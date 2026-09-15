Milei, Musk y la motosierra en el video promocional del nuevo libro de Naomi Klein

Líderes y autócratas de Occidente y Oriente, primeros ministros y presidentes, “oligarcas tecnológicos” e incluso Javier Milei junto a Elon Musk, con la motosierra en alto, aparecen en el videoensayo “Cómo opera el fascismo moderno”, publicado por la periodista y escritora canadiense Naomi Klein en su canal de YouTube y que ya tiene casi noventa mil visualizaciones. La autora acaba de presentar un nuevo ensayo, End Times Fascism, en coautoría con la directora de cine, escritora y activista estadounidense-canadiense Astra Taylor.

El libro se publicará en España en enero de 2027, en el sello Paidós, con el título de Fascismo del fin de los tiempos y la lucha por un mundo vivo. Llegará a las librerías argentinas en febrero.

"End Times Fascism and the Fight for the Living World", de Naomi Klein y Astra Taylor

En un video de casi diez minutos, Klein y Taylor plantean con guion e imágenes de alto impacto sus argumentos. Sostienen que la ideología dominante de la ultraderecha se ha convertido en un “monstruoso y supremacista supervivencialista [personas que se preparan para enfrentar catástrofes]” y propone “construir un movimiento lo suficientemente fuerte como para detenerlos”.

Los empresarios tecnológicos son acusados de desestabilizar las democracias Captura de video

El “fascismo del fin de los tiempos” –que refiere a los pronósticos apocalípticos de una tercera guerra mundial y de la destrucción de la especie humana por la inteligencia artificial– es la ideología de “quienes se esfuerzan por hacer del mundo un lugar inhabitable y luego buscan protegerse de las consecuencias, ya sea refugiándose en lujosas islas privadas, viajando a Marte en cohete o fortificando las naciones para mantener a raya a sus enemigos”. Es el décimo título de la autora de No Logo.

Los protagonistas principales del video son Donald Trump, JD Vance, Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman y Benjamin Netanyahu; Milei, como otros primeros mandatarios, hace un “cameo”.

“En la cima de una montaña, en pleno invierno, un grupo de hombres convencidos reunió a una audiencia para compartir su visión –se oye la voz de un narrador al comienzo del video–. Habían visto una ciudad resplandeciente bañada en luz dorada. La ciudad estaría llena de edificios tan hermosos que parecerían flotar sobre la tierra, como si hubieran descendido del cielo. Su visión ya tenía nombre, Nueva Gaza [...]”.

Naomi Klein alerta sobre el "fascismo del fin de los tiempos"

“La cima de la montaña en cuestión era la localidad turística de Davos [a comienzos de año] –explica Klein–. Los hombres convencidos que presentaban su visión eran los magnates inmobiliarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff”, en el Foro Económico Mundial. Mientras las imágenes muestran ataques a Gaza, se escucha a Trump decir: “Planifiquemos para un éxito catastrófico”.

“De los horrores de un genocidio transmitido en vivo, estaba a punto de surgir, ya completamente creado, un paraíso exclusivo”, prosigue. “Ya hemos oído antes esta historia de ciudades doradas”, acota, en referencia a textos sagrados del judaísmo, el cristianismo y el islam.

“Las profecías apocalípticas son simplemente una predicción de lo que es probable que hagan los seres humanos”, sostiene Thiel; Musk considera que “la civilización podría morir con una gran explosión o con un gemido”, y el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, revela: “En lo que intento centrarme es en hacer la mayor cantidad posible de la obra de Dios en este momento. Y si eso conduce al fin de los tiempos, que así sea”.

Palantir provee software de análisis de datos e inteligencia artificial al Ejército de Estados Unidos y el Pentágono Captura de video

“Este es el núcleo oscuro de la creciente amenaza e ideología que llamamos fascismo de los últimos tiempos. [...] Se está produciendo una evolución inquietante en la extrema derecha conectada a nivel internacional”, describe Klein. Se trata del “cambio vinculado a la realidad de que la humanidad ha entrado en una era de crisis existencial a escala global, un mundo donde las pandemias, las emergencias climáticas, las guerras por recursos y la tecnología descontrolada son algo habitual, y donde la política aviva las tensiones; un mundo donde las crecientes masas de pobres rebeldes deben ser constantemente vigiladas y contenidas”.

Se muestra un mapa con los búnkeres de los ultrarricos estadounidenses, entre otros, Mark Zuckerbeg y Jeff Bezos.

De los archivos de Jeffrey Epstein, Klein y Taylor rescatan un mensaje de felicitaciones del magnate acusado de tráfico sexual a Thiel, luego de la votación que definió el Brexit: “Es solo el comienzo del retorno al tribalismo”. “Poco después, Steve Bannon, exestratega jefe de Trump, se puso en contacto con Epstein, ansioso por encontrar formas de transformar ese tribalismo en una contrarrevolución global de extrema derecha”, apuntan las realizadoras.

Para las autoras, la Argentina es un "campo de pruebas" de una red de extrema derecha Captura de video

Al señalar que, en todo el mundo, varios países (entre ellos, Rusia, Venezuela, Irán, Hungría, Brasil y la India) “han servido de campo de pruebas para distintos aspectos de esta agenda emergente”, aparecen imágenes del presidente de la Argentina, con la motosierra y cantando un tema de Nino Bravo, “Libre”, en Israel.

La directora de cine, escritora y activista Astra Taylor Captura de video

“El fascismo del fin de los tiempos no es monolítico –admite Taylor–. Es una alianza peligrosa y conflictiva, formada por tres grupos principales: líderes religiosos, empresarios tecnológicos y políticos nacionalistas”.

“Los fascistas del fin de los tiempos no han renunciado a la democracia liberal, han renunciado a la posibilidad de un futuro para todos -concluye la ensayista canadiense-. Las personas más poderosas del mundo se preparan para el fin del mundo. Un final que ellos mismos están acelerando y del que se benefician. [...] Hemos imaginado el Armagedón tantas veces que casi parece inevitable. Excepto que no lo es”.