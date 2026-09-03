Fiesta del Libro Usado: una feria para lectores que buscan clásicos, ofertas y joyas que no están en librerías

Con cambio de sede, este fin de semana se hace la quinta edición de la Fiesta del Libro Usado (FLU) organizada por el librero y escritor Patricio Rago con la colaboración de la gestora cultural Paz Marenco. Por primera vez, las mejores librerías de usados de la ciudad de Buenos Aires llevarán lo más selecto de sus catálogos a la terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), sábado y domingo de 12 a 19. La entrada es libre y gratuita para ciudadanos argentinos y residentes.

“El año pasado tocaron las peores condiciones climáticas desde que la hacemos: muchísimo calor el sábado y llovizna el domingo, pero aun así la FLU fue un éxito -dice Rago a LA NACION-. Pasaron más de 15.000 personas. Vinieron los lectores y lectoras más apasionados y se llevaron unos libros hermosos”.

Parafraseando al personaje de Favalli, los libros usados sirven y despiertan pasiones Gentileza

La propuesta sigue siendo promover la lectura y el encuentro entre lectores, autores y libreros, y reivindicar la experiencia cultural y artística. Nación Ekeko (sábado a las 17.30) y Paula Maffia (domingo a las 17.30) tocarán cerca del cierre de cada jornada; por segunda vez, la FLU abre con el recital de un artista emergente, en esta ocasión, la banda Perdón Poeta, a las 13.30 del sábado.

Gabriela Borrelli, Liliana Heker, Susana Villalba, Esther Cross, Ricardo Romero y Juan Mattio Archivo

El evento incluye charlas y lecturas a cargo de Gabriela Borrelli, Liliana Heker, Susana Villalba, Tom Maver, Esther Cross, Ricardo Romero, Juan Mattio, Lucas Adur, Juan Maisonnave y Cecilia Bona.

“Mucha gente viaja de otras provincias para venir a la FLU -cuenta Rago-. El año pasado también vinieron varias personas de Uruguay, de Chile y hasta de Brasil. Tratamos de ser muy cuidadosos con las expectativas, sobre todo en este contexto de crisis profunda que estamos viviendo. Diría más bien que la FLU se afianza año tras año, porque la gente sigue viniendo y confiando en la propuesta. Eso para nosotros es lo más importante”.

En 2025, más de quince personas recorrieron la Fiesta del Libro Usado Gentileza

En la FLU se podrán encontrar libros desde $8000 y $10.000 hasta $25.000 y $30.000, incluidos títulos que están agotados hace tiempo. “Si hay alguna rareza o primera edición tal vez cueste un poco más -admite-. Pero la idea siempre es que los libros sean accesibles y todos se puedan dar el gusto de llevarse algo lindo. Nada detiene a la pasión lectora”.

La FLU no tiene auspiciantes ni recibe subsidios de ningún tipo. “Se produce de forma 100% autogestiva con el aporte de las librerías”, señala Rago.

El sábado a las 14.30, Lucas Adur y Juan Maisonnave charlarán sobre el Borges de Adolfo Bioy Casares (que se reeditará en octubre); a las 15.30, Esther Cross y Ricardo Romero hablarán sobre monstruos en la literatura, y Gabriela Borrelli dará el discurso de apertura a las 16.30.

El domingo a las 14.30, Cecilia Bona dará la charla “Todos somos lectores”; a las 15.30, Susana Villalba y Tom Maver leerán poemas, y a las 16.30, Liliana Heker será entrevistada por Juan Mattio.

Festival literario en San Isidro

De viernes a domingo, a partir de las 15, en el Espacio Cultural Marín (Av. del Libertador 17115, Beccar), se realizará el segundo Festival Literario de San Isidro, con entrada libre y gratuita. Esta edición está dedicada a Jorge Luis Borges, con actividades para todos los públicos. Participan librerías y editoriales e invitados como Viviana Hermann, Mónica Cazón, Nicolás Freibrun, Leonardo Pitlevnik, Ana Guillot, Lucila Guzmán y Laura Mazzoncini, entre otros. En cada jornada habrá un cierre musical a las 19.30.