PARÍS.- Para ir y venir del trabajo. Para llevar a los chicos al colegio. Para hacer las compras, ir a encontrarse con amigos o simplemente pasear, muchas ciudades abrazan a la bicicleta como medio de transporte cotidiano. El caso de París tiene mucho que Buenos Aires podría replicar. La capital francesa cuenta con más de 300 kilómetros de ciclovías, incluido el paseo que acompaña la orilla del Sena. Datos oficiales estiman que, en promedio, ya se hace en dos ruedas alrededor del 15% de los viajes diarios de la ciudad, que puso en marcha en 2021 un segundo plan de cinco años para ampliar su red, sumar infraestructura, espacios de estacionamiento e integración con el transporte público, para facilitar la integración de las zonas suburbanas. Y también hay planes para los más chicos: en las escuelas, un plan nacional apunta a que todos los niños a los 11 años lleguen al secundario sabiendo andar en bicicleta.