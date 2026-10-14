La psíquica que se comunicaba con los perros de Milei habló en The New York Times: “Pocas personas tienen tan intensa conexión con sus animales”

En calidad de psíquica de animales, Celia Melamed se comunicó durante dos años con los perros del presidente Javier Milei, quien fue su cliente antes de su llegada a la Casa Rosada. En una entrevista publicada este miércoles en The New York Times, la mujer contó detalles de los encuentros con el economista libertario y sostuvo que “pocas personas tienen tan intensa conexión con sus animales”.

Además, aseguró que formó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la telepatía con mascotas, y dijo que supone que ella la reemplazó en su labor con los canes del mandatario –a quien él llama sus “hijitos de cuatro patas”–.

Según reveló Melamed, Milei contrató sus servicios aproximadamente diez años atrás ante el inminente fallecimiento de su mastín inglés, Conan, para que le leyera la mente. En aquella oportunidad, el entonces mediático economista se disculpó por su aspecto, y le aclaró que siempre vestía traje por sus apariciones en televisión. “Como yo no tengo televisión, no tenía ni idea de qué me estaba hablando”, recordó la psíquica, que también se presenta como médica veterinaria.

Celia Melamed, psíquica de animales contratada por Milei

En ese primer encuentro, Conan estaba en su lecho de muerte y Melamed dijo que se comunicaba con él a través de la energía que sentía en su pecho. La especialista afirmó que transmitía el mensaje del entonces panelista de televisión, quien intentaba salvar al perro desesperadamente. “Yo lo que me acuerdo es que [Milei] se sintió mejor”, rememoró, en diálogo con The New York Times.

Después de esta sesión, Melamed pasó a ser su psíquica de mascotas personal durante dos años. El Presidente siguió contratando sus servicios para comunicarse con Conan, ya fallecido (murió en 2017), y con los cinco clones generados a partir de su ADN (Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas; estos últimos cuatro bautizados en homenaje a los economistas admirados por Milei).

La psíquica recordó con cariño el tiempo que compartieron y se refirió a las copias genéticas de Conan. Dijo que eran cachorritos revoltosos, inquietos por su nuevo hogar, y explicó que cada animal tiene una personalidad diferente “a pesar de que eran todos clonados”.

Melamed aseguró que Conan II –uno de los cinco clones– es el perro que Milei dice que es la reencarnación de su mascota original. Es aquel que presentó públicamente en una entrevista con el canal de streaming Neura, en junio de 2025.

El Presidente y su perro Conan, que fue clonado

“Para mí, es muy probable [que sea la reencarnación]”, apuntó la veterinaria. Cuando se comunicó con ese clon, agregó, “la sensación fue de familiaridad”.

En la entrevista, Melamed aseguró que formó a Karina Milei en la telepatía interespecie. La hermana del Presidente demostró tener un talento innato para comunicarse con los animales, dijo la médium. La secretaria general asistió al taller de fin de semana de Melamed en 2019 y después le envió mensajes durante meses para que le diera más consejos. Poco después, dijo, Milei dejó de contratarla. Melamed supone que Karina Milei la reemplazó en su labor con los perros de su hermano.

De aquella época, la veterinaria conserva un libro del Presidente, que él mismo le habría dedicado: “Para Celia, genia total del universo, el ser de luz que me ayudó a encontrar el camino”.

En el artículo de The New York Times, el cronista relata que vio trabajar a Melamed: mira fotos de gatos y perros, cierra los ojos y, según ella, conecta con los animales casi al instante. Ella dijo que los animales estresados pueden hacer que sienta tensión en el cuerpo, mientras que las mascotas perdidas le han hecho oler cosas que le dan pistas sobre su paradero.

Celia Melamed Carlos Korn

“A veces lo que siento es difícil ponerlo en palabras”, afirmó la psíquica. “Yo trato de ser lo más fidedigna posible”, añadió.

Melamed cobra 35 dólares la hora para comunicarse con los animales de sus clientes desde su pequeño departamento de Buenos Aires, decorado con campanillas de viento y atrapasueños. Después de que, hace unos años, se hizo público el servicio que prestaba, su lista de espera se disparó a dos meses, dijo.

Ahora hay decenas de personas que ofrecen servicios de comunicación con mascotas en Buenos Aires, frente a las pocas que había hace una década, según comentó. Ella calcula que ha formado a unas 700 personas en sus talleres de comunicación con mascotas. “Todos somos capaces de hacer esta comunicación”, sostuvo.

Descubrió su intuición cuando era niña, al adivinar respuestas correctas en juegos de adivinanzas, pero no desarrolló sus habilidades hasta que, en 2008, leyó un libro sobre cómo comunicarse con los animales y empezó a tomar cursos.

Dos años más tarde, un caballo con el que estaba trabajando la pisó y, cuando lo perdonó telepáticamente, el dolor se desvaneció. “Acá está pasando algo que es mucho más profundo de lo que yo estoy creyendo”, se dijo en ese momento.