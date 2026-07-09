Empieza la Feria del Libro Infantil, en nueva sede y con chequelibros por diez mil pesos

La Feria del Libro Infantil abre sus puertas este sábado en su nueva “casa”, el Centro de Convenciones de Buenos Aires, que funciona en el predio del ex Centro Municipal de Exposiciones (Av. Figueroa Alcorta 2099), su sede histórica. Siguiendo los pasos de la Feria “mayor”, en esta renovada edición también ofrecerá el programa conocido como “Chequelibros”, con descuentos para estudiantes.

Como informó la Fundación El Libro, a cada alumno que visite la Feria con su delegación escolar, con reserva previa en la web de la FEL, se le entregará un chequelibro de diez mil pesos para que lo canjee por un ejemplar en los stands adheridos durante el lapso de la Feria, que se extenderá hasta el 2 de agosto con entrada gratuita. Es una acción conjunta de la Secretaría de Educación de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano y la Fundación El Libro, y que también cuenta con el apoyo de los expositores de la Feria.

Los estudiantes recibirán un chequelibro de diez mil pesos para canjear en los stands adheridos Gentileza

La propuesta busca no solo facilitar el acceso a los libros sino también estimular la autonomía de los lectores más jóvenes al momento de elegir sus lecturas. La decisión de extender el programa a la Feria Infantil surgió tras los resultados obtenidos durante la reciente 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Según informó la Fundación El Libro, las visitas escolares registraron un crecimiento del 104% respecto de 2025, un dato que alentó a los organizadores a sostener la propuesta en esta nueva edición.

En esta edición, las visitas escolares serán entre el lunes 13 y el viernes 17, antes del receso de vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires.

La autora e ilustradora Isol Misenta dará el discurso inaugural de la Feria infantil el viernes 17 a las 17 Fabian Marelli - LA NACION

El acto inaugural será el viernes 17 a las 17 y el discurso de apertura estará a cargo de Isol, la única autora e ilustradora argentina que ganó el Premio Memorial Astrid Lindgren(ALMA). Especialista en narrar a través del diálogo entre imágenes y textos, recibió este importante reconocimiento internacional en 2013. Con 25 libros publicados y traducidos a 17 idiomas, Isol ha ilustrado textos de Paul Auster, Jorge Luján, Graciela Montes,Julio Cortázar y Federico García Lorca.

Esta edición duplicará el espacio de exposición con más de 3000 metros cuadrados de exposición, más de 70 stands y dos plazas con espectáculos permanentes dentro del predio. Además de las actividades para disfrutar de los libros, habrá presentaciones, talleres, música, teatro y mucho más para compartir entre grandes y chicos.

Para agendar

Fin de semana de apertura: sábado 11 y domingo 12, de 14 a 20. Del lunes 13 al viernes 17, abrirá de 9 a 17; del sábado 18 al domingo 2 de agosto, de 14 a 20. La entrada es libre y gratuita todos los días. Más información en este enlace.