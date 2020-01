Diseño de Jean-Philippe Delhomme publicado en la cuenta de Instagram del museo d´Orsay que retrata a Joris-Karl Huysmans y que dice ser de J.L Forain. Fuente: Archivo

Lucía Vázquez Ger 9 de enero de 2020 • 17:51

"Les gusta a @degas @JL.Forain y 13 más

JA_Huysmans Gracias @JL.Forain por mi retrato #museeorsay

gervex: ¿No habrá crítica en esta ocasión?"

Ese es el texto que figura al pie de la foto de una ilustración dibujada por el artista francés Jean-Philippe Delhomme, que emula un post de Instagram del escritor y crítico de arte francés Joris-Karl Huysmans, publicado en la red social del Museo d'Orsay. A través de su hipotética red social, el escritor habría publicado un retrato de sí mismo pintado a su vez por el artista Jean-Louis Forain. Pero el artista y supuesto usuario vivió entre 1848 y 1907, lejos de la era de Internet. ¿Cómo habrían sido las cuentas de Instagram de los artistas de la segunda mitad del siglo XIX?

Esto es lo que Delhomme imagina y expresa desde esta semana a través de la cuenta de Instagram del museo d'orsay, como parte de un nuevo proyecto de la tradicional institución que de esta manera, sin dudas, da otra vida a su colección, acercándola a nuevos públicos. Así, todos los lunes de 2020 publicará un diseño inédito, describiendo algún aspecto de un artista del acervo del museo. El de Huysmans fue el primero.

"Utilizando la retórica de Instagram, el objetivo es poner en perspectiva lo que parece evidente en nuestro tiempo en las redes sociales y, así, acercarnos a los artistas de la segunda mitad del siglo XIX asociándolos a las interacciones actuales", expresaron a LA NACION desde el museo de París. "El propósito no es desacralizar las obras, sino iluminar sobre este o aquel momento de la biografía de un artista, sobre los temas o la novedad de una pintura y, por medio de comentarios contemporáneos, ficticios o no, evocar los acuerdos y desacuerdos que provocaron", agregaron.

Diseñador, pintor y escritor, Jean-Philippe Delhomme trabaja entre Francia y Estados Unidos. Sus dibujos se publican en revistas tales como Vanity Fair, M Le Monde, GQ, Vogue o el The New Yorke. Es columnista para Architecture Digest, LA Times Magazine, Zeit Magazin, y también escribió cuatro novelas. Sus dibujos abordan distintas esferas culturales del arte contemporáneo, la moda, la arquitectura y el diseño, el mundo literario, la educación, e incluso las redes sociales, en las que captura el espíritu de la época, que desvía con elegancia y humor. Ha pintado también paisajes de Nueva York o Los Ángeles, y retratos de talleres.

Ya en su último libro Artists' Instagrams: The Never Seen Instagrams of the Greatest Artists publicado el año pasado, Delhomme imaginó lo que maestros del arte moderno como Paul Gauguin y Edouard Manet habrían compartido si tuvieran acceso a Instagram.