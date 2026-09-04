Falsos dilemas

Ellos o nosotros. Nosotros o el caos. Por esos carriles circula la idea de la grieta en política. No es nuevo. El kirchnerismo la tomó del teórico Ernesto Laclau y la llevó al extremo. Su archienemigo, Javier Milei, hace lo mismo. Curiosidad: lo suele hacer en nombre de la libertad. Esta semana, en el encuentro “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, fue mucho más lejos. No fue la primera vez que cuestionó, implícitamente, los valores democráticos. “Esta vez ustedes van a tener las ideas de la libertad, las ideas de progreso, las ideas de la prosperidad. Del otro lado van a tener el modelo decadente”. Pero lanzó una advertencia a todas luces desmedida: “Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”.

No parece un comentario prudente en un país en el que la tasa de suicidios viene creciendo sistemáticamente según los datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal, del Ministerio de Seguridad. Con 5209 personas fallecidas por esta causa, 2025 registró un aumento de 22,6% sobre el año anterior. Entre los jóvenes hasta 34 años el suicidio ya es la principal causa de muerte, por encima de la inseguridad vial. Penurias económicas, incertidumbre por el futuro son algunas de las presuntas causas. ¿Será la misma desaprensión que llevó al Presidente a decir, ayer, en Santiago, que durante la dictadura de Pinochet Chile conoció “los frutos de la libertad”?