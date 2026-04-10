Un fragmento de la Torre Eiffel, a la venta: subastarán en París un tramo de su histórica escalera

Un tramo original de la Torre Eiffel, parte de la escalera caracol que durante décadas permitió ascender hasta la cima del monumento, saldrá a subasta en París el próximo 21 de mayo. La pieza, que permanece en manos privadas desde hace más de cuarenta años, tiene una estimación de entre 120.000 y 150.000 euros. El lote será ofrecido por la casa Artcurial en una venta dedicada al diseño y el art déco.

La estructura mide aproximadamente 2,75 metros de altura, tiene 1,75 metros de diámetro y conserva 14 escalones de hierro con base en cruz. Según la casa de subastas, es “una sección de la escalera original, diseñada bajo la supervisión de Gustave Eiffel”, que formaba parte del recorrido entre el segundo y el tercer nivel de la torre. Aunque el precio estimado es relativamente accesible dentro del mercado del arte, antecedentes recientes sugieren que podría escalar: en 2016, un tramo similar se vendió por más de 500.000 euros, mientras que otros superaron los 200.000.

Tour Eiffel @artcurial_design

Independientemente de su valor económico, la pieza es un testigo directo de la estructura original del monumento. Antes de la incorporación de ascensores, el acceso a los niveles superiores se realizaba a través de escaleras metálicas en espiral que conectaban los distintos pisos.

Esa estructura fue modificada en 1983, cuando se llevó adelante un proceso de modernización que incluyó la instalación de nuevos ascensores. Como parte de esas obras, la escalera original fue desmontada y dividida en secciones –alrededor de veinte o veinticuatro fragmentos– que hoy se reparten entre museos, parques temáticos y colecciones privadas. En París, una de esas secciones permanece en el primer nivel de la Torre Eiffel, mientras que otras tres se exhiben en el Museo de Orsay, el Parc de la Villette y el Musée du Fer.

La torre Eiffel es el monumento más visitado de París Unsplash

Fuera de Francia, los fragmentos también se dispersaron: hay piezas en la Fundación Yamanashi, en Japón; otra se instaló en Estados Unidos, en Nueva York, cerca de la Estatua de la Libertad, y una más forma parte de los parques de Disney en Estados Unidos. Muchas otras secciones, en tanto, fueron adquiridas por particulares y hoy funcionan como piezas decorativas en jardines y residencias. Según especialistas del mercado, los tramos más pequeños, como el que ahora sale a subasta, son los más buscados, en parte por su escala, que los vuelve más fáciles de integrar en espacios domésticos.

Inaugurada en 1889 como pieza central de la Exposición Universal de París, la Torre Eiffel nació como una estructura efímera destinada a celebrar el centenario de la Revolución Francesa. Diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel junto a su equipo, fue en su momento la construcción más alta del mundo, con 300 metros de altura, y también una de las más controvertidas: artistas e intelectuales de la época la consideraron una intrusión en el paisaje parisino. Sin embargo, su utilidad científica como soporte para antenas de telecomunicaciones evitó su desmantelamiento, previsto inicialmente para 20 años después de su inauguración. Con los años, cobró tal relevancia que hoy en día es el monumento más visitado por los turistas en la capital francesa: cerca de 7 millones de personas la recorren por año.