de Lectura que organiza el escritor y editor Santiago Llach. En esta oportunidad, antes del esperado estreno a mediados de año de La Odisea, la película de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo (también conocido como Ulises), y del Mundial de Fútbol de América del Norte, se leerá y estudiará en grupo la secuela de la Ilíada que narra el regreso del astuto rey de Ítaca a su patria tras la guerra de Troya. El Mundial se desarrollará entre marzo y noviembre.

La experiencia de lectura colectiva tiene como objetivo incentivar la difusión de obras relevantes de la literatura universal. Ya se inscribieron más de mil personas.

Además del clásico de Homero, el programa de lecturas del Mundial incluye obras de Dante Alighieri, Jorge Luis Borges, James Joyce y Margaret Atwood, entre otros autores que reversionaron la Odisea.

“Leeremos versiones explícitas de Odisea, como fragmentos del Ulysses de Joyce, Penélope y las doce criadas de Atwood, la Eneida, de Virgilio; textos derivados, como poemas de Anne Carson, Cavafis, Tennyson, la Nobel de Literatura Louise Glück; historias ficcionales de viajes que la toman de inspiración, como la Divina Comedia o el cuento ‘El inmortal’ de Borges que es la gran versión borgeana de la Ilíada más la Odisea”, anticipa Llach.

Una parte de la actividad es gratuita. “Todos los meses, de marzo a noviembre, vamos a leer una selección de textos de manera grupal -dice Llach-. Dos veces por semana, y algunos meses tres veces por semana, todas las personas que se inscriban, desde cualquier parte del mundo, podrán asistir a una reunión de lectura en vivo, virtual y gratuita, que queda grabada. Además, quienes quieran, pueden sumarse a un taller de lectura semanal”. A cargo de los talleres pagos estarán, además de Llach, el poeta y traductor de Alighieri, Alejandro Crotto, en mayo y en septiembre; y en octubre, Catalina Lascano, que leerá y coordinará otro sobre California, tierra de peregrinajes y sueños, en relación con el clásico homérico.

"Odisea", en versión de Marta Alesso para Colihue ($ 52.000)

Está prevista una salida grupal al cine para ir a ver película de Nolan y una entrevista a Marta Alesso, la primera mujer que tradujo Odisea al español, en la muy recomendable edición que publicó Colihue en 2025.

Aquellos que quieran inscribirse deben hacer clic en este enlace.