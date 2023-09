escuchar

A la mitad más uno de los hinchas del fútbol argentino le gustará saber que se encuentra disponible en librerías Desde La Boca. Cuando lo extraordinario se vuelve normal (Seix Barral, $ 5900), suerte de ensayo cultural sobre la identidad xeneize, panegírico y archivo de memorias propias y ajenas escrito por dos socios del club de sus amores, Martín Kohan y Ricardo Cohen. Un ejemplar de esta novedad editorial, que forma parte del subgénero “libros sobre Boca Juniors”, ya ocupa un lugar en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi de La Bombonera. Con una delantera integrada por los autores, el escritor Juan José Becerra y el periodista Roberto Parrottino, se presentará hoy, a las 18.30, en Libros del Pasaje (Thames 1762). Después del partido Argentina Bolivia, lectores-hinchas que se precien demostrarán su lealtad a Boca, vistiendo la azul y oro en el barrio de Palermo.

Portada de "Desde la Boca. Cuando lo extraordinario se vuelve normal", de Martín Kohan y Ricardo Cohen (Seix Barral; $ 5900)

“La idea del libro la tuvo Ricardo Cohen, que me convocó y me convenció de que podía y debía escribirlo -dice Kohan a LA NACION-. Diría que está destinado ante todo a los hinchas de Boca, pero también a los hinchas de otros equipos, y a todo aquel a quien le interesa indagar en el tema de la pasión: qué es una pasión, a qué responde, cómo funciona”. Cohen y Kohan se conocen gracias al fervor boquense. “Es decir que tenemos un vínculo personal muy fuerte y una larga historia que nos une, porque nos une la historia de Boca”, remarca el escritor. Para ambos, los hinchas de La Doce representan ante todo aquello que no pudieron llegar a ser: jugadores de Boca.

Martín Kohan y Ricardo Cohen escribieron sobre la identidad del hincha de Boca, el barrio que le da nombre al club y la pasión boquense Alejandro Guyot - Editorial Planeta

En los capítulos, con estratégicas referencias históricas, geográficas, sociales y literarias (de Esteban Echeverría a Beatriz Sarlo, pasando por David Viñas y Umberto Eco), se narran anécdotas y “casos”, desopilantes o melodramáticos, protagonizados por un taxista en la lona, tíos y sobrinos, una pareja de recién casados, un fanático al borde del colapso, un hincha-bebé concebido en La Bombonera y una matriarca que no traga a sus parientes de River. Los ídolos de Boca campean en las páginas: Vicente Pernía, Miguel Brindisi, Hugo Gatti, Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Diego Maradona, Martín Palermo y Carlos Bianchi, entre muchos otros.

Algunos de los personajes de los relatos de Desde La Boca, designados con iniciales, podrían ser los autores. “Uno de los dos está camuflado en alguno de los relatos; no diré quién, no diré en cuál -dice Kohan-. Respecto de otros textos que he escrito, diría que mi ajenidad con el registro autobiográfico, mi inexorable renuencia al yo, se encontró aquí con una prueba mayor, porque todo esto me interpela en lo personal de manera especialmente intensa”.

“El trabajo con Martín fue un placer porque pudimos complementarnos, intercambiar ideas y conceptos y transformar cada encuentro laboral en una charla con alguien con el que desde antes de conocernos ya coincidíamos con esta mirada y en esta manera de vivir nuestra condición de hinchas de Boca como parte de un fenómeno social con características únicas del que quisimos dejar un testimonio”, dice Cohen, sociólogo especializado en la investigación de audiencias, consumidores y humor social y de la producción de contenidos. “Haber participado en la confección de un libro fue una experiencia muy rica y novedosa”, destaca.

Parte del trabajo de búsqueda de casos lo hizo su hijo, Camilo Cohen. “Todo el proceso previo a la publicación le permitió entender un poco más cómo se explicaba en palabras lo que sintió desde que nació, al igual que mi hijo menor, Simón, con quienes voy a la cancha desde antes de que tengan memoria”, dice el padre.

Según los autores, el libro puede interesar también a los hinchas de otros clubes de fútbol Alejandro Guyot - Editorial Planeta

Ni Kohan ni Cohen creen que los hinchas de River Plate, el arquetípico rival de Boca, se sentirán molestos por algunos pasajes del libro. “Si tienen una buena relación con la verdad, lo cual es siempre aconsejable, no tienen motivos para ofenderse; creo que el libro puede interesarles y mucho”, bromea Kohan. “Describimos la diferencia entre los hinchas de Boca y los de los demás equipos sin faltar el respeto a nadie -señala Cohen-. Si leen el libro, notarán que en ningún momento comparamos a los hinchas de nuestro equipo con los de otros; nos ocupamos fue de explicar cómo y por qué somos únicos”.

Para Kohan, Boca y el barrio de La Boca “se hacen y se contienen mutuamente”. “Y Boca pudo alcanzar la dimensión internacional que tiene sin debilitar su arraigo de barrio: esa combinación es extraordinaria. En cuanto a la hinchada, es la única a la que se le ha concedido concretamente ese poder: el de valer como un jugador más para el equipo”. Boca y la literatura, admite, son sus dos “pasiones absolutas”.

“Ser hincha de Boca incluye una forma de sentir y de vivir que tiene una medida desmesurada como parte de lo normal -dice Cohen-. Por eso, se es de Boca o se es contra Boca y eso nos pone muy orgullosos”.

Desde La Boca, que incluye una foto de Facundo De Zuviría y retratos de jugadores en el barro de la historia deportiva, se suma a una amplia biblioteca sobre el club fundado a orillas del Riachuelo y de urbe porteña. Escritores y periodistas como Martín Caparrós, Gustavo Grabbia, Diego Tomasi y Diego Fucks escribieron sobre Boca. “Los leímos -dice Kohan-. En cuanto a las lecturas recibidas, basan los elogios en un aspecto que me entusiasmó especialmente: nos dicen que el libro los emocionó”.

“Los hinchas de Boca consideramos normal lo que para los otros puede ser algo extraordinario -resume Cohen-. Nuestro barrio, nuestro origen, nuestra cancha, nuestra hinchada, nuestros ídolos y varias proezas deportivas son vividas por nosotros como normales mientras que para el resto son hechos extraordinarios”. ¿Desde las librerías nacerá un nuevo best seller?

Un hincha de Boca

Con una bandera de esos mismos colores, que es como decir que con esa misma bandera, salía M. de su casa una tarde cualquiera de otoño. No importa adónde iba ni por qué se embanderaba; lo que importa es lo que sucedió apenas cruzó la esquina. De un bar de la vuelta, uno de esos bares dedicados casi exclusivamente a los taxistas de la ciudad y al ocio, salió uno que lo había visto pasar (salió porque lo había visto pasar). De lejos le gritó: “¡Eh, Boca! ¡Eh, Boca!”. M. lo escuchó y se dio vuelta.

No había sido, en sentido estricto, un llamado, sino una voz de reconocimiento (la clase de reconocimiento fraternal que es propia de los iniciados en un mismo círculo, aunque este círculo, si lo fuera, cobraría un tenor ecuatorial, pues abarca la Tierra entera). M. esperó y el otro se acercó, se saludaron, se palmearon. A manera de presentación o saludo a la bandera, el otro dijo: “Soy de La Doce”. M. asintió. Y en ese momento, lo miró y consiguió atravesar las espesas capas de tiempo, las capas de desgaste del tiempo, y reconoció, en un destello feliz, con quién era que estaba hablando.

De Desde La Boca