El ministro Tristán Bauer reveló que había visitado a Kodama días antes de su muerte: “Pensaba que podía tratarse de un último encuentro”

Mientras se esperan novedades en el expediente judicial abierto tras la muerte de la escritora María Kodama, viuda y albacea de Jorge Luis Borges, que tendría como únicos herederos a los cinco hijos de su hermano, Jorge Kodama (casado con María Luisa Massini), varios escritores y académicos deslizaron la posibilidad de que sea el Estado argentino el que administre el legado del autor de Ficciones. Para hacerlo, se debe dictar una ley nacional que lo declare de interés público, se lo expropie y se pague lo que corresponde a los sobrinos; en el caso de objetos y manuscritos del autor se debería abonar el valor de mercado de los bienes, luego de ser tasados por casas de remate internacionales. Se espera en los próximos días una declaración conjunta de universidades nacionales que solicita la intervención del Gobierno para que el legado de Borges quede en el país.

María Kodama, viuda y albacea de Borges LUDOVIC MARIN - AFP

En los últimos años, Kodama afianzó el vínculo con los funcionarios de Cultura del Gobierno nacional. Las Jornadas Borges se realizaron en el Centro Cultural Kirchner y en el Centro Cultural Borges (CCB), que creó un espacio de lectura con obras del autor en el segundo piso del edificio de Viamonte 525; en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), participó de actividades y estuvo atenta a los trabajos de restauración en el Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges, en México 564. En ese edificio del barrio de San Telmo funcionaba la Biblioteca Nacional en los tiempos en que Borges fue su director.

“Todavía tengo muy presente mi último encuentro con María Kodama hace pocos días atrás -dice el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, a este diario-. Llegué a verla, pensando que tomaríamos un café como lo hacíamos con cierta asiduidad, pero su amigo [el licenciado Fernando Flores Maio] me indicó que se encontraba mal. Subió a la habitación donde estaba descansando y al bajar me dijo que María quería verme. La encontré en el que sería su lecho de muerte, en una habitación muy pulcra. Todo se veía cuidado, en armonía. Tomé su mano y comenzamos a hablar. Ella lo hacía con cierta dificultad, pero no se advertía dolor ni sufrimiento, solo alguna tos que interrumpía brevemente su relato. Hablaba con parsimonia, a un ritmo lento, y sin abrir los ojos”.

María Kodama y el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, en la presentación de "La divisa punzó" Prensa Ministerio de Cultura de la Nación

Para Bauer, en el diálogo que mantuvieron se hizo presente “una vez más” el cariño mutuo. “Siempre nuestros encuentros atravesaban zonas de humor y otras de profundidad -revela-. Por supuesto, Borges en algún momento se hacía presente de una forma u otra, pero no fue este el caso. Nos despedimos hablando de futuros proyectos y me contó del libro sobre los mongoles que estaba escribiendo junto su gran amiga Claudia Farías Gómez. Íntimamente pensaba que podía tratarse de un último encuentro y agradecí, en verdad agradeceré siempre, haber tenido la posibilidad de aquella despedida que quedará para siempre en mi memoria”.

El 24 de agosto de 2022, Kodama celebró el 124° aniversario del natalicio de Borges en el CCB Hernán Zenteno - La Nación

Flores Maio le contó a Bauer que la última salida de Kodama había sido al cementerio de la Recoleta, “a pocas cuadras de donde estábamos, para visitar la tumba del brigadier General Juan Manuel de Rosas; había pedido que la llevaran para mantener un dialogo con él”. En 2022, Kodama y Farías Gómez publicaron el ensayo La divisa punzó, donde se reivindica la figura de Rosas.

Respecto de la herencia de Kodama y el legado de Borges, Bauer considera que es “prematuro” emitir cualquier comentario sobre el tema.

“Pero quiero dejar claro el compromiso de nuestro gobierno de seguir trabajando por el cuidado de ese patrimonio nacional y universal que es la obra de Jorge Luis Borges -afirma-. Hace justo un año reinaugurábamos junto a María el Centro Cultural Borges en las Galerías Pacífico. Le volvimos a dar, ahora administrado por el Estado, el brillo y la vida que había perdido, y, por supuesto, la obra y memoria del gran escritor tiene un lugar central. Y dentro de pocos meses inauguraremos el Espacio Borges en la vieja Biblioteca de la calle México. Cuando asumimos, recibimos del anterior gobierno ese edificio, y particularmente el espacio en que el escritor trabajó durante tantos años, en estado de destrucción y abandono. Gracias a la voluntad del ministro Gabriel Katopodis y al equipo del Ministerio de Obras Públicas, junto al de la BNMM y nuestra Secretaría de Patrimonio, el lugar volverá a estar como siempre debería haber estado. Soñábamos con inaugurarlo junto a María. No podrá ser, pero si será un homenaje a esa pareja indivisible de la historia argentina a la que tanto le debemos: María Kodama y Jorge Luis Borges”. La fecha prevista para la inauguración del Espacio Borges es el próximo 24 de agosto, cuando se celebre el 124° aniversario del nacimiento del máximo escritor argentino.

El escritorio de Borges en el Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges, en San Telmo

El director del CCB, Ezequiel Grimson, dice a LA NACION que su relación con Kodama fue “siempre cordial, de colaboración y reconocimiento”. Y agrega: “Ella asistió personalmente a la reciente reapertura del CCB, y eligió las salas del Borges para celebrar el Día del Lector, en conmemoración del natalicio de Borges, y realizar en sus auditorios tanto las Jornadas internacionales Jorge Luis Borges 2022 como el último acto de entrega de distinciones que realizó la Fundación, presidido por ella. A lo largo de los años supimos construir una relación de afecto y respeto mutuo. Nos conocimos en la Biblioteca Nacional, cuando ejercí el cargo de director de Cultura [de 2008 a 2016], institución a la que ella, en ese período, nunca dejó de asistir, a pesar de saber que también allí el espacio estaba abierto a todas las líneas de pensamiento”.

Los ministros Gabriel Katopodis y Tristán Baue, atentos a las obras que se realizan en la antigua sede de la Biblioteca Nacional

“Los proyectos que teníamos junto a María eran básicamente de tipo editorial, reedición de material de la BNMM, y una serie de publicaciones crítico-genéticas de algunos de los cuentos de Borges -dice a LA NACION el investigador Germán Álvarez, codirector con Laura Rosato del Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges-. Además, junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata pensamos en editar unas clases de literatura inglesa y norteamericana que Borges dictó en esa ciudad en 1965. La mayoría es material inédito. Por otro lado, junto al Ministerio de Cultura, el Centro Borges de la BNMM pensó una gran inauguración de las salas históricas del edificio de México 564 que hoy se encuentran en restauración, con festejos y la presencia de Kodama y representantes de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges para el próximo 24 de agosto”. Álvarez contó además que la BNMM oficiaba de mediadora entre Kodama y el empresario, escritor y coleccionista Alejandro Roemmers y el escritor Alejandro Vaccaro.

Para el exministro de Cultura Pablo Avelluto, el Estado nacional no debe comprar el legado de Borges; "Habría que conseguir que se financie desde el sector privado", dice Archivo

Consultado por LA NACION, el exministro de Cultura Pablo Avelluto destacó que la relación de Kodama con el Gobierno de Cambiemos había sido siempre muy cordial. “Y en lo personal, conmigo siempre fue muy generosa y dispuesta a apoyar todo aquello que hiciéramos para celebrar y difundir la obra de Borges”, dice Avelluto, que no está de acuerdo con que el Estado compre manuscritos y objetos del escritor. “La tasación de eso es millonaria en dólares -sostiene-. Me parece que habría que conseguir que se financie desde el sector privado y se ponga a disposición del público. Soy reacio a que sea el Estado nacional, que hoy tiene muchas urgencias, el que se haga cargo. Seguramente, hay muchas personas dispuestas a contribuir con su patrimonio para ese legado no se pierda, sería bueno hacerlo así, pero no es prioritario para el Gobierno en circunstancias como la actual. Estoy muy apenado con esta situación y deseo que aparezca en algún lugar ese testamento”.