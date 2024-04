Una “selección” de autores portugueses consagrados y emergentes desembarca en la Feria del Libro

Escuchar

Lisboa, la ciudad invitada de honor de la 48.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abre este jueves al público en la Rural, espera a los visitantes con un stand imponente, en el Pabellón 9, repleto de libros y letras.

El mes pasado, en la Biblioteca Municipal Palácio Galveias, ubicada en un hermoso palacio de Lisboa, Carla Quevedo, la curadora de la programación de Lisboa en la Feria, reconoció ante la prensa argentina que el objetivo principal de la “visita” es mostrar la calidad de los autores portugueses. “Nos interesa mucho lo contemporáneo, lo actual, lo que escriben hoy las escritoras y escritores, voces representativas de la ciudad –destaca-. Esta invitación es una gran oportunidad para que los autores divulguen y susciten la curiosidad y el interés de editores y lectores en un mercado tan importante y con tanto potencial como es el de América Latina. En la Argentina hay una familiaridad con el portugués hablado y escrito por la proximidad que mantiene con Brasil –apunta-. Es cierto que es la misma lengua, pero en Portugal lo hablamos, lo escribimos y lo pensamos de forma diferente”.

En el trabajo de selección, Quevedo intentó que la comisión represente una gran diversidad de géneros literarios, desde el cuento, la poesía, hasta la novela, así como una variedad de estilos de escritura, tan singulares como sus autores, desde los recién llegados hasta los consagrados, desde la novedad hasta el best seller.

“El eclecticismo de la lista de autores es intencional, como lo es también darles visibilidad a las mujeres que están escribiendo y mucho –agrega-. No se trata de una cuestión de cupo femenino, sus búsquedas, sus escrituras son muy interesantes. Tenemos autores que recién escribieron su primer libro y autores consagrados; los que están traducidos y los que no están traducidos en castellano. Están los que escriben ensayo y cuentos; los poetas, los que dibujan, los que hacen historietas, los que escriben para niños y jóvenes; los que se interesan por la no ficción y los que apuestan por la autoficción”.

Que la feria abra sus puertas el 25 de abril es, para Quevedo, mucho más que una feliz coincidencia con la conmemoración del 50º aniversario de la Revolución de los Claveles, que en 1974 puso fin a la dictadura más antigua de Europa occidental y a las guerras coloniales en África. Los claveles rojos, colocados en los fusiles de los jóvenes militares se convirtieron en un símbolo tras los 48 años de represión que acabó con la dictadura de António de Oliveira Salazar. “Portugal estará de fiesta; Buenos Aires, también”, dice con el entusiasmo que le genera trazar el puente cultural que se alzará estos días en la ciudad argentina y que contará con una selección encabezada por Lídia Jorge, para que Lisboa despliegue toda su creatividad.

Lídia Jorge es la "capitana" de esta representación de la literatura portuguesa

La máxima representante

Lídia Jorge (1946)

Escritora representativa de la generación portuguesa posterior a la Revolución del 25 de abril. Debutó en 1980 con la novela El día de los prodigios, pero fue con La costa de los murmullos, publicada en 1988, que su obra se consolidó. Sus libros están traducidos en diversas lenguas y han recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Albatros de la Fundación Günter Grass, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances de Guadalajara y el más recientemente, el Premio Médicis Étranger de 2023.

Para agendar: la autora se presenta el 2 de mayo, a las 19.30, en el stand de Lisboa.

Consagrados

Francisco José Viegas (1962)

Escritor, periodista y editor. Reconocido por sus novelas de género policial. Dirigió la Casa Fernando Pessoa y ocupó el cargo de Secretario de Estado de Cultura de 2011 a 2013. Figura influyente de la escena literaria contemporánea de Portugal.

Para agendar: El autor participa de una charla el 5 de mayo, a las 16.30, en el stand de Lisboa.

Francisco José Viegas, una figura influyente en el campo cultural.

José Luís Peixoto (1974)

“Una de las revelaciones más sorprendentes de la literatura portuguesa. Es un hombre que sabe escribir y que continuará a los grandes escritores”, dijo José Saramago cuando su primera novela, Nadie nos mira, fue galardonada, en 2001, con el premio que lleva el nombre del ganador del Nobel.

Para agendar: El viernes 28, a las 15, en el stand de Lisboa, se presenta Viaje a Portugal Revisitado, con Claudia Piñeiro, Peixoto y Lídia Monteiro. En el centenario de José Saramago, la Fundación Saramago, con el apoyo de VisitPortugal, ha desarrollado el proyecto Viaje a Portugal Revisited, basado en la obra original Viaje a Portugal.

José Luís Peixoto fue celebrado por Saramago

Isabela Figueiredo (1963)

Nació en Lourenço Marques, Mozambique, hoy Maputo. Después de la independencia de Mozambique, en 1975, se instaló en Portugal. Cuaderno de memorias coloniales (2009; Libros del Asteroide, 2021), es una obra de referencia.

Para agendar: mesa debate “¿Sobre qué escriben las mujeres?”, el 9 de mayo, a las 19, en la sala Tulio Halperín Donghi. Con Ana Cláudia Santos, Susana Moreira Marques, Isabela Figueiredo y Joana Bértholo.

La escritora se destaca dentro de la literatura poscolonial portuguesa.

Nuevas voces que pisan fuerte

Bruno Vieira Amaral (1978)

Una de las revelaciones de la literatura lusa. En 2015, con su novela Las primeras cosas, ganó el Premio José Saramago. Creció en la Margen Sur del Tajo. Su obra resalta el contraste entre los dos lados del río.

Para agendar: “Lisboa del otro lado del río”, el 3 de mayo, a las 15, en el stand de Lisboa. Con Yara Nakahanda Monteiro y Bruno Vieira Amaral.

Bruno Vieyra Amaral, escritor con herencia africana y alentejana que viene de la periferia suburbial, económica y religiosa.

Yara Nakahanda Monteiro (1979)

Escritora luso-angoleña cuya obra se centra en experiencias afrodiaspóricas y femeninas. Su novela debut ¡Esa chica buena onda! fue nominada al Premio Literario de Dublín en 2023. Fue traducida a varios idiomas y es objeto de estudio en universidades de todo el mundo.

Para agendar: presentación del libro ¡Esa chica buena onda!, el 2 de mayo, a las 15, en el stand de Lisboa.

Yara Nakahanda Monteiro dice que su novela es heredera de una historia colonial, de las consecuencias del sistema esclavista y de la guerra civil.

Pedro Mexia (1972)

Crítico literario y cronista. Se desempeña como asesor cultural del Presidente de la República. Publicó volúmenes de diarios, libros de poemas y colecciones de crónicas. Es codirector de la revista Granta en lengua portuguesa y coordina la colección de poesía de la editorial Tinta-da-china.

Para agendar: “La obra de Agustina Bessa-Luís en Argentina”, el de 2 de mayo, a las 18, en el stand de Lisboa. Con Pedro Mexia y Matías Serra Bradford.

Pedro Mexia, humanista, escritor, historiador, astrólogo, de antepasados gallegos

Emergentes

Afonso Reis Cabral (1990)

Tataranieto de Eça de Queiroz (escritor del realismo portugués del siglo XIX). Es uno de los autores más jóvenes de la delegación. Por su novela Pan de azúcar, basada en el asesinato de Gisberta Salce Júnior, una transexual brasileña asesinada por un grupo de chicos obtuvo el Premio Literario José Saramago en 2019.

Para agendar: jueves 25, a las 17, en el stand de Lisboa, presentación de Pan de Azúcar.

Afonso Reis Cabral es autor tambié de la novela ‘Mi hermano’ en el que explora la presencia del síndrome de Down en las relaciones intrafamiliares.

Ana Pessoa (1982)

Autora de álbumes ilustrados, novelas juveniles e historietas. Nació en Lisboa y vive en Bruselas donde trabaja como traductora. Su libro Supergigante fue seleccionado en 2015 como parte del catálogo White Ravens. Otro de sus títulos destacados es Fósforo, un largo poema sobre la maternidad.

Agenda: el1 de mayo, a las 15, en el stand de Lisboa, Ana Pessoa dialogará con Isol Misenta.

Ana Pessoa, fue reconocida este año en España por su libro "Mary John" (Elastic Books), con el premio TodosTusLibros que concede la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) al mejor libro juvenil del 2023.

Joana Bértholo (1982)

Licenciada en diseño y doctora en estudios culturales en Alemania. Fue voluntaria de Eloísa Cartonera en Buenos Aires y participó en varios países en performances relacionadas con la literatura, el arte del libro, la ecología y el diseño. En 2010 publicó su primera novela, Diálogos para o Fim do Mundo.

Para agendar: La autora se presenta el 10 de mayo, a las 18, en el stand de Lisboa.

La portuguesa Joana Bértholo es una escritora, dramaturga preocupada por el mundo. Sus escritos "Ecología" y la breve narrativa "Natureza Urbana" sirve de ejemplo.