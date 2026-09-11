Rumbo a Frankfurt y Guadalajara: con el apoyo de Cancillería, se relanzó el catálogo de novedades para exportar libros argentinos

Novelas de Mercedes Giuffré, Edgardo Scott, Susy Shock y Martín Sancia Kawamichi, cuentos de Bruno Petroni y poemas de Estela Figueroa, álbumes ilustrados, una biografía del ídolo deportivo Juan Manuel Fangio, un tratado de urbanismo, novelas gráficas y un ensayo sobre la “ciencia del mate” forman parte de Argentina Key Titles, catálogo bilingüe (inglés-español) de veintisiete libros publicados en el país entre enero de 2025 y febrero de este año, destinado a la promoción de libros de autores argentinos publicados por sellos independientes locales, cuyos derechos se encuentran disponibles para la comercialización en otras lenguas.

El jurado integrado por Laura Leibiker, Sonia Budassi, Jorge Monteleone y Gabriela Adamo eligió en base a un listado títulos con potencial para la venta de derechos en el exterior. En diálogo con LA NACION, Budassi dice que trataron de que no se repitieran editoriales. “Es muy importante que se difunda la convocatoria porque, como el programa se había caído en años anteriores, algunos editores no llegaron a enterarse de la convocatoria y había ‘faltantes’ en ciertos géneros”, dice.

La propuesta está impulsada por la Cámara Argentina del Libro, que abonó los honorarios del jurado, y PromArgentina (Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional), que cubrió el costo de las traducciones al inglés de las presentaciones. La iniciativa, lanzada en 2020, estuvo suspendida en 2024 y en 2025 por falta de fondos, y se retomó este año.

Se seleccionaron 27 títulos publicados entre enero de 2025 y febrero de este año

En el catálogo se incluye la traducción al inglés de una descripción, un fragmento de cada libro seleccionado y un contacto editorial.

Está dividido en varias categorías: álbum ilustrado (fueron seleccionados Tengo un amigo que se murió, Un sueño redondo y Golondrina de invierno); arte y fotografía (Memoria de Buenos Aires); biografía, documental y periodismo (Fangio), ciencias sociales y humanidades (Pensar los 30.000 y Un texto camino. El puente espejo. Ritualizar el tartamudeo); cocina y turismo (Así es Buenos Aires) y cuentos (La perrera, La alteración del orden y Sombra terrible: 10 cuentos del gótico rural argentino).

De diseño, arquitectura y urbanismo, se optó por Urbanofilia; de género y diversidad, Antirracismo. Pensamiento y praxis en clave afrolatinomaricana; de hobbies, Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo; de literatura infantl y juvenil de no ficción, Animales Puaj; de literatura infantil a secas, El gran manual de la risa y Ana en Ámsterdam (sobre Ana Frank) y de literatura juvenil, Panza llena.

En novela comercial, se eligió Ana, la fundadora; en novela gráfica, Santa Sombra y Murales; en novela literaria, Kurepa, Yo soy como el rey de un país lluvioso y La Loreta; en poesía, Poemas Níspero, y en libro técnico, La ciencia del mate y La microbiota humana, de Díaz.

El catálogo bilingüe, que ya se presentó en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, formará parte de la delegación argentina las ferias del libro de Frankfurt y Guadalajara, que se realizarán en octubre y en noviembre, respectivamente. Además, se difunde durante todo el año en embajadas argentinas para fortalecer la proyección internacional del sector editorial.