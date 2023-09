escuchar

A cuarenta años del retorno de la democracia en la Argentina, el Museo Sitio de Memoria ESMA Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (Avenida del Libertador 8151) fue declarado patrimonio mundial por el Comité Intergubernamental de Patrimonio Mundial de la Unesco. El Comité lo consideró “un lugar con un valor universal excepcional” y felicitó a la delegación argentina por presentar la nominación a inicios de 2022. El país tiene, desde ahora, doce patrimonios mundiales, cinco de ellos naturales y otros siete culturales. El histórico anuncio se hizo hoy desde Riad, a un mes de las elecciones nacionales que tienen en vilo a la sociedad argentina. En junio, el Mercorsur Cultural se había expresado a favor de esta declaración.

Vista del Museo Sitio de Memoria ESMA https://www.argentina.gob.ar/

”La Argentina debe ser felicitada por traer esta nominación y buscar justicia por los hechos cometidos por la dictadura contra oponentes armados y no armados y entender la influencia global y la resonancia de estos eventos en el Museo ESMA”, indicó hoy el Comité. El Museo Sitio de Memoria depende de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, que había presentado el expediente de nominación, en enero de 2022, al Centro del Patrimonio Mundial. Los documentos contaban con una descripción de la institución y documentación respaldatoria. También se incluyeron más de 160 adhesiones a la candidatura, realizadas por organizaciones nacionales, regionales e internacionales.

La delegación argentina, hoy, en Riad: el coordinador general del Plan de Trabajo para la candidatura del Sitio de Memoria ESMA, Mauricio Cohen Salama; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; la embajadora argentina ante la Unesco, Marcela Losardo, y la directora ejecutiva del Museo, Mayki Gorosito https://www.argentina.gob.ar/

“Es una alegría muy grande la que estamos viviendo -dijo Pietragalla Corti, que viajó a la capital saudita para participar de las sesiones del Comité junto con la embajadora argentina ante la Unesco, Marcela Losardo; la directora ejecutiva del Museo, Mayki Gorosito, y el coordinador general del Plan de Trabajo para la candidatura del Sitio de Memoria ESMA, Mauricio Cohen Salama-. Este reconocimiento a nivel internacional constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan o buscan relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de la última dictadura cívico-militar”.

🔴¡ÚLTIMA HORA!



Museo y Sitio de la Memoria ESMA - Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en #Argentina 🇦🇷, inscrito en la Lista del #PatrimonioMundial de la @UNESCO_es.



➡️ https://t.co/9zu87mxzrW #45WHC pic.twitter.com/KpPthsPpDy — UNESCO en español 🏛️#Educación #Ciencia #Cultura (@UNESCO_es) September 19, 2023

Con este reconocimiento, el Museo Sitio de Memoria comparte un lugar en la Lista del Patrimonio Mundial con otros espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, como el Campo de Concentración Nazi Auschwitz-Birkenau en Polonia, el Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, la Isla Robben de Sudáfrica, el Muelle de Valongo en Brasil, la Isla de Gorée en Senegal y el Puente Viejo de Mostar en Bosnia y Herzegovina.

“Hoy, con esta decisión de la Unesco en la que se declara al Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad, tiene que ser un día de profunda emoción para todos los argentinos y argentinas porque además de reivindicar los principios de memoria, verdad y justicia, homenajeamos a todos nuestros compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos en ese centro clandestino de detención que logramos retransformar en un espacio dedicado a los derechos humanos -dijo el ministro de Cultura, Tristán Bauer, a LA NACION-. También, es un homenaje a nuestras queridas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que tanto hicieron con su coraje y su lucha ejemplar. En este año, en el que celebramos los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, esta declaración viene a enfatizar que fuimos capaces de dejar atrás aquel horror defendiendo siempre nuestra memoria”. El Ministerio de Cultura, el de Justicia y el de Educación impulsaron la nominación.

Más de cinco mil personas estuvieron detenidas-desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura; tras ser torturadas, muchas fueron arrojadas vivas al mar en los macabros “vuelos de la muerte”. El museo fue inaugurado en mayo de 2015 por la presidenta Cristina Kirchner; tiene como objetivo difundir y transmitir los hechos acontecidos en el centro clandestino de detención entre 1976 y 1983, así como sus antecedentes y consecuencias, a través de la conservación del patrimonio histórico y mediante un guion museográfico que incluye una muestra permanente, la reproducción del Informe Basterra (elaborado por el sobreviviente Víctor Basterra) y exposiciones temporarias.

Grupos de estudiantes, delegaciones extranjeras, investigadores y ciudadanos de todo el mundo de paso por la ciudad de Buenos Aires realizan visitas guiadas en el Museo Sitio de Memoria. No es apto para menores de doce años.

¡Orgullo de las políticas de derechos humanos de Argentina! El @MuseoSitioESMA ingresó en la Lista del Patrimonio Mundial de la @UNESCO_es . La definición se conoció durante la 45° sesión del Comité de Patrimonio Mundial. pic.twitter.com/Qli5Zk63MJ — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) September 19, 2023

Entre los criterios por los cuales fue declarado patrimonio mundial, se incluye su aporte de testimonio único sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida y el hecho de estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un valor universal excepcional. El Comité que aprobó la incorporación del Museo está conformado por 21 representaciones rotativas de los 194 países más doce Estados asociados que integran la Unesco. En la actualidad, los miembros del Comité son Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Catar, Egipto, Etiopía, Grecia, India, Italia, Japón, Malí, Nigeria, Omán, Ruanda, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Tailandia y Zambia.

Los bienes culturales declarados patrimonio mundial están bajo la tutela de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes históricos, organismo del Ministerio de Cultura de la Nación, que integra el Comité Argentino de Patrimonio Mundial y que actualmente preside la profesora Mónica Capano. En 2008, El Museo Sitio de Memoria ESMA había sido declarado Monumento Histórico Nacional; el predio del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, a su vez, es desde ese año Lugar Histórico Nacional.

“Es el patrimonio del Nunca Más -dijo Capano a LA NACION-. Mostrarle a la humanidad a qué niveles se puede descender, pero también la otra cara, los actos heroicos que se produjeron y que deben ser resaltados y conocidos sobre todo por las generaciones jóvenes que no vivieron la dictadura y a veces no logran visualizar la enorme dimensión de lo que significó para quienes la vivimos. Esto significa un antes y un después. Hay una ruptura en la mirada de los patrimonios donde se tiene que tener en cuenta no solo estas cuestiones excepcionales, sino además las cuestiones cotidianas que a veces también son traumáticas”. En la Comisión trabajan para proponer la declaratoria de Cromañón “como un lugar donde se produjo una masacre y esa masacre provocó una herida que el Estado, de alguna manera, debe saldar”.

Funcionarios, políticos, intelectuales y ciudadanos celebraron la decisión en redes sociales. “Lo peor del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina se expresó allí: detenidos, asesinados, torturados y desaparecidos. Seguimos manteniendo viva la memoria. #NuncaMás”, escribió el presidente Alberto Fernández en X. El flamante patrimonio mundial se podrá visitar este sábado, durante la Noche de los Museos.

El @MuseoSitioESMA se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad de @UNESCO.



Lo peor del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina se expresó allí: detenidos, asesinados, torturados y desaparecidos.



Seguimos manteniendo viva la memoria. #NuncaMás pic.twitter.com/E83705hOgV — Alberto Fernández (@alferdez) September 19, 2023

La Lista del Patrimonio Mundial incluye 1121 sitios: 869 culturales, 123 naturales y 39 mixtos. Los sitios naturales que fueron declarados patrimonio mundial por la Unesco son el Parque Nacional Los Glaciares (1981), el Parque Nacional Iguazú (1984), la Península Valdés (1999), los Parques Naturales Ischigualasto-Talampaya (2000) y el Parque Nacional Los Alerces (2017). Y los patrimoniales son las Misiones Jesuíticas Guaraníes (1983-84), la Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999), la Manzana y las Estancias Jesuíticas de Córdoba (2000), la Quebrada de Humahuaca (2003), Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino (2014) y la Obra Arquitectural de Le Corbusier (2016), además del Museo Sitio de Memoria ESMA.