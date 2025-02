En un espacio “erótico cultural”: cómo subir la temperatura del Día de los Enamorados

Los dildos cuelgan cual joyas de manos extendidas, creadas por Lucía Herlitzka. Unos pasos más adentro del local de Palermo, sobre los accesorios de cuero, cuelga un móvil compuesto por Daniel Juárez con piezas transparentes en tonos rosas. Solo al verlo a través de una cámara se distingue la imagen que lo compone: una escena de alta carga sexual.

En la pared de enfrente cuelgan otras obras de arte, realizadas por artistas como Fabiana Barreda, María Guallar, Alejo Dillor, y Lulú Jankilevich, fotógrafa y curadora de arte en Erotique Pink, un “espacio erótico cultural” que busca integrar a diversos públicos.

A la izquierda, el móvil de Daniel Juárez con una imagen que sólo se distingue a través de una cámara Ricardo Pristupluk

“Acá vienen madres con hijas, personas de todas las edades, de todos los géneros y gustos sexuales. La idea es que tanto los juguetes como el arte erótico dejen de ser un tabú”, dice a LA NACION Jankilevich, mientras posa para la foto colgada de un corazón gigante que usan para espectáculos de burlesque. A los 43 años y con dos hijos pequeños, ya es toda una referente en el tema: editora desde 2008 de la revista Colada, después de la pandemia comenzó a participar de la feria MAPA representando a artistas y este año inaugurará su propia galería en Gorriti y Godoy Cruz.

Francesca Gnecchi, fundadora de Erotique Pink, junto a las obras que se exhiben de forma permanente en su espacio y la sala donde hace muestras Ricardo Pristupluk

En paralelo tiene a su cargo cuatro muestras por año en esta “boutique” fundada por Francesca Gnecchi, quien la convocó en plena pandemia para llevar su proyecto online a las tres dimensiones. La oferta era tentadora: al atravesar una puerta con forma de vagina se ingresa a una tienda muy distinta de los oscuros sex shops, donde se pueden comprar obras de arte desde cien dólares, provocativos objetos de diseño o joyas diseñadas por Bárbara D’Ambra.

En Erotique Pink, los juguetes sexuales se exhiben sobre manos creadas por la artista Lucía Herlitzka Ricardo Pristupluk

Detrás de un gran telón de pana hay una sala dedicada a talleres, experiencias y muestras como Feticha, una colectiva de mujeres que se inaugurará el 6 de marzo. La más reciente estuvo protagonizada por las obras de Horacio Abdala Zarzur con diseño de montaje a cargo de Carlos Herrera, otro gran referente del arte erótico en la Argentina. No sólo por sus obras exhibidas en Ruth Benzacar y otros espacios, sino también por osadas curadurías como director creativo de Munar y Destructivo Arte, el año pasado en la galería Aldo de Sousa. Esta última incluía una instalación realizada por el colectivo Princesas del Asfalto que abordaba el sexo “como un acervo de la cultura pública”.

Para ingresar al espacio hay que atravesar una puerta con forma de vagina Ricardo Pristupluk

Otro hito de este circuito en expansión –que incluye también a espacios como el Centro Cultural Queer Casa Brandon, en Villa Crespo- se presentará el jueves próximo en Central Affair, donde la galería Wunsch inaugurará la muestra Las invitadas, con obras de Amaya Bouquet, Húmedo Rosa y Desiree De Stefano. La curaduría estará a cargo de Jankilevich y el texto, de Herrera.

Una de las obras de Juan Fresán exhibidas en W Gentileza W

Mientras tanto, se pueden encontrar imágenes de alto voltaje erótico en la muestra de Juan Fresán que exhibe hasta el 7 de marzo W-archivo, en el microcentro, o en la que acaba de inaugurar Karim Makarius en el Palacio Libertad. También en la revista Balam o en cuentas de Instagram como la de Diego de Aduriz.

"Maresca se entrega - Todo destino", en El libertino, 1993 Gentileza MNBA

Apenas algunos ejemplos de lo mucho que cambió la escena local desde que Liliana Maresca impactaba al entregarse a “todo destino” en una producción fotográfica desde las páginas de El libertino, en 1993, o desde que se clausuró dos décadas antes en la galería Arte Nuevo la muestra en la que Marta Minujín presentaba su serie de pinturas Frozen Sex, realizadas en Washington.

Marta Minujín, Sin título de la serie Frozen Sex, 1973-1974 Gentileza Colección Ama Amoedo/Rafael Lejtreger

La pandemia contribuyó a derribar algunos prejuicios. Entre los efectos de una de las cuarentenas más largas del planeta se contó el boom de los juguetes sexuales, y la viralización de los contenidos didácticos de @erotiquepink. “A mí siempre me interesó el arte erótico –dice a LA NACION Francesca Gnecchi, su fundadora-. Hace ocho años más o menos, cuando quería ir a muestras de arte, me costaba encontrar espacios donde se expusiera porque la mayoría de las galerías o museos son más bien conservadores. Entonces me propuse fusionar ambos: que fuera un lugar con arte de artistas y arte de juguetes. Por eso los juguetes también están expuestos como arte”.

Una de las pinturas de Karim Makarius exhibidas en la "sala erótica" de su muestra en Palacio Libertad Gentileza Palacio Libertad

Para agendar:

Feticha , muestra colectiva de artistas mujeres en Erotique Pink Art (EPA), Nicaragua 5539, desde el 6 de marzo

muestra colectiva de artistas mujeres en (EPA), Nicaragua 5539, desde el 6 de marzo Las invitadas , muestra de Amaya Bouquet, Húmedo Rosa y Desiree De Stefano en Wunsch Gallery (Galerías Larreta, Florida 971), desde el jueves 20 de febrero a las 17

, muestra de en (Galerías Larreta, Florida 971), desde el jueves 20 de febrero a las 17 Pink Fuck , de Juan Fresán, en W-archivo (Viamonte 452), hasta el 7 de marzo

, de Juan Fresán, en (Viamonte 452), hasta el 7 de marzo Makarius: el poder del querer, de Karim Makarius en Palacio Libertad (Sarmiento 151), hasta junio

Celina Chatruc Por