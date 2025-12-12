Feria de saldos online: Eudeba lanza su gran barata anual de libros

Este viernes al mediodía, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, popularmente conocida como Eudeba, lanzó una feria de saldos online, con más de 350 títulos de su catálogo a precios muy accesibles y envíos gratis a todo el país si la compra supera los $ 30.000. También ofrece tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

En la gran barata -ideal para organizarse con los regalos navideños- hay tres rangos de precios: $ 3000, $ 5000 y $ 9900. La promoción es exclusivamente online, a través de la página web de la editorial.

Barata 2025 - Feria de Saldos



¡Muy pronto!

Más de 350 títulos



Precios increíbles - Oportunidad única - Por tiempo limitado

Exclusivo tienda on line - https://t.co/rM80zjS7q1

🗓️ Del 12 al 17 de diciembre inclusive.



💲Saldos a $ 3000 / $ 5000 / $ 9990 pic.twitter.com/zQLaUK6kjf — Eudeba Editorial (@EdEudeba) December 10, 2025

La feria de saldos incluye títulos de las colecciones Serie de los Dos Siglos (literatura y ensayo de autores argentinos), ¿Querés Saber? y Cuentos del Chiribitil (ambas para chicos), Para Animarse a Leer, Ciencia Joven, Proteatro, Enciclopedia Semiológica, Colección Reservada del Museo del Fin del Mundo y Libros del Rojas.

Se ofertan libros para todo tipo de bibliotecas y lectores, como Leloir. Una mente brillante, de Alejandro C. Paladini; Motores, autos y sueños, la autobiografía de Oreste Berta; La gran fiesta del otoño, de Clara Bitman e ilustrado por Marcia Schvartz; República, Ion y Fedón, de Platón; el necesario Curso práctico de redacción para abogados, de Marina Fucito; Historia de la medicina argentina, de Federico Pérgola; Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento (con prólogo de Carlos Altamirano) y Radiografía de la pampa, de Ezequiel Martínez Estrada (con prólogo de Liliana Weinberg); Los ferrocarriles en Argentina, de Juan Ignacio Roccatagliata; ¿Qué es la justicia?, de Marina Velasco; Lo marginal es lo más bello, del “borgeólogo” estadounidense Daniel Balderston; números de la revista-libro Artefacto, y Los viajes del Beagle, de Charles Darwin.

También se pueden adquirir ejemplares de La literatura autobiográfica argentina, de Adolfo Prieto; Eva Duarte, más allá de tanta pena, de César Maranghello; Perón o muerte, de los recordados sociólogos Silvia Sigal y Eliseo Verón; Imaginarios urbanos, de Néstor García Canclini; Paratexto, de Maite Alvarado; El totalitarismo, del historiador italiano Enzo Traverso; Rockpolitik, de Juan Ignacio Provéndola; Las plantas, entre el suelo y el cielo, de Jorge Casal; El mundo mediterráneo en la antigüedad tardía, 300-800 D.C., de Pablo Ubierna, y el best seller de Eudeba, el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, Nunca Más, publicado por primera vez en 1984.

“Este año nuevamente el sector ha tenido una restricción en las ventas -dice a LA NACION Luis Quevedo, gerente general de Eudeba-. Nosotros hemos recuperado parte de esa pérdida con un gran crecimiento en las ventas digitales, lo que nos permitió suplir parte de la caída del mercado”.

Prevista en principio hasta el 17, la feria de saldos online se podría extender hasta fin de diciembre.