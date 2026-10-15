El periodista Juan Luis González protestó porque The New York Times no lo citó

Tras la publicación en el diario estadounidense The New York Times del informe del corresponsal Jack Nicas sobre la “psíquica canina” Celia Melamed, que se habría comunicado con el espíritu del perro Conan, que murió en 2017, y con los cinco mastines de Javier Milei antes de que este se convirtiera en presidente, el periodista Juan Luis González protestó en su cuenta de X porque su colega estadounidense no había citado su trabajo. González había revelado en la biografía El Loco, publicada en 2023 por Planeta, la relación de los hermanos Milei con la médium.

“Es más fácil que salga el sol en Argentina que el NYT te haga una cita del libro que adelantó el 100% de lo que dice la nota hace casi cuatro años”, posteó este miércoles el periodista argentino. También hizo una lista de temas de la nota de Nicas: “-Quién es Melamed- Su vínculo con los Milei- Que Conan estaba muerto- Que lo hizo clonar- Que los clones lo asesoran. El corazón de la nota del NYT fueron revelaciones de este gil laburante. Pregunta para estudiantes de periodismo: ¿corresponden créditos? O ya fue eso de citar?”.

Las tres últimas cosas que digo del Melamedgate:



1- Clarín y La Nación cruzaron la línea roja y publicaron sobre ese gran tabú de Estado llamado Conan (y su condición de perro no vivo)



Es toda una novedad. Señal de que el círculo rojo lo huele frágil al Loco. https://t.co/FsHeMvDLF3 — Juan Luis González (@juanelegonzalez) October 14, 2026

En El Loco, y en investigaciones periodísticas para la revista Noticias, González había documentado este curioso aspecto en la vida del actual presidente. Para su primer libro, entrevistó incluso a Melamed.

“Ahí entró en escena otra persona que cambiaría profundamente las ideas del economista –se lee–. Era la licenciada Celia Liliana Melamed, muy reconocida en lo suyo, que luego sería también la mentora de Karina. Su ámbito de especialidad es la ‘comunicación interespecies’ o, como a veces acepta traducir a regañadientes en alguna entrevista, la ‘telepatía con animales’”.

Páginas después, González prosigue: “Melamed fue la que terminó de introducir a Milei en el campo de la telepatía animal. Con un poco de esfuerzo hasta se puede imaginar la escena. La licenciada, con sus rulos grises y los ojos cerrados, frente al avejentado Conan en el departamento del Abasto. El hogar, antes de la llegada de los clones, mantenía todavía su formato original. Desde el living sucedía la ‘comunicación’”.

“Fue un antes y un después en la vida del libertario -señala-. A partir de entonces empezaría a ‘hablar’ con Conan, y Karina, su hermana, terminaría entrenándose con Melamed hasta desarrollar la misma habilidad y ser otra más de sus ‘alumnas comunicadoras’ de las que hablaba en la entrevista. A Milei el asunto le fascinó, y empezó a recomendárselo a amigos y a conocidos cuando estos tenían algún tema con sus mascotas”.

En 2025, González publicó la investigación Las fuerzas del cielo. Secretos, confesiones y peligros de la primera presidencia mesiánica.

En la red social X, periodistas como Silvia Mercado, Daniel Santa Cruz, Natalia Volosin y Maximiliano Sardi destacaron que González había dado la insólita primicia años atrás.