“Es urgente diversificar ingresos”: debatirán en Buenos Aires sobre el financiamiento de los museos

“¿Estamos todos locos? ¿Cómo puede ser eso noticia?”, pensó Antonio Bazán cuando visitó Buenos Aires hace unos años con una colega para dar una conferencia, y el título de una nota que registró el encuentro fue algo así como: “La cultura no es gratis”. Tan obvio le parece ese hecho al director de Factoría Industrias Creativas Madrid, que profundizará en ese tema durante su regreso a la Argentina, para participar el lunes próximo de la tercera edición del Foro Internacional para Mediadores de Museos organizado por Amigos del Bellas Artes.

“La cultura nunca es gratis, la cuestión es quién la paga –insiste-. O la pagas tú con tus impuestos, o la pagas tú con tus tickets o la paga una empresa con su beneficio, pero el gestor cultural necesita comer. Entiendo que hay otros sectores encantados de que regalen un concierto de Kevin Johansen, por dar un ejemplo, pero el mayor perjudicado sería Kevin Johansen. La dialéctica de que la cultura es un derecho gratuito provocó en nuestro país una bajada inmediata de la remuneración media de todos los agentes culturales y que las estructuras no fueran sostenibles”, dice a LA NACION este experto, que hablará sobre cómo crear proyectos culturales sostenibles desde el punto de vista financiero en un contexto de cambio permanente.

Antonio Bazán, director de Factoría Industrias Creativas Madrid Gentileza Amigos del Bellas Artes

“La insostenibilidad de un esquema de financiamiento público al 100% ya cuenta con un consenso generalizado. Hoy, más que nunca, es urgente diversificar ingresos mediante alianzas privadas, mecenazgos y otras estrategias de recaudación que suman el compromiso de la sociedad civil”, opina en ese sentido Andrés Gribnicow, director ejecutivo de Amigos del Bellas Artes.

Esta institución con más de noventa años de experiencia realiza “una labor extraordinaria” en términos de “conservación y difusión de la colección, acercamiento a nuevas audiencias y educación” según Gemma Muñoz Rosua, adjunta a la secretaría general de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que también participará del encuentro. Ella hará hincapié en la importancia del vínculo emocional con el museo, lo cual considera “el principio de todo”.

Gemma Muñoz Rosua hará hincapié en la importancia del vínculo emocional con el museo Gentileza Amigos del Bellas Artes

“Para que alguien te done, para que se sienta comprometido, se tiene que sentir emocionado por cómo le estás pidiendo y agradeciendo esa ayuda –agregó esta licenciada en Historia del Arte, que trabaja en la fundación desde hace tres décadas-. Aquí siempre decimos que todos son importantes: el joven que te dona 25 euros anuales, que es una cantidad simbólica, o el mecenas o el patrono o el colectivo. Porque crear una comunidad fuerte y comprometida va a hacer que esa donación se mantenga en el tiempo”.

A modo de ejemplo, destacó que esta fundación les ofrece a sus casi 48.000 amigos “una puerta especial” al museo. “En agradecimiento al mecenazgo les podemos brindar una atención especial, personalizada y de gran calidad, porque es al final lo que importa. Que no sea un entorno donde tú pasas y pones tu tarjeta, sino que hay un equipo de manera permanente que te va a ayudar en lo que necesites. Es más cálido, y es importante que el donante sienta que su donación va mucho más allá del dinero”.

Mucho más pragmático es el enfoque de Bazán, abogado especializado derecho financiero y tributario, que lidera proyectos de apoyo a la sostenibilidad en las industrias culturales y creativas: “Mi tesis parte de la base de entender el museo como una institución cultural que no solamente exhibe su colección y la pone en valor –explica-. Sino que además es un agente cultural que hace producciones culturales; un agente social utiliza la cultura como herramienta de innovación; un laboratorio donde suceden cosas y donde se pueden testear tecnologías, y un centro de producción. Planteo la posibilidad de una financiación internacional para cada una de esas líneas, ya que es muy difícil es conseguirla para promover una exposición”.

De todos modos, este experto destacó un proyecto impulsado por Amigos del Bellas Artes y ChangoMâs que unió el frío tema del dinero con la calidez emocional al exhibir reproducciones de obras del museo en supermercados de varias provincias argentinas. “Es un ejemplo de cómo sacar el arte a lugares no convencionales –opinó- y de conseguir financiación privada para hacer una acción que no solamente repercute en la ciudadanía, sino también en la sostenibilidad del propio del museo. Permite que el ente privado se involucre en la sostenibilidad de la cultura”.

Un proyecto impulsado por Amigos del Bellas Artes y ChangoMâs se destacó como “un ejemplo de cómo sacar el arte a lugares no convencionales" Gentileza Asociación Amigos del MNBA

La participación privada “se ha incrementado muchísimo en Europa”, según él. “No podemos tener instituciones culturales 100% dependientes desde el sector público –opina-, porque ya sabemos que el final del camino es que si el sector público eh estornuda, tú terminas la cama. Entonces, cuanto más diversifiques tus fuentes de ingresos, más sostenibles serás. El monocultivo es pésimo”.

En cuando a la gratuidad de la entrada a los museos, Bazán aclaró que “en Europa está prohibido el gratis total. Hay franjas de horarios y días donde es gratis, pero la norma es que existe el ticket. Conceptualmente, si la gente entiende que es un servicio que cuesta, entonces lo valora y lo aprovecha”. El Museo del Prado es “uno de los más generosos”, apunta Muñoz Rosua, ya que ofrece dos horas de entrada gratuita por día. “La parte de taquilla es imprescindible –reconoce-. Si queremos tener un cuidado de la colección, investigar e invertir en educación, hacen falta recursos”.

Los Amigos del Bellas Artes en la gala anual que organizan para recaudar fondos

Más allá del tema del financiamiento, el foro incluirá además debates sobre cooperación internacional y alianzas estratégicas, en busca de “modelos más sostenibles” para los proyectos culturales. Cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) y los Patronos Internacionales de la Fundación Amigos del Museo del Prado. “Su contribución, además de aportar valor simbólico, habilita nuevas vías para la cooperación cultural en Iberoamérica”, señala Julio César Crivelli, presidente de Amigos del Bellas Artes.

También se compartirán buenas prácticas de museos argentinos, como el Museo Terry (Tilcara, Jujuy), el Museo Estancia Jesuítica de Alta Gracia (Córdoba), el Museo de Arte Contemporáneo MAR y la Casa sobre el Arroyo (Mar del Plata), que se complementarán con una mesa especial dedicada a las nuevas competencias vinculadas con la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.

El foro internacional se realizará en la sede de la Aamnba, sobre la Avenida Figueroa Alcorta Gentileza Aamnba

Para agendar:

Tercera edición del Foro Internacional para Mediadores de Museos, el lunes 19 de octubre, de 9.30 a 17.30 en Amigos del Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2270). Programa e inscripciones: amigosdelbellasartes.org.ar.