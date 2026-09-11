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LA NACION

El puente de las polémicas

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Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
STEFANO RELLANDINI - AFP

Un solo arco metálico, 94 metros de largo, ancho que oscila entre los 5,58 y los 9,38 metros. A uno y otro lado, la ciudad de Venecia. El Puente de la Constitución, también conocido como Cuarto Puente sobre el Canal Grande, fue diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava y tuvo sus grandes momentos de polémica. En principio, por el tiempo que llevó su realización (unos seis años); luego, por los numerosos accidentes sufridos por quienes lo transitaron desde la inauguración, en septiembre de 2008. Al momento en que se tomó esta imagen, la enorme estructura, inicialmente resistida, ya forma parte del paisaje de la Serenissima. Por estos días, además, es parte del circuito de los visitantes, críticos y curiosos que vienen recorriendo la ciudad al ritmo de la 83ª edición de su Festival Internacional de Cine, cuyo cierre se celebrará mañana.

Por Diana Fernández Irusta
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