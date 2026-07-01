El Fondo Nacional de las Artes se postula como árbitro en la delicada situación de Santa Catalina de Siena

Después del cierre, el domingo 21, del primer Congreso Internacional de Patrimonio Funerario y Arte Religioso organizado por el Fondo Nacional de las Artes (FNA), el doctor en Historia y Teoría de las Artes Juan Antonio Lázara, a cargo del área de Patrimonio del FNA, indicó que la entidad podría arbitrar en la situación del monasterio y la iglesia de Santa Catalina de Siena, doblemente amenazada por obras del gobierno porteño en la calle Viamonte y por el proyecto de construcción de un megatemplo mormón en un predio adyacente a los monumentos históricos nacionales que datan del siglo XVIII.

El Fondo Nacional de las Artes podría arbitrar en el debate sobre la iglesia y el monasterio de Santa Catalina de Siena Ricardo Pristupluk

El FNA trabaja en la organización del Primer Congreso Nacional de Patrimonio y Organizaciones Civiles, que dedicará una jornada a tratar alternativas sobre el conflicto patrimonial.

“Daremos voz a vecinos y organizaciones civiles para que debatan en forma pacífica y respetuosa -anticipa Lázara a LA NACION-. Me interesa que la comisión de Patrimonio del FNA asuma una posición de arbitraje. Es necesario escuchar, en especial, a las organizaciones vecinales más que a los políticos o los miembros del clero. Es una cuestión compleja que últimamente se redujo al discurso demagógico fácil. Pienso que los mormones deberían modificar el proyecto para que su resultado no sea tan invasivo ni visual ni patrimonialmente al entorno, pero no debemos desestimar el esfuerzo de una minoría religiosa respetuosa”.

Entre los jurados del Concurso Nacional de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados que convoca el FNA, “está la abogada Dafne Romero, de la Iglesia mormona; el historiador Oscar De Masi, inspirador de la legislación vigente, y algunos miembros del directorio que se oponen al plan del templo”, dice Lázara.

Iglesias y cementerios como espacios de arte

Con la presencia de especialistas, investigadores y gestores culturales del país y del exterior -entre ellos, De Masi, Eduardo Vázquez, Rinio Bruttomesso, Gonzalo Violante, Susana Gesualdi, María Elena Tuma, Claudia Ojeda Álvarez y Julie Santín Klahn-, la programación del Congreso Internacional de Patrimonio Funerario y Arte Religioso abarcó conferencias, ponencias académicas, presentaciones de libros, homenajes al escultor italiano Pietro Canonica y el sacerdote católico y arquitecto Ernesto Vespignani, un encuentro virtual y recorridos guiados por iglesias y cementerios porteños. En el cierre se hizo entrega de los premios de la segunda edición del Concurso Nacional de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados. El evento, dirigido por Lázara, contó con la coordinación general de la investigadora María del Carmen Laje.

Juan Antonio Lázara dirige el área de Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes

“Dada la cantidad de asistentes al congreso, seguramente la próxima edición se hará en el Palacio Libertad -dice Lázara-. A quienes no están en tema les va a parecer raro que los cementerios, hoy lugares que la gente común no visita con frecuencia, son sitios que despiertan el interés del turismo internacional. Recorrí cerca de trescientos cementerios en el mundo y estoy seguro de que el Cementerio de la Recoleta ocupa el primer puesto en un ranking mundial de cantidad de obras de arte por hectárea. Además, la infraestructura que se acaba de crear para recibir a turistas no existe en ningún lugar del mundo”.

Lázara asegura que hay un gran interés por los cementerios y las iglesias patrimoniales. “Y la Argentina ingresó en esa fase -afirma-. En muchas localidades del interior, donde no hay galerías ni museos, los cementerios y las iglesias son casi los únicos espacios de arte”. Lázara ya recibió invitaciones de instituciones de Colombia y México para explicar el modelo de difusión de arte funerario y religioso del FNA.

Próximamente se abrirá la convocatoria de la tercera edición del concurso, con un aumento en los montos de los premios (los primeros pasarán de un millón a tres millones de pesos), nuevas categorías y el lanzamiento de los Premios Rafael Macchieraldo y Ernesto Vespignani.