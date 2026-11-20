Tras la polémica en redes sobre el traspaso de las visitas guiadas en el icónico Planetario Galileo Galilei, ubicado en el Parque Tres de Febrero y que depende del Ministerio de Cultura porteño, a la empresa de buses Andesmar, desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desmintieron que se trate de una “privatización o tercerización”, como alertaron las legisladoras porteñas Amanda Martín y Vanina Biasi, aunque confirmaron que, a inicios de mes, se firmó un convenio con la empresa.

Los seis trabajadores a cargo de las visitas guiadas a escuelas continuarán con su tarea, mientras que una empresa que depende de Andesmar se ocupará de las visitas turísticas al Museo del Planetario, algo que ya se hace que en otros espacios culturales de la ciudad, como el Teatro Colón y Colón Fábrica. Un porcentaje de lo que se recaude quedará para el Planetario.

Negocio, privatización y avance sobre el Planetario.

Miren cómo una empresa privada de transporte hace negocio con un centro de divulgación científica.

Trabajadores denuncian que hoy comenzó el negocio turístico.



Macri rematando la ciudad pic.twitter.com/7F5up4SDhZ — Amanda Martin (@amandamartinok) November 17, 2026

“Este año recibimos la propuesta de la empresa Andesmar S.A. que, por su experiencia en la concesión de los circuitos del Bus Turístico, manifestó su intención de sumar al Planetario en las visitas guiadas que ofrecen, siempre ajustándose a la programación que ya prevé el Planetario, respetando las disposiciones que imponga la gerencia del citado espacio, ofreciendo un porcentaje de la recaudación de dichas visitas guiadas producidas a cuenta y cargo de Andesmar, en beneficio del Planetario”, informaron a LA NACION.

“La propuesta de las visitas guiadas extras llevada adelante por la empresa Andesmar ni implica ningún tipo de privatización, ni ha cambiado la dinámica habitual de la programación del Planetario ni ha significado un cambio en las tareas de su dotación y no peligra ningún puesto de trabajo”, señalaron.

“A su vez, se mantienen las visitas guiadas y funciones de escuelas, llevadas a cabo por el personal del Planetario, y luego de la apertura del Museo de Escalas inaugurado el 14 de noviembre en oportunidad de la Noche de los Museos, la gerencia del Planetario ya trabaja con sus equipos de guías y divulgadores en un nuevo contenido para ofrecer a los visitantes -agregaron-. De esa forma, las visitas guiadas propuestas por Andesmar conviven con la agenda y programación del Planetario que mantiene y sigue generando contenido para las visitas de escuelas y público en general, no se han modificado ninguna de las actividades que lleva a cabo el espacio”.

La directora del Planetario es la doctora en Ciencias Físicas y divulgadora científica Estefanía Coluccio Leskow.

Por último, se destacó que, tras la firma y homologación del convenio a inicios de mes, ambos equipos trabajan en la “diagramación paulatina” de las visitas guiadas que hará Andesmar.

Consultados acerca del aumento de la entrada al Planetario, que pasó de $ 3000 a $ 10.000, fuentes del área de Cultura dijeron que se trataba de una actualización. “La entrada costaba menos que un alfajor”, graficaron.

En la Legislatura porteña, las diputadas Martín y Biasi presentaron un proyecto de resolución que, por un lado, exige explicaciones formales al Poder Ejecutivo, y por otro, intenta “frenar cualquier intento de privatización o tercerización que ponga en riesgo las misiones fundamentales de este espacio de divulgación científica y educación popular”.