Contrapartes

Apenas se sabe dónde se tomó la foto, aparece la pregunta: ¿dónde están las mujeres? Porque la escena transcurre en Afganistán, y en ese país dicha pregunta se hace obligatoria. Menos importa si los hombres retratados son talibanes convencidos o simples personas que se adaptan a lo dado porque saben que no hay espacio para otra cosa. Quizás las mujeres estén, pero hayan quedado fuera de cuadro. Ellas también merecen sacarse fotos en medio de un valle hermosamente florecido. Su ausencia es la contracara hiriente de lo que podría ser una postal bucólica. La belleza de las flores –amapolas comunes– tiene, también, su contraparte: cultivadas de manera industrial –actividad que hoy está prohibida en el país–, son la base de la producción del opio y la heroína (en su momento, Afganistán llegó a producir más del 80% del opio del mundo).