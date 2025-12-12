De la TV a la gestión pública: Lourdes Sánchez asumió como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes

Ayer, en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes, la bailarina y mediática Lourdes Sánchez (Ciudad de Corrientes, 1986), que se hizo popular por su participación en el programa televisivo de Marcelo Tinelli Bailando por un sueño, asumió como presidenta del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Reemplaza en su cargo a Beatriz Kunin, designada a finales de agosto de 2024 por el exgobernador Gustavo Valdés, hermano mayor del actual gobernador Juan Pablo Valdés.

El nombramiento de Sánchez se hizo a través de un decreto firmado por el flamante mandatario provincial.

Sánchez deberá dejar su cargo como directora del Teatro Oficial Juan de Vera, que había asumido en septiembre de 2024. Luego de una serie de reformas que lo habían mantenido cerrado, el Teatro Vera reabrió en julio con una programación diversa de música, teatro y danza. “Hicimos un montón en estos meses”, dijo la flamante presidenta del Instituto de Cultura, que no obstante recibió críticas de la comunidad artística local por su gestión.

El gobernador Juan Pablo Valdés designó a Lourdes Sánchez como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes Instituto de Cultura de Corrientes

“La idea es que la cultura sea un motor de desarrollo, de trabajo y sobre todo de orgullo provincial”, declaró ayer Sánchez a la prensa correntina.

Antes de su asunción, había asegurado que le gustaban “los desafíos” y que quería “trabajar por la cultura de Corrientes”.

“Creo que se hicieron un montón de cosas con Gustavo Valdés y hay mucho más por hacer. Me encantaría poder ayudar en eso”, agregó la pareja del productor Pablo “Chato” Prada.

El gobernador Juan Pablo Valdés puso en funciones a los ministros de su gabinete este jueves en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno Instituto de Cultura de Corrientes

El Instituto Cultural de Corrientes tiene a su cargo varios museos y centros culturales, como el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, el Museo Provincial de Bellas Artes “Juan R. Vidal”, el Museo de Artesanías Tradicionales, el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland” y el Centro Sanmartiniano de Corrientes, entre otros. También la Escuela de Artes y Oficios y el Teatro Vera.

Sánchez deberá abocarse ahora a la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé que, con el lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad”, se desarrollará del 16 al 25 de enero de 2026 en Corrientes, capital de la identidad chamamecera.