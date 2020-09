"La sinfonía de los animales", un álbum ilustrado musical, marca el debut de Dan Brown como autor de literatura infantil

"Mucho antes de escribir historias yo escribía música. Mis padres eran músicos y profesores, y yo crecí tocando música clásica en el piano, cantando en coros y yendo a muchos conciertos. La música era, para mí, un santuario secreto cuando era niño. Me tranquilizaba cuando me sentía frustrado, se convertía en un amigo de confianza cuando me sentía solo, me ayudaba a expresar mi alegría cuando estaba contento y, lo mejor de todo, daba rienda suelta a mi creatividad e imaginación. Incluso ahora todo el piano todos los días, normalmente después de una larga jornada escribiendo". Con estas palabras se dirige Dan Brown a sus nuevos lectores en las páginas finales de La sinfonía de los animales, el primer libro para chicos del autor del controvertido best seller El código Da Vinci.

Después de sus novelas de intrigas y conspiraciones, que fueron adaptadas al cine con mucho éxito, Dan Brown se muestra como compositor musical en un libro para chicos Crédito: gentileza Quim Vives

Este álbum ilustrado e interactivo invita a conocer una faceta distinta del escritor estadounidense que lleva vendidos más de 234 millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo: su pasión por la música y, en especial, por la composición. A través de un código QR quienes compren el libro (que acaba de llegar a las librerías argentinas) podrán acceder a la banda sonora, que fue compuesta por Brown. "La música es un tipo de narración, y los movimientos orquestales en La sinfonía de los animales, combinados con los poemas y las ilustraciones, trabajan conjuntamente (como una especie de código) para contar una historia y revelar una cara divertida o interesante de la personalidad de un animal. Si escuchas con atención, puede que seas capaz de encontrar cada animal escondido en la música", explica el autor a los lectores. Fanático de los mensajes secretos y los códigos a descifrar, recursos presentes en sus famosas novelas de intriga y conspiraciones, Brown no se privó de incluirlos también en este volumen dirigido a chicos desde los 3 años.

El autor de "El Código Da Vinci" publicó un libro para chicos con música y una aplicación interactiva. Crédito del video: Brought to you by Random House Children's Books, ©? Penguin Random House LLC 03:17

Publicado en el país por el sello Baobab, del grupo Planeta, la edición ofrece material complementario a la lectura: en el sitio www.lasinfoniadelosanimales.com.ar se puede descargar el audio y encontrar las soluciones a los enigmas que plantea Brown a lo largo de la "aventura sinfónica". El combo digital se completa con una aplicación gratuita asociada con la historia que reproduce la música de cada página al apuntarla con la cámara de un dispositivo móvil.

Escritos en rima, los textos de La sinfonía de los animales son breves y presentan los personajes en cada doble página ilustrada por la artista húngara Susan Batori. El Maestro Ratón es el director de una orquesta muy especial integrada por animales y es quien va dejando letras en cada página que forman pistas y hasta un mensaje secreto que tendrán que descifrar los pequeños lectores. "Y aún mejor, cada animal que hay en este libro compartirá contigo una moraleja sencilla, una divertida colección de 'secretos para la vida' que te ayudarán por el camino", resalta el autor, cuyas novelas para adultos han sido traducidas a 56 idiomas y varias fueron adaptadas para el cine con gran éxito de público, de la mano de estrellas de Hollywood como Tom Hanks.

Fábulas con moraleja, rimas divertidas, música y enigmas

Las moralejas de Brown son sencillas y tratan sobre el valor de la amistad, la confianza en uno mismo y el respeto a las diferencias: "Incluso cuando la vida parezca un lío, encontrarás belleza en todas partes", dice una; "Caerse forma parte de la vida. ¡Lo mejor que puedes hacer es volver a levantarte!", aconseja la que acompaña una prosa poética dedicada a los gatos "bobos": "Y aunque se caigan no huelen el miedo/ parece que no les duele ni un dedo".

El libro cierra con una lámina desplegable con todos los animales en pleno concierto y una foto en blanco y negro del autor tocando el piano a los 3 años. Esa imagen también es la que abre el video animado que acompaña esta nota, que presenta algunas escenas del libro animadas y fragmentos de la música. Las 21 piezas que compuso Brown están interpretadas por la Orquesta Festival de Zagreb. Los que logren descubrir las letras ocultas en las ilustraciones del libro podrán jugar a armar los nombres de los instrumentos que tocan los músicos de Croacia en La sinfonía de los animales.