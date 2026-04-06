Una ilustradora y dos editoriales argentinas, en carrera para los premios más importantes de la literatura infantil

Faltan pocos días para el inicio de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, la más importante del mundo en el campo de la literatura para chicos, adolescentes y jóvenes, y hay varios candidatos locales en carrera para prestigiosos premios. El lunes 13 de abril, cuando suene la campana de largada, se anunciarán los nombres de los ganadores del “pequeño Nobel”, como se conoce en el género LIJ al Hans Christian Andersen, y de los mejores sellos especializados.

Tres de los libros más recientes publicados por Calibroscopio

Entre los finalistas del tradicional premio BOP-Bolonia a las Mejores Editoriales Infantiles del Año, que se otorga en cada edición para destacar el trabajo editorial de todo el mundo, hay dos sellos argentinos independientes: Calibroscopio y Lecturita compiten con tres chilenos, Claraboya, Escrito con tiza y Ediciones Liebre. Los cincos fueron elegidos en la región Caribe, Centroamérica y Sudamérica. En total, son treinta finalistas, cinco por cada una de las seis regiones del mundo.

Una escena de "El gran manual de la risa", publicado por Lecturita Ediciones, uno de los sellos nacionales que compiten como mejor editorial especializada

Este premio es uno de los reconocimientos más importantes del mundo para editoriales de literatura infantil y juvenil, que distingue cada año a un sello por región por la calidad e innovación de su catálogo. En 2019, fue distinguida la editorial argentina Limonero.

La autora e ilustradora María Wernicke, en la short list del "pequeño Nobel"

En la Feria de Bolonia también se conocerán los ganadores del prestigioso premio Hans Christian Andersen. Entre los finalistas en la categoría Ilustración está la argentina María Wernicke. Se trata de una distinción que otorga la IBBY (Organización Internacional para el Libro Juvenil, por sus siglas en inglés) cada dos años. El Andersen es la máxima distinción internacional para autores e ilustradores de libros infantiles.

Las medallas y diplomas se entregarán a los ganadores en el 40° Congreso Mundial IBBY en Ottawa, Canadá, que se realizará del 6 al 9 de agosto.

Tres libros de María Wernicke: dos como ilustradora y uno como autora integral

Entre los títulos de Wernicke destacados por el jurado de los Andersen se encuentran algunos ya recomendados en esta sección. Dos de ellos son:

Contracorriente (Calibroscopio). Un álbum poético y conmovedor que narra, con frases breves e ilustraciones a tres colores, una historia de vida inspirada en una vida real. “Anda de isla en isla leyendo mareas y cielos. Mira el río y las plantas; crecen como se les da la gana. Él les sigue la corriente”. Así empieza a contar la autora quién es y qué le pasa a su personaje, un hombre del delta que busca trabajo y, cuando lo encuentra, descubre que las letras, las palabras, las frases y los relatos de los libros están a su alcance. Solo tiene que acercarse.

Los mocos de la furia, un inédito de Liliana Bodoc ilustrado por Wernicke. Lo publicó el sello Siglo XXI para chicos. La autora de la Saga de los confines revela a los lectores cómo fue su primer día de furia a sus nueve años y cómo se puede “conjurar” ese sentimiento con “el poder de las palabras”. Wernicke refleja con trazos sutiles y poéticos cada detalle de la escena narrada por Bodoc: “Esa fue mi primera acción. Y de inmediato se desató una performance desquiciada”.

También recomiendo otro libro excepcional publicado por Calibroscopio:

Otra lluvia, de Laura Devetach, ilustrado por Wernicke. Es un verdadero tesoro, especialmente para los amantes de los libros perfectos. También para los que buscan reparo de “otras lluvias”, esas que parecen caer a veces solo arriba de nuestra cabeza. Poético y delicado, con ilustraciones en las que predomina el blanco y el negro (presten atención a donde irrumpe en color en cada escena), es uno de esos libros que me fascinan y que recomiendo con fervor.

Entre los libros recomendados por el jurado del Premio Andersen en 2026 figura "Bombay", de la argentina Sandra Siemmens

Entre los candidatos argentinos al Andersen figuraba la autora Sandra Siemmens, propuesta por la asociación argentina ALIJA. Aunque finalmente no quedó entre los cinco finalistas en su categoría, el jurado del premio incluyó su libro Bombay en su lista de recomendados.

“El jurado consideró que estos libros eran lo suficientemente importantes como para merecer su traducción a nivel mundial, de modo que niños de todo el mundo pudieran leerlos y ampliar su acceso a algunas de las mejores obras literarias”, aseguran en la página oficial.

"Bombay", de Sandra Siemens e Isol (Fondo de Cultura Económica) Maqueta

Bombay, de Sandra Siemens e Isol (Fondo de Cultura Económica). Publicado originalmente en 2019 en SM, el libro volvió a las librerías argentinas en 2023. Ilustrado por Isol, el relato de Siemens plantea preguntas existenciales alrededor del amor y sus alcances. “¿Te diste cuenta de que pasa algo raro?”, le dice la narradora a su gato, Bombay. “¿Me podés explicar para qué sirven los hermanos?”, le pregunta con desconcierto. Así, entre charlas y monólogos reflexivos, avanza la historia estructurada en breves capítulos. Los dibujos de Isol no solo acompañan: también narran y hasta proponen juegos, como en “Adivinanza”.

Otro candidato nacional

El proyecto local Poesía en la Escuela fue presentado por Alija, sección argentina de IBBY, para los Premios IBBY-Asahi de Promoción de la Lectura 2026. El ganador también se anunciará el lunes 13 durante la conferencia de prensa en la Feria del Libro Infantil de Bolonia.

Ilustración de la argentina Anabella López exhibida en la muestra de la Feria de Bolonia 2026 Anabella López

Como es tradición, la feria de Bolonia convoca a artistas e ilustradores de todo el mundo a enviar sus trabajos para su exhibición anual. Este año, 4.158 ilustradores presentaron un total de 20.790 obras de arte procedentes de 94 países y regiones.

Ilustración de la argentina María Elizagaray Estrada elegida para la muestra anual de la Feria de Bolonia María Elizagaray Estrada

Tras revisar 317 propuestas finalistas, el jurado internacional seleccionó 75 ilustraciones, creadas por 75 artistas de 31 países y regiones de todo el mundo. Entre los ganadores de la edición 2026 están las argentinas María Elizagaray Estrada y Anabella López.

“La Exposición de Ilustradores ofrece una visibilidad sin precedentes a los artistas seleccionados -aseguran los organizadores de la muestra-. Al finalizar la feria cada año, comienza una gira internacional que lleva las obras a importantes espacios culturales de las principales capitales y ciudades del mundo durante los dos años siguientes". Es, sin dudas, la mayor vidriera internacional.

En 2019, por ejemplo, la muestra llegó a Buenos Aires durante la Feria del Libro Infantil y Juvenil, realizada en el por entonces CCK.

"Vida y obra de algunas nubes", de Hernán Ronsino y Christian Montenegro

En la Feria de Bolonia también se anuncian y se entregan otros reconocimientos. Entre los libros de todo el mundo que fueron distinguidos se destacan varios publicados por sellos independientes argentinos.

Vida y obra de algunas nubes, de Hernán Ronsino y Christian Montenegro, se sumó en 2025 a la colección de editorial Limonero dedicada al público adulto que disfruta de los volúmenes ilustrados. Reúne a un autor reconocido con un artista del campo de la ilustración editorial para crear una obra conjunta que combina estilos narrativos, miradas, ideas y talentos. Junto con La manzana, de Marcos Farina, también editado por Limonero, fue seleccionado en el The BRAW amazing bookshelf en su lista de “los libros asombrosos”.

Entre los 150 títulos de todo el mundo que integran la seleccionan figuran otros de autores y sellos argentinos.

El Gran Manual de la Risa

El gran manual de la risa, de Laura Wittner y Joaquín Camp (Lecturita Ediciones). “Hacer reír es lo más gracioso que existe”, dice el narrador de este excepcional álbum. Y tiene razón: ya desde la tapa, un montón de caras distintas nos hacen reír con sus enormes sonrisas llenas de dientes (bueno, no todas) y sus gestos tan alegres. Al pasar las páginas, la risa se contagia: hay papás que hacen reír a bebés, gatos con amplias sonrisas y hasta un dinosaurio muy tentado mientras alrededor le caen meteoritos. Es que la risa, como dice la autora, sirve también para enfrentar el miedo y hasta curar el dolor de panza. Imperdible.

"El gran manual de la risa", de Laura Wittner y Joaquín Camp (Lecturita Ediciones) Maqueta

Así es Buenos Aires, de Sergio Eisen (Calibroscopio). De la colección Pinta tu aldea, un homenaje ilustrado con témperas y acuarelas que logra el objetivo que se propone el artista: “recuperar la esencia” de la época en la que “la ilustración era artesanal y cada pincelada transmitía una emoción única”. Del obelisco porteño a la estación de trenes de Retiro: un recorrido por lugares icónicos de la ciudad como las librerías, los teatros y las pizzerías de la avenida Corrientes, Puerto Madero, San Telmo, Parque Lezama, La Boca y hasta el Palacio Ducó, como se conoce al estadio del club Huracán, en Parque Patricios. Súper recomendado para compartir con lectores de todas las edades.

Además

-El rugido de Catalina, de Micaela Lupo Salvador y Nicolás Castelo (La Editorial Común)

-Nomo, de Mariana Ruiz Johnson (Lecturita Ediciones)

-Trenza que trenza estrellas Vol.1 (Ojoreja). Textos de Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral, seleccionados por Laura Forchetti, con ilustraciones de Daniel Roldán.

-Un sueño redondo, de Sabina Schürmann (En Lápiz Ediciones)

Y seguimos con los premios y las menciones. Las puertas, de Larisa Cumin con ilustraciones de Josefina Tai, lanzamiento reciente de Limonero, fue elegido como uno de los 100 outstanding picturebooks 2026 por la plataforma internacional dPICTUS, que todos los años invita a especialistas internacionales en libros álbum e ilustración a elegir sus favoritos. La selección se exhibe durante la Feria del Libro Infantil de Bolonia (Hall 25: B144) y en el sitio web dPICTUS.

Lenguas que Cuentan

Finalmente, el proyecto transmedia Lenguas que Cuentan, publicado por la Biblioteca del Congreso de la Nación, fue distinguido con la Mención Especial en la categoría Crossmedia Projects 2026 del BolognaRagazzi CrossMedia Awards.

Lenguas que Cuentan es un libro para chicos que reúne piezas narrativas y lúdicas (poemas, canciones, juegos, cuentos breves) originalmente escritas en cinco lenguas originarias: wichi, qom, mapuzugun, quichua y mbyá-guaraní. Cada pieza se presenta en versión bilingüe, con su texto original y su traducción al castellano.

El proyecto fue ideado y coordinado por Lucía Aguerre e ilustrado por Federico Posadas. En su desarrollo participaron artistas, investigadoras e investigadores del CONICET, educadores interculturales y organizaciones comunitarias, en un trabajo colaborativo que articula saberes académicos, territoriales y culturales.

El jurado internacional destacó el valor cultural y social de la iniciativa con las siguientes palabras: “Un proyecto transmedia valioso, dedicado a la preservación de las lenguas indígenas en Sudamérica a través de canciones, poesías y expresiones artísticas de extraordinaria vitalidad. Confiar a la red el papel de memoria permanente devuelve dignidad y futuro a culturas destinadas al olvido y a su riqueza lingüística, como patrimonio sobre el cual construir una identidad estratificada y profunda.”

Además del libro impreso, el proyecto incluye un micrositio desarrollado por el área de contenidos web de la Biblioteca del Congreso.