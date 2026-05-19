Washington, D.C.–Hay edificios emblemáticos que se identifican sin necesidad de que se los nombre. En esta imagen, es inconfundible esa cúpula que se vislumbra a los lejos, por más que ni siquiera se la vea completa. Se trata del Capitolio, en Washington, D.C., semioculto por la construcción de la infraestructura para la celebración de los 250 años de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Los trabajadores están montando una pared de pantallas led para que los festejos puedan ser disfrutados por los miles de personas que se darán cita en el National Mall desde el 25 de junio hasta el 10 de julio. Espectáculos culturales de los 50 estados, conciertos, documentales sobre la historia del país, más el show de fuegos artificiales que engalanará el propio 4 de julio se reflejarán en estas imponentes columnas de visualización que amplificarán el cumpleaños de la que sigue siendo la primera potencia mundial.