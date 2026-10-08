El Premio Nobel de Literatura 2026 fue para la escritora canadiense Anne Carson

El Premio Nobel de Literatura 2026 fue otorgado a la autora canadiense Anne Carson “por su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, creó nuevas formas para la literatura contemporánea”, de acuerdo a lo resaltado por los jueces.

Las autoridades describieron el libro Nox como “una obra inolvidable”. Publicado en 2010, el texto de la literata de 76 años fue escrito en memoria de su hermano Michael, quien desapareció misteriosamente antes de su muerte en Dinamarca en 2000.

La escritora canadiense, Anne Carson EFE - Archivo

“Aquí es palpable un profundo sentimiento de pérdida que se abre camino desde abajo. El resultado es una creación tan escultórica como literaria, un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón de fotos, cartas y otros textos escritos dedicados a su hermano fallecido”, resaltaron los jueces al momento de galardonar a la canadiense.

‘Nox’ is an unforgettable work by this year’s literature laureate Anne Carson.



Published in 2010, it was written in memory of her brother Michael, who was mysteriously absent prior to his death in Denmark in 2000. Palpable here is a deep sense of loss that works its way up from… pic.twitter.com/8gqhCBQWtJ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

En 1981, Carson publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos titulada Odi et Amo Ergo Sum y, a lo largo de su trayectoria profesional, combinó la poesía con la traducción y la docencia en diversas universidades. Casi toda su producción literaria se centró en la fascinación del filólogo por las palabras y el anhelo del poeta por nuevos significados. Por la misma disciplina, el autor húngaro László Krasznahorkai había sido galardonado en la edición del último año.

Los otros Nobel de este año

Este viernes, en la continuidad de los Nobel, será el turno del Premio de la Paz, el que generó más inquietud en el último tiempo tras ser el anhelado por el presidente Donald Trump. El comité sabe que está en el punto de mira después de la polémica suscitada por la ganadora del año pasado, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, que le regaló su medalla al mandatario norteamericano en una visita a comienzos de este año.

El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel de este año el próximo 12 de octubre. Ayer, el francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai recibieron el galardón de Química por haber resuelto uno de los misterios de la vida: por qué, en la naturaleza, algunas moléculas aparecen en una sola forma, un hallazgo fundamental para el desarrollo de medicamentos.

Henri Kagan and Kenso Soai were awarded the Nobel Prize in Chemistry today, bringing the total number of chemistry laureates to 200.



At 95 years old, Kagan is the second-oldest chemistry laureate in history, after John Goodenough, who was 97 when he received the prize in 2019.… pic.twitter.com/AnOfwrtPLD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

El martes fue otorgado el premio Nobel de Física a Francis Halzen, un físico belga de 82 años que usa modelos de inteligencia artificial desde la década de 1990, lo que le permitió acelerar sus investigaciones sobre los neutrinos. El científico impulsó el observatorio de neutrinos IceCube, compuesto por 5484 detectores ópticos instalados en las profundidades del hielo de la Antártida.

La temporada de los premios de este año se abrió con el galardón de Medicina, que premió los avances en optogenética a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel. Su trabajo permite comprender cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

Noticia en desarrollo