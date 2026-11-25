“Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia/ como si ésta ya fuera ceniza en la memoria”, escribió Jorge Luis Borges en “Soneto del vino”, publicado en el libro El otro, el mismo, de 1964. Ahora, el poema se puede leer en la etiqueta de Borges Infinito, un nuevo vino nacional creado en homenaje al gran autor universal en el año en que se cumplieron cuatro décadas de su muerte.

“El vino/ fluye rojo a lo largo de las generaciones/ como el río del tiempo y en el arduo camino/ nos prodiga su música, su fuego y sus leones”.

Borges Infinito se presentó ayer en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges Natalia Blanc

Los versos están escritos con la letra manuscrita de Borges y fueron tomados de un manuscrito con correcciones y tachaduras. En la etiqueta aparece también un dibujo de un hombre apoyado sobre una mesa con una copa de vino, hecho por Georgie a los 18 años en un papel membretado del Hotel España de Barcelona.

El proyecto, presentado ayer en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, surgió de la idea de uno de los hermanos Kodama (sobrinos de María y herederos de las obras del matrimonio Borges Kodama). Ellos convocaron a la bodega Zuccardi Valle de Uco, que produjo en Mendoza una edición limitada de cinco mil botellas. A un precio sugerido al público de setenta mil pesos, Borges Infinito llegará en los próximos días a las vinotecas y restaurantes seleccionados.

El lanzamiento (ideal para coleccionistas de vino y del universo borgeano) marca un punto de encuentro entre la enología argentina y la literatura contemporánea. Y se suma a los variados homenajes borgeanos que tuvieron lugar este año: muestras, charlas, reediciones y nuevos libros sobre su obra y hasta un ballet, Principio de éxtasis, inspirado en “El Aleph”, que se estrenó en septiembre en el Teatro Colón, con coreografía y dirección del español Goyo Montero y música original de Gustavo Santaolalla.

Mariana y María Victoria Kodama presentaron el vino ayer junto con José Zuccardi y Juan Ignacio Guzmán, del equipo creativo de la bodega Natalia Blanc

Producido con uvas cultivadas a 1360 metros sobre el nivel del mar, Borges Infinito es un blend que combina tres cepas: tiene cuerpo de Malbec (85%), uva nacional por excelencia, como destacó José Zuccardi, Cabernet Sauvignon (10%) y Cabernet Franc (5%). “Para nosotros, el vino es Cultura”, dijo en la presentación Zuccardi, tercera generación de una familia que este año también rindió tributo a Roberto Fontanarrosa con una edición especial de su marca Santa Julia.

Como contaron ayer en la Fundación Borges, María Victoria y Mariana Kodama estuvieron a cargo de buscar los poemas del autor relacionados con el vino y Juan Ignacio Guzmán, del equipo creativo de la bodega, diseñó la etiqueta. Al detenerse en la botella, el lector puede descubrir dos momentos de la escritura de Borges: el trazo de su mano sobre el papel y el poema completo, además del dibujo conservado por los padres del escritor. Según el equipo responsable del desarrollo creativo, la etiqueta busca alejarse de la imagen pública del autor para sumergir al consumidor en su mundo privado, sus afectos y su proceso de escritura.

En el libro El otro, el mismo también está incluido el otro poema que Borges dedicó al vino. Se llama, justamente, “Al vino” y empieza con los siguientes versos: “En el bronce de Homero resplandece tu nombre/ negro vino que alegras el corazón del hombre”.

María Victoria y Mariana Kodama recordaron ayer estos dos poemas de Borges que inspiraron la iniciativa.

Para la Fundación, el cuadragésimo aniversario de la muerte de Borges fue una gran ocasión para acercar su obra a nuevos lectores. La elección de “Soneto del vino” le da al homenaje un punto de partida en la propia literatura del autor. Quien se encuentre por primera vez con esos versos podrá leerlos en un lugar inesperado, alrededor de una mesa y con una copa en la mano.

Como escribió Borges, “vino del mutuo amor o la roja pelea/ alguna vez te llamaré. Que así sea”.

“Soneto del vino”

¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa

conjunción de los astros, en qué secreto día

que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa

y singular idea de inventar la alegría?

Con otoños de oro la inventaron. El vino

fluye rojo a lo largo de las generaciones

como el río del tiempo y en el arduo camino

nos prodiga su música, su fuego y sus leones.

En la noche del júbilo o en la jornada adversa

exalta la alegría o mitiga el espanto

y el ditirambo nuevo que este día le canto

otrora lo cantaron el árabe y el persa.

Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia

como si ésta ya fuera ceniza en la memoria.

Jorge Luis Borges, publicado en El otro, el mismo (1964)