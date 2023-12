escuchar

Dos cuadras de gente, caras conocidas del teatro independiente y un póquer de ases: la escritora Luisa Valenzuela, los artistas Marta Minujín, Luis Felipe “Yuyo” Noe y Delia Cancela, y el director del Museo de Bellas Artes Andrés Duprat, se manifestaron esta tarde frente a la sede del Fondo Nacional de las Artes, en la calle Alsina al 600, para rechazar la propuesta de cerrar el organismo que hace más de seis décadas fomenta la actividad de creadores de diferentes disciplinas en nuestro país. Si prospera la “ley ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso, la institución, fundada en 1958 y dirigida en sus primeros años por Victoria Ocampo, dejaría de existir.

Firmas y leyendas de agradecimiento al Fondo, en la fachada de la sede céntrica del organismo que hace más de siete décadas apoya la labor de los artistas argentinos Gentileza

La manifestación se trasladó sin entorpecer el tránsito hasta la sede del Instituto Nacional del Teatro, sobre Santa Fe al 1235 (donde sí ocupó uno de los carriles de la avenida). Aunque la convocatoria no era de carácter partidario ni se encolumnaba detrás de banderas políticas, no faltaron los cánticos en contra del presidente (“Milei, basura, ataca la cultura” y “el que no salta votó a Milei”) y una consigna reiterada: “La patria no se vende”.

El “abrazo” simbólico en el microcentro se autoconvocó en los últimos días al mismo tiempo que se reproducían por redes sociales y en diferentes comunicados adhesiones de asociaciones de artistas e instituciones, como la Academia Nacional de Bellas Artes. También anteayer se abrió una petición en la plataforma change.org que va por las 23 mil firmas con el título “No al cierre del Fondo Nacional de las Artes”.

El punto de encuentro de la marcha, en la sede del Fondo Nacional de las Artes (Alsina 673); la marcha avanzó sin cortar el tráfico hasta el INT, en Santa Fe al 1200 Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Delia Cancela asistió a la manifestación y en un bar frente al INT sijo a LA NACION: “Lo que me trajo acá es la defensa de la cultura, por supuesto. Tengo como muchos artistas una historia con el Fondo Nacional de las Artes. Cuando a mí se me quemó la obra, en 2001, el Fondo me ayudó dándome un premio especial. Pero no se trata solamente de lo que me ha pasado a mí, sino a todos los artistas que ha ayudado. La cultura no se puede tocar, al contrario. Un buen gobierno tiene que apoyar, no destruir como están queriendo”.

Delia Cancela participó también de la marcha en defensa del FNA y el INT Gentileza

Además de figuras del teatro independiente, como Andrea Garrote y Osqui Guzmán, se sumó Emilio García Wehbi, junto a su mujer, la actriz Maricel Álvarez. “Hemos tenido tanto apoyo del Fondo Nacional de las Artes como del Instituto Nacional de Teatro para nuestra labor”, recordó García Wehbi en diálogo con LA NACION. “También hemos sido jurados de cientos y cientos de proyectos federales de punta a punta del país. El FNA nos permitió formarnos, permitió producir obras, convocar gente, tener salida al exterior y al interior del país. Con lo cual desarticular dos institutos de este calibre con ese potencial simbólico y real, y también económico, -porque esto no es menor, no es que sea puro gasto, produce un montón de trabajo, de mano de obra, de valor agregado- es una aberración que no pasa en ningún país del mundo. Ni en el más reaccionario, pero nos estamos transformando quizás en el país más reaccionario del mundo”.

Minujín -que este año cumplió 80 y está terminando una temporada de actividad imparable, con gran reconocimiento a nivel internacional- había recordado en redes sociales lo importante que fue al comienzo de su carrera contar con el apoyo del Fondo. Mientras que una beca del FNA en la década de 1960 le permitió viajar a París, antes, con un préstamo, Ástor Piazzolla pudo comprar su primer instrumento, Sara Facio su cámara de fotos y Guillermo Roux sus primeros óleos.

Marta Minujín, a sus 80 años, en al manifestación en defensa del FNA Gentileza