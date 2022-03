Falleció a los 80 años la escritora Vlady Kociancich

Anoche murió en Buenos Aires, a los 80 años, la escritora, crítica literaria y traductora Vlady Kociancich. Su familia informó que semanas atrás había sufrido un accidente cerebrovascular, y que la escritora trabajaba en la traducción de una novela del italiano Leonardo Sciascia y en una novela. Kociancich era madre de dos hijos, Pedro y Marcelo, y tenía dos nietos. “Estaba muy activa y entusiasmadísima con la traducción; me leía fragmentos y los comentaba -dijo a LA NACION el editor Pedro Saccaggio, hijo de la autora-. También había retomado una novela y una recopilación de ensayos”.

Había nacido en Buenos Aires en septiembre de 1941. A partir de su primer libro, los relatos de Coraje, de 1971, y el segundo, la notable primera novela La octava maravilla, de 1982 y con prólogo de Adolfo Bioy Casares, comenzó a desarrollar una obra narrativa caracterizada a la vez por el cosmopolitismo y el arraigo a ambientes y entonaciones rioplatenses. Muchas de sus obras, además, se planteaban como reflexiones sobre el arte y la literatura.

Jorge Luis Borges y Vlady Kociancich, 1960, en una fotografía tomada por Bioy Casares Patricia Damiano

Como estudiante de Letras en la Universidad de Buenos Aires, conoció a Jorge Luis Borges: fue su amiga y estudió con él inglés antiguo. Sus libros más recientes fueron El secreto de Irina, de 2016, y Cuadro de una muerte dudosa, una novela policial de 2010. También dio a conocer colecciones de ensayos como La raza de los nerviosos (ella misma pertenecía a esa raza, la de los escritores). Colaboró con artículos y reseñas en los diarios Clarín y LA NACION.

Su versión al español de Con la soga al cuello, de Joseph Conrad, había sido muy elogiada. En 1988, obtuvo el Premio “Jorge Luis Borges” otorgado por la Fundación Konex y el Fondo Nacional de las Artes y, en 1990, el Premio Gonzalo Torrente Ballester por Todos los caminos. En 1992, ganó el Premio “Sigfrido Radaelli” otorgado por el Club de los XIII por los grandes relatos de Los bajos del temor.

“Vlady Kociancich apareció en mi vida en 1982, y a raíz de mi actividad en el Centro Cultural San Martín a partir de la restauración de la democracia- recuerda la escritora Silvia Plager-. Desde el primer momento intuí una cultura enciclopedista similar a la de sus amigos, mucho mayores que ella: Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, y otros grandes de una generación anterior. Pero somos hijos de nuestro tiempo y a Vlady le costó más la trascendencia ya que pertenecía a otra clase social y era tímida y poco afecta a la exhibición pública o porque los libros, como sus autores, tienen diferentes destinos. Nos hicimos amigas a pesar de nuestros mundos poco afines, salvo el amor por la literatura y por nuestros hijos. La admiraba y la admiro por esa atracción entre los opuestos. Ella era una mujer de porte aristocrático, altos estudios y relacionada con celebridades académicas. Si bien a ambas nos apasionaba la lectura y la escritura, hablábamos mucho de nuestras familias y de nuestro país. Kociancich deja cuentos, novelas y ensayos de gran calidad artística. Creo que el mejor homenaje es leer y releer su prosa exquisita. Nos vimos por última vez en el cóctel de los Premios Clarín de Novela. La pandemia nos separó durante dos años. Ahora, otro paréntesis involuntario nos aleja por un tiempo”.

“A veces, en una noche estrellada de verano me he acostado en el pasto a mirar el espacio y durante unos minutos siento que estoy ahí", había escrito en 2017. Hace unas semanas, Kociancich tuvo un accidente cerebrovascular y falleció anoche, a los 80 años, en Buenos Aires MAXIE AMENA

La escritora Josefina Delgado conoció a Kociancich cuando ambas eran estudiantes de Letras. “Nos conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras, en aquella inolvidable calle Viamonte -cuenta Delgado-. Como muchos otros, tomábamos café en el bar Florida, frente a las librerías. Me acuerdo de haber recibido de sus manos La octava maravilla, su debut consagratorio. Con ella, los libros eran el vínculo. Mis preferidos son La octava maravilla, Abisinia, El templo de las mujeres, Amores sicilianos. Fueron novelas donde las mujeres mostraban sus sentimientos sin ninguna restricción, pero además decidían sus vidas buscando siempre encontrar un camino para la expresión. En el Borges de Bioy Casares, ella es quizás una de las pocas mujeres escritoras a las que no se critica. Alguna vez, cuando yo trabajé con Borges en su casa, Vlady llamó y fue inmediatamente atendida por el escritor”.

En una entrevista de 2017 con el blog de la librería Eterna Cadencia, Kociancich se refirió a la muerte. “A veces, en una noche estrellada de verano me he acostado en el pasto a mirar el espacio y durante unos minutos siento que estoy ahí, y la conciencia de pertenencia y de fugacidad me emociona, como un orgullo del breve paso de existir en el misterio tan oscuro como brillante de este mundo, sin atadura alguna”, dijo. Su literatura, atenta a ese misterio, es testimonio de una experiencia lúcida y sensible.