El regreso de Rusia a la Bienal de Venecia genera tensiones con la Unión Europea

La organización de la Bienal de Venecia anunció el 4 de marzo la lista oficial de participaciones nacionales para su próxima edición, que se celebrará entre el 9 de mayo y el 22 de noviembre de este año. En total habrá 99 países representados en los tradicionales pabellones de los Giardini, el Arsenale y otras sedes distribuidas por la ciudad italiana. Entre ellos figura Rusia, cuya última participación fue en 2019, antes de la guerra. Esta decisión generó tensiones diplomáticas y críticas tanto desde la Unión Europea como desde Ucrania.

El país no estuvo presente en las dos ediciones anteriores de la Bienal. Tras la invasión a Ucrania iniciada en febrero de 2022, el equipo artístico que debía representar a Rusia ese año –integrado por el curador Raimundas Malašauskas y los artistas Alexandra Sukhareva y Kirill Savchenkov– anunció públicamente su renuncia en señal de protesta: “No hay lugar para el arte cuando civiles mueren bajo el fuego de los misiles, cuando ciudadanos ucranianos se esconden en refugios y cuando los manifestantes rusos son silenciados”. Como consecuencia, el pabellón nacional permaneció cerrado durante toda la exposición. La ausencia se mantuvo también en la edición siguiente, en 2024, y el lugar de Rusia fue cedido a Bolivia.

Según medios europeos, el proyecto para representar a Rusia en 2026 estaría impulsado por la Creative Union of Artists of Russia, una organización cultural vinculada a estructuras oficiales del país y respaldada por organismos estatales encargados de la política cultural. Rusia cuenta con un pabellón en los Giardini desde 1914. Para esta edición, la exposición titulada El árbol está enraizado en el cielo contará con la participación de 38 artistas.

En un comunicado difundido el lunes, la Comisión Europea “condenó enérgicamente” la decisión de permitir la reapertura del pabellón ruso y recordó su postura frente a la invasión de Ucrania. “La cultura promueve y salvaguarda los valores democráticos (…) y nunca debe utilizarse como plataforma de propaganda”, señaló el organismo.

El texto también advierte que las instituciones culturales europeas deben actuar de acuerdo con las sanciones adoptadas por la UE contra Rusia y evitar ofrecer visibilidad a actores que respalden la agresión del Kremlin. En ese marco, la Comisión consideró que la decisión de la Bienal “no es compatible con la respuesta colectiva de la Unión Europea a la brutal agresión de Rusia”.

Por último, el organismo dejó abierta la posibilidad de tomar medidas como la eventual revisión del financiamiento europeo que recibe la Bienal de Venecia, si la participación rusa se confirma. “Si sigue adelante con su decisión (…) examinaremos nuevas medidas, incluida la suspensión o terminación de una subvención en curso de la UE a la Fundación de la Bienal”, consta en el comunicado.

Por su parte, las autoridades ucranianas también manifestaron su rechazo. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, y la viceprimera ministra Tetiana Berezhna pidieron a la comunidad cultural internacional mantenerse alerta frente a lo que describieron como el uso de la cultura por parte de Rusia con fines de propaganda. “La Bienal de Venecia es una de las plataformas artísticas más prestigiosas del mundo y no debe convertirse en un escenario para encubrir los crímenes de guerra que Rusia comete a diario contra el pueblo ucraniano y su patrimonio cultural”, señalaron.

La controversia también generó reacciones dentro de Italia. El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, manifestó que el gobierno italiano no comparte la decisión, aunque aclaró que se trata de una determinación “totalmente autónoma” de la fundación que organiza la Bienal.

La primera ministra Giorgia Meloni ha respaldado las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania. Sin embargo, el tema de la participación de artistas rusos en eventos culturales europeos ha generado controversias recurrentes en Italia y el resto del mundo. En distintas ocasiones, instituciones culturales del país intentaron mantener programaciones con artistas rusos, pero algunos proyectos terminaron cancelándose ante las críticas públicas.

Uno de los casos más recientes ocurrió el año pasado, cuando autoridades italianas cancelaron un concierto en Caserta con el director de orquesta ruso Valery Gergiev, considerado cercano al presidente Vladimir Putin, en medio de críticas por su participación.