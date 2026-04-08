Para Stephen King, que “predijo” la llegada de Donald Trump, el presidente podría ser destituido en los próximos meses

Uno de los rivales más tenaces del presidente estadounidense Donald Trump es el “rey del terror”, el escritor Stephen King. Desde su cuenta en la red social X, al menos desde el inicio de la guerra contra Irán, le dedica un posteo diario. Para King, Trump llevó a su país a la guerra para evitar el escándalo de las revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein; por otro lado, duda abiertamente de la salud mental del primer mandatario.

“Hace muchos años predije la llegada de alguien como Trump en LA ZONA MUERTA –posteó ayer, en referencia a su novela de 1979–. Así que ahora digo esto: en los próximos 12 a 16 meses, descubriremos si los dos mecanismos para destituir a un hombre incapaz de cumplir con sus funciones realmente funcionan. Estos son el juicio político y la 25.ª enmienda. Está gravemente enfermo”. ¿Predicción o anhelo?

I predicted someone like Trump many years ago, in THE DEAD ZONE. So now I'm saying this--in the next 12-16 months, we're going to find out if the two machines for the removal of a man unable to fulfill his duties actually work. They are impeachment and the 25th amendment. He… — Stephen King (@StephenKing) April 7, 2026

En La zona muerta, que tradujo al español el escritor argentino Eduardo Goligorsky, se entrelazan las historias de Johnny Smith, un joven profesor de literatura que, tras un accidente, comienza a tener visiones paranormales, y del inescrupuloso Greg Stillson, que de matón y vendedor de biblias se convierte primero en alcalde y luego en candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Cuando Smith le da la mano al político en un mitin, tiene la visión de que Stillson desencadenará una catástrofe nuclear. En 1983, el director canadiense David Cronenberg llevó la novela al cine, con Christopher Walken y Martin Sheen en los papeles de Smith y Stillson.

"La zona muerta", de Stephen King, de 1979, ¿predice el futuro?

Una de las citas más célebres de La zona muerta, atribuida al personaje del telépata, es “La pregunta era esta: si pudieras subirte a una máquina del tiempo y regresar a 1932, ¿matarías a Hitler?”.

King no es el único intelectual que en las redes sociales pondera que la estrategia de Trump consiste en evitar que se lo asocie con las denuncias de abuso sexual y pedofilia vinculadas con Epstein, ni el único que sostiene que no terminará su mandato, ya sea por obra de un proceso de destitución constitucional (impeachment) o por cuestiones de salud.

“La única pregunta ahora es qué otra locura tiene planeada Donald Trump para el miércoles o el jueves para distraer a sus 77 millones de ovejas de su colosal metida de pata y rendición en Irán –reflexionó el escritor Don Winslow tras el ultimátum de Trump a Irán, aplazado por dos semanas gracias a la mediación de Pakistán–. ¿Qué distracción tiene planeada ahora el pequeño Donnie Trump? Sabes que tiene una. Es un patrón”.

En la Argentina también se debate el futuro de Trump. “Trump ha perdido sustento interno. Me temo que no resiste dos semanas”, estimó el escritor Marcelo Larraquy.

“Cuando se despertó, la civilización iraní todavía estaba allí”, ironizó el ensayista Osvaldo Pérez Sammartino, parafraseando el célebre microcuento del guatemalteco Augusto Monterroso. Trump había asegurado que, ayer a la noche, iba a destruir a “toda una civilización”.