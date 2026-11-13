El viudo de Beatriz Sarlo, indignado por los aspirantes a herederos que se presentaron en la sucesión

En un escrito presentado ante el juez Fernando Cesari, el arquitecto Alberto Sato (1943), marido de la escritora Beatriz Sarlo –ambos formaron nuevas parejas luego de separarse, pero nunca se divorciaron– expresó su indignación y desconcierto por la cantidad de personas que se presentaron en la sucesión de bienes de la autora de Escenas de la vida posmoderna. Sarlo murió en diciembre de 2024, a los 82 años.

Actualmente, concurren doce aspirantes a herederos: el propio Sato; el encargado de edificio Melanio Alberto Meza López, en su calidad de presunto heredero del departamento de Hidalgo 140; los dos hijos de Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, primo de Sarlo fallecido este año; los tres hijos de la prima Hebe Olimpia Sarlo Villegas, también fallecida, y los cinco sobrinos de la fallecida Ernestina Susana Del Río.

Asesorado por el letrado Agustín Mariano Lipovsek Albores, Sato pide que, antes de que se resuelva cualquier medida respecto de las propiedades de la intelectual (el juez había propuesto alquilar los departamentos), el Juzgado n° 60 debe decidir el planteo de exclusión formulado por Ernestina Susana del Río, cuando esta aún vivía. Los herederos de Del Río, destaca, no sostuvieron ese planteo.

Por otro lado, hace saber que se había abierto una negociación entre él, Del Río y Meza López para repartir la herencia. Esta iniciativa fracasó debido a la muerte de la prima y al ingreso en la causa de nuevos “pretensores” de la herencia.

En extenso un alegato, Sato expresa su indignación por el giro que tomó la sucesión, digno de una novela de Manuel Puig. “[...] lamento profundamente que el interés por la figura de mi cónyuge se haya volcado hacia los destinos de su presunta herencia que, como se habrá notado, no constituye un patrimonio material importante, pero es inversamente proporcional a la imprevista cantidad de personas que se han presentado como herederos colaterales (primas, primos e hijos de primas y primos) que, imagino, desconocen la cuantía y valor económico de dicho patrimonio”, sostiene. Al morir, Sarlo dejó dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires, los derechos de autor y una suma de dinero en su cuenta bancaria.

“Conocí a mi esposa hace más de sesenta años y nunca supe de la cantidad de parientes que hoy reclaman su herencia y que, en vida, jamás han tenido comunicación ni otro tipo de contacto con ella, salvo una prima que compartía sus años de estudiante [Del Río] –afirma–. Ningún otro pariente entró en escena ni mucho menos estableció relación afectiva y/o preocupación por su estado de salud”. LA NACION pudo saber que Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, durante la dictadura, cuando Sato ya vivía en Chile, ayudó a escapar a Sarlo, escondida en el baúl de su auto. “Actualmente, sorprende la cantidad de personas que aparecen en escena reclamando la presunta herencia de Beatriz Sarlo”, prosigue.

También critica a Meza López. “Por añadidura, irrumpió una figura cuyo arquetipo, de tan conocido, no termino de comprender cómo es posible que su reclamo pueda ser considerado seriamente –argumenta–. Este individuo se ha sumado a la lista de herederos con un texto manuscrito, firmado sin testigos presentes, en cuyo tenor encomienda el cuidado de la vivienda y la mascota, en evidente solicitud de su rol de encargado. Hasta la fecha, dicho texto fue inexplicablemente entendido con valor testamentario”.

“No obstante estos antecedentes que no producen sino confusión y desconcierto, quien suscribe, viudo de Beatriz Sarlo, que no ha roto el vínculo matrimonial desde el año 1966 hasta su fallecimiento, he declarado públicamente que, no en tanto reclamo de deudo, sino reconociendo su trascendencia, es mi deseo preservar con celo su producción y sus ideas, que constituyen un invalorable patrimonio cultural continental y, a tales efectos, crear un fideicomiso, cuya figura fiduciaria se ocupe de preservar y difundir su obra; proposición ésta que fue respaldada por el círculo de intelectuales amigos más cercanos de aquélla. De allí resulta que mi propósito fue disponer, en tanto que heredero forzoso, de todos sus bienes para ser destinados a dicha preservación, sin aspirar a ningún beneficio personal”.

Hace, al final, un elogio de su cónyuge. “De este modo y confundido indiscriminadamente entre personas persiguiendo los bienes de Beatriz Sarlo, y los que presuntamente pueda generar, quiero expresar mi absoluto rechazo a estas acciones, donde ninguna persona hizo referencia a su valor cultural y, así, tomar distancia de ellas. Toda esta embarazosa situación no solamente me indigna, sino que mancha la figura de Beatriz Sarlo porque distorsiona el enorme capital cultural que construyó con total desinterés y desprendimiento económico. Ella nunca se ocupó de bienes materiales más allá de una supervivencia digna y, en su despreocupación, pero en su profunda confianza humana, depositó sólo de palabra y sin un testamento, que no consideró necesario, en quien habría de ocuparse de sus bienes, especialmente, de sus archivos personales y de sus publicaciones”, concluye Sato, en referencia a la investigadora Sylvia Saítta, que no forma parte del expediente judicial.