Federal e internacional, la segunda edición de la feria Capital abre el calendario del arte desde Córdoba

CÖRDOBA.- Lo federal no quita lo internacional. La segunda edición de Capital Feria de Arte Latinoamericano en Córdoba apuesta a la idea de ser regional, pero en el sentido amplio, con la participación de 31 galerías provenientes de diferentes ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México.

A orillas del río Suquía, entre rascacielos del Distrito Capitalinas, Capital tiene un carácter boutique: se recorre sin extenuarse en una tarde. La locación está literalmente en obra, como indica la tendencia de hacer ferias o bienales en espacios apocalípticos. Le saca provecho con un auditorio armado con ladrillos apilados de manera exquisita, una intervención de Andrea Libovich y Diego Sabattini de WIP, donde Gonzalo Lagos abre el diálogo en torno al concepto de salvaguardar “una idea, un objeto, un deseo, un saber, un quiebre”.

Hay una apuesta por el diseño y la arquitectura, con despliegue de sillas de diseño cordobés y joyería de autor, donde se cuelan guiños como una banana (a la Cattelan) y herramientas de construcción. Muy chic. Otros espacios especiales son el kiosco de flores de cerámica de Nicola Costantino y la exposición camino al baño de un coleccionista, Alejandro Londero.

Kiosco de flores de Nicola Costantino, artista invitada a la feria Capital

A falta de los grandes compradores porteños, la novedad es la visita de coleccionistas chilenos, artistas brasileros, galeristas peruanos. “Tenemos un interés muy grande por generar que Córdoba sea un punto de encuentro regional. Creemos que hay condiciones naturales, históricas y hasta geográficas: está a medio camino de Santiago de Chile, de Lima, y también tenemos mucha cercanía con Brasil. Es una característica única que nos gusta para generar este cimiento porque es una feria en estado de construcción”, dicen las directoras, Luz Novillo Corvalán y Mercedes López Moreyra. Capital Feria es organizada por Capitalinas y Wayout Producciones, con apoyo de empresas, además de Agencia Córdoba Cultura. “La intención que tenemos es seguir construyendo lazos con las empresas y con instituciones. Este vínculo con lo privado y también con otras disciplinas que son claves para el ecosistema del arte nos parecía fundamental”, agregan.

Luz Novillo Corvalán y Mercedes López Moreyra, directoras de Capital Feria, organizada por Capitalinas y Wayout Producciones

Si algo hay que envidiar a Córdoba es la ley que obliga a poner obras de arte en los edificios nuevos y el nacionalismo de sus coleccionistas. Hay muchas colecciones que se centran en artistas locales, y en el programa para invitados se visitaron tres: la de Atilio Bugliotti, José Luis Lorenzo (con foco en la fotografía de todo el país) y la de Juan Gregorio Díaz y Gloria Espinosa Paz. “La idea de comunidad siempre está dando vuelta entre nosotros. Esa cosa de identidad. Decidimos que el recorte de la colección fuera arte de Córdoba porque amamos nuestra comunidad”, cuenta Díaz. La obra más antigua es una de Emilio Caraffa, de 1887. Las más nuevas fueron compradas ayer: una escultura de Samantha Ferro en galería Mina, y dos pinturas de Gustavo Piñero en Un Muro.

Los coleccionistas cordobeses son muy leales a los artistas de su provincia; Alejandro Londero fue invitado a intervenir un espacio

Grandes obras a la venta, como las magníficas pinturas de Carlos Alonso de 2025 (a los 97 años, sigue pintando con entusiasmo), grabados de Antonio Seguí y Julio Le Parc, la obra gráfica y dibujos realizados entre los sesenta y ochenta por el maestro peruano Gerardo Chávez que trajo la galería Paijaaaaaaaan, de Trujillo. Se vendieron obras de artistas contemporáneos jóvenes, como Yuyo Guradiol, Damián Santa Cruz, Celeste Martínez, Lorenzo González, Gustavo Escalante, entre muchos otros. Los premios adquisición: Max Romero Almenar de Galería Gabelich mereció el Premio Mark Twain & British School; ⁠Pablo Martínez de Galería Satélite, Premio Agencia Córdoba Cultura / Museo Emilio Caraffa, y Premios Vespasiani para Yuyo Gardiol de Galería Crudo y ⁠Juan Valenti de Galería Constitución. La Residencia Ira De Dios premió a la artista Rosalba Mirabella de Galería Tokonoma.

Artistas y galeristas premiados en Capital Feria de Arte, gracias a la alianza con empresas que aportaron premios adquisición

“Uno conoce artistas que son del mismo hemisferio que a veces no tienes la posibilidad de ver y es muy interesante”, dice el galerista chileno Pablo Repetto, de Prima, donde hay grabados de Roberto Matta y Joan Miró. Diego Obligado, galerista y presidente de Meridiano (cámara de galerías argentinas), aprovechó el contexto internacional para contar que marcha viento en popa la alianza con el par brasileño, ABACT (Asociación Brasileña de Arte Contemporáneo), luego de las acciones conjuntas en Arco Madrid. “Vamos a seguir los intercambios invitando curadores y artistas, pero además de Buenos Aires van a tener que conocer otra escena. Mientras yo sea presidente, si no te interesa lo que sucede en todo el país, a mí no me interesa que vengas”, dice a LA NACION, categórico.

⁠Pablo Martínez de Galería Satélite ganó el Premio Agencia Córdoba Cultura / Museo Emilio Caraffa con la obra "La negación en el pensamiento popular", carbónico sobre papel

En sentido federal, también estará la activación Nodo Patagonia (24 al 27 de septiembre) y el Foro Conexión arteba en San Juan y Mendoza (22 al 25 de abril). “Que cada uno tenga su propia luz”, dice María Casado, galerista y vicepresidenta de Meridiano. “Es interesante pensar en ampliar el horizonte de lo que se conoce como arte argentino. La identidad latinoamericana tiene una agenda común”, dice Lagos. “Cuando hablamos de regionalizar el arte no pensamos solo en Argentina”, dice Obligado. Para la última edición de Nodo, Meridiano invitó doce referentes culturales internacionales. La unión hace la fuerza, en todas las direcciones: unión entre ciudades, provincias y con países vecinos.

También funciona el cooperativismo a nivel galerías: Affair, el consorcio de espacios federales que funciona en las Galerías Larreta, comenzará a participar en ferias federales de manera conjunta, alquilando stands a compartir entre los miembros interesados. A Capital vinieron Tokonoma, Central de Proyectos, Sasha D y Wunsch.

Córdoba tiene tantos artistas, galeristas y coleccionistas, que tiene tres ferias de arte: Capital, que es privada; Mercado de Arte, pública, y una más que ocurre este mismo fin de semana en Villa Allende, Conartevas Expomúltiple Tribeca, como si estuviera en otro planeta. No hubo unión de fuerzas. Las coincidencias en el calendario van a pasar seguido porque la agenda de ferias federales 2026 tiene 18 fechas. Juan Grande comentaba por los pasillos de Capital la inminente primera edición de ARTUC, primera feria tucumana (el mismo fin de semana que la porteña MAPA, del 26 al 28 de junio). Cada ciudad aspira a generar su propio ecosistema, pero sigue siendo necesario que viajen por el país ese contingente de entusiastas federales para sumar combustible a las compras. Por ahora, sólo Córdoba ha logrado un coleccionismo militante de los artistas locales.