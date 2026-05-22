LA NACION

Fantasías

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
PHILIP FONG - AFP

No sabemos qué ocurre en el otro tramo de su vida, cuando regresa al hogar al finalizar su trabajo en uno de los “Maid Café” que proliferan en Akihabara. Este barrio de Tokio es la meca de los amantes del animé y el manga, zona “otaku”, territorio de la imaginería del videojuego, la animación, los mil y un gadgets que tan bien sabe hacer la cultura pop japonesa. Akihabara es, también, el reino de las “maid” que, como Hitomi (¿será su nombre real? ¿O el del personaje que encarna?), posan ante las cámaras, hablan con vocecita de dibujo animado e invitan a los transeúntes (en particular, varones) a visitar el local gastronómico donde los convidarán con alguna infusión y, sobre todo, los mimarán, los halagarán, les harán entrar en una ensoñación que no implica contacto físico pero sí un nivel de fantasía de difícil acceso para quienes no pertenecen a ese mundo.

Por Diana Fernández Irusta
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. Récords para Kuitca y Ferrari en una subasta en Nueva York
    1

    Boom del arte argentino: récords para Kuitca y Ferrari en una subasta en Nueva York

  2. Hallan una momia egipcia con restos del papiro de la Ilíada de Homero
    2

    Arqueólogos hallan un fragmento de la Ilíada de Homero enterrado con una momia egipcia

  3. A 50 años del almuerzo de Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato con Videla en la Casa Rosada
    3

    A 50 años del almuerzo de Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato con Videla en la Casa Rosada

  4. La nueva era del kitsch, la civilización del exceso y cómo transformó lo bizarro en tendencia
    4

    De la baratija a lo cool: la nueva era del kitsch y la civilización del exceso