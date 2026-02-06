Feliz Año del Caballo

La fecha oficial es el 17 de febrero, pero los preparativos ya empezaron. En China las rutas y las vías de tren acusan el inicio del que se considera el mayor desplazamiento de población del planeta: millones de personas (en muchos casos, migración laboral) que se acercan a sus localidades de origen para celebrar, en familia, la llegada del año nuevo lunar. Con feriados que se extenderán del 15 al 23 de febrero, todo un país se dejará atravesar por el chunyun, término donde los últimos fríos acompañan el anuncio de la primavera y los reencuentros bajo faroles, tragos e insignias de color rojo. El Barrio Chino de Buenos Aires tendrá su propia celebración del Año del Caballo este domingo; el martes, tambores y actividades artísticas organizadas por la Embajada de China dieron la señal de largada.