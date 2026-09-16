El exitoso abogado de Wall Street que defendió a la Argentina de los fondos buitres y se convirtió en un retratista de intimidades

El argentino Carlos von der Heyde presenta esta semana un libro cargado de humanidad: retratos íntimos de cuerpo y alma, personas en la soledad de sus casas a las que observó casi como un testigo omnisciente, entrando por la pantalla de un teléfono o una computadora. Así logró un friso conmovedor de 119 personas que eligieron cómo querían autorrepresentarse, en 35 países, fotografiadas de manera remota mediante videoconferencias con una cámara analógica, durante la introspección global que impuso el confinamiento de 2020.

La publicación se llama Escenas reveladas: sobre espacios de autorrepresentación en tiempos de inflexión, y salió a la venta bajo el sello Díaz Ortiz Ediciones, con dirección artística de Ananké Asseff. Se presenta este jueves, a las 18, en la exposición que acompaña su lanzamiento, con texto de Belén Coluccio en Rolf Art, Esmeralda 1353.

Un año antes, el mundo y el fotógrafo eran otros. Von der Heyde era un exitoso abogado de Wall Street, que defendía a la Argentina ante los fondos buitre. Pero en 2019 pateó el tablero para dedicarse a su obra, y comenzó con este trabajo lento y silencioso.

Ato protagoniza esta foto y dice: "Durante la videoconferencia me sentí ausente. No entendía por qué se iba desarrollando de aquella manera. Pero al ver la imagen, reconocí mi aislamiento" Gentileza

Los retratados no posan. Leen, bailan, miran el horizonte… viven y son mirados de lejos por un fotógrafo remoto. Están en Tokio, en Moscú, Sierra Leona o en Palermo. También, Once, Retiro y Palermo. No pensó en un libro ni una muestra, sino en crear momentos de cercanía y entendimiento. “Había muchas personas que estaban con ansiedad, con miedo, se sentían solos, con tristeza, con incertidumbre, y quería generar un espacio donde pudieran expresar o intercambiar sensaciones, emociones”, cuenta el fotógrafo. En un primer encuentro virtual, los invitaba a posar haciendo lo que quisieran. En el segundo, las cosas ocurrían. Ellos bailaban, meditaban, conversaban… él hacía toma directa a la pantalla de la computadora.

Fran está en Miami cuando ocurre esta escena que captó Carlos van der Heyden en su ensayo, que es libro y muestra en la galería Rolf Gentileza

El tercer año de trabajo en este ensayo a largo plazo fue verbal. “Un año más tarde del primer encuentro, les entregaba su fotografía y hablábamos sobre lo que ellos veían en su imagen: el amor, la muerte, el feminismo, el medioambiente, las Bitcoin, la tecnología, una pareja”, cuenta. Muchos de esos relatos se incluyen en el libro, incluso a veces sin la imagen a la que refieren. “Lo que percibimos con nuestros sentidos es lo que vivenciamos como real, y esto es diferente para cada ser humano. Es una noción transformable. Lo importante es cómo lo experimentamos”, escribe la editora, también fotógrafa.

Hassan posa en su casa de Freetown, Sierra Leona para la cámara que dispara el fotógrafo argentino desde Londres Gentileza

Para la exposición copió algunas imágenes en gran tamaño, y en la pared cobraron otra dimensión. Se advierte la textura digital de un pixel, las rayas de un monitor. “Las imágenes nunca existieron afuera del libro, hasta ahora”, cuenta van der Heyde.

Los retratados son conocidos de su vida de cosmopolita o amigos de amigos. Nació en Mendoza, vivió y estudió en Canadá y Madrid, trabajó 16 años en Nueva York, y ahora vive en Londres. Su vida anterior de abogado parece otra reencarnación: “Trabajaba las 24 horas del día, todos los días del año, sin navidades, sin vacaciones, cancelando vacaciones, trabajando de noche. Estar tres días sin dormir podía pasar varias veces al año. Representábamos a la Argentina por 16 años, así que pasé por todos los gobiernos. No me quedaría con ninguno. Yo no voto más, en ningún país. Porque estoy absolutamente escéptico del sistema. Tuve mil millones de experiencias para escribir un libro que no voy a escribir, ni puedo por temas... legales. Pero esa fue mi vida. No me correspondía más. Y sentía que me iban a enfermar”, cuenta.

"Creo que he vivido tanto y tan bien, no porque sea fuerte, sino porque siempre decidí ser feliz. Así somos en Puerto Rico", dice Mercedes, de 88 años Gentileza

Eran los tiempos en que formaba parte del equipo de derecho soberano de Cleary Gottlieb en Nueva York. “Parte de mi escepticismo es esta división, que yo considero artificial, izquierda-derecha, que beneficia a algunos y perjudica a todos. He visto y vivido muchas cosas y ya no confío en ningún político ni en ninguna persona en situación de poder”, asegura. Su siguiente ensayo Almas de un movimiento, aún en proceso, parece volcado a lo político, pero desde la otra punta de la pirámide: retrata personas en manifestaciones populares de todo el mundo.

"Era un piloto automático eterno sin destino a la vista", dice Dorian, protagonista de esta escena Gentileza

Para agendar

Muestra y conversatorio. Presentación del libro y apertura de la exposición, el jueves 17, a las 18. Cierre de la exposición y conversatorio entre editora y autor, el jueves 24, a las 18. Rolf Art, Esmeralda 1353.

"Escenas reveladas: Sobre espacios de autorrepresentación en tiempos de inflexión", de Carlos von der Heyde (Díaz Ortiz Ediciones, $120.000) Gentileza

Libro. Carlos von der Heyde. Escenas reveladas: Sobre espacios de autorrepresentación en tiempos de inflexión (Díaz Ortiz Ediciones, $120.000), en venta en Rolf, Díaz Ortiz Ediciones, y en las librerías Yenny, Malba, Proa, Museo Bellas Artes, Museo Moderno, Concepto Preludio, Milia y La Paragráfica.