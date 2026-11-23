En el desierto
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De tanto ver imágenes de opulentas ciudades futuristas, se nos olvida que en China, país desmesurado desde donde se lo mire, también hay desierto. Aquí estamos: territorios al norte, región autónoma de Mongolia Interior, las arenas inhóspitas de Badain Jaran. En este mes, el penúltimo del año y casi cierre del otoño boreal, pastores que viven en la zona se internan en el desierto para recuperar los camellos que dejaron en libertad durante la primavera y el verano. Cuando los encuentren, los llevarán a lugares más protegidos, donde puedan alimentarse pese a los rigores del invierno. En el país del control más absoluto, del rigor de la programación y la eficacia tecnológica, pervive el ritmo ancestral de la gente del desierto: tiempos regidos por los ciclos naturales y vidas que, sin prescindir de método, parecen continuar apegadas a las incertidumbres del azar.
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