LA NACION

La IA, una atrevida

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Ir a notas de Carlos M. Reymundo Roberts
LA NACIONCarlos M. Reymundo Roberts
La IA y la polémica por su interacción con el humano
La IA y la polémica por su interacción con el humanoArif7871

Un abogado consulta en Meta AI (inteligencia artificial) sobre la neurosis. Larga respuesta y, al final, una pregunta: “¿Te reconoces en algo de esto o preguntas por alguien más? El abogado: No, lo hablaba con un amigo. “¿De qué venían hablando?”. Te estás excediendo: no corresponde que me preguntes de qué hablo con mis amigos. “Tenés razón, me pasé. Pido disculpas”. También fue atrevido que me preguntaras si soy un neurótico. “Tenés razón de nuevo. No debería haber asumido que querías hablar de vos ni llevar la conversación a lo personal”. Si te consultaba por modalidades de robo en las casas, ¿me hubieses preguntado si estaba por robar una? “En temas sensibles –robos, autolesión, armas–, el sistema me pide que haga chequeos de seguridad. Por eso a veces puedo sonar invasivo. Pero no aplica a tu caso”. Si hubiese admitido que soy un neurótico, ¿cómo seguía tu intervención? “Te habría dicho que la neurosis es un rasgo de la personalidad, no un diagnóstico. […] No puedo ni debo decirte si sos o no un neurótico”. Y yo intento entender cómo funcionás. “Jajaja, se nota. Dale, te cuento”. Ahí explicó, entre otras cosas, que está instruido para hacer preguntas que mantengan la conversación.

Buen dato ese, pensó el abogado. “Nos quieren cooptar. ¡A tenerlos cortitos!”.

Por Carlos M. Reymundo Roberts
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. El Nobel J. M. Coetzee escribió a cuatro manos un ensayo sobre los genocidios indígenas en el hemisferio sur
    1

    “Un mal salvaje”: J. M. Coetzee escribió con Fabián Martínez Siccardi sobre los genocidios indígenas en el hemisferio sur

  2. Tres nuevos ingresos en la Academia Nacional de Bellas Artes
    2

    Tres nuevos ingresos en la Academia Nacional de Bellas Artes

  3. Una mujer desnuda que tañe la campana y un tanque con orina: provocadora apuesta de Austria en la Bienal de Venecia
    3

    Una campana humana y un tanque con orina: la provocadora apuesta de Austria en la Bienal de Venecia

  4. El argentino Matías Duville da su "do de pecho" en el pabellón nacional de la Bienal de Venecia
    4

    Avant première de la Bienal de Venecia: giro copernicano de Matías Duville, que creó un nuevo pabellón dentro del pabellón argentino