Campana de largada: viajes en el tiempo, juegos en museos y happy hours literarios en las vacaciones porteñas

Con los gigantes de Xian de la ópera Turandot y otras figuras escenográficas de puestas como Rigoletto, Aida o Los cuentos de Hoffmann como guardianes de telón de fondo, y la música en vivo de Antonio Birabent, la Ciudad presentó en Colón Fábrica su agenda cultural para estas vacaciones de invierno. Más de 500 actividades llegarán a todos los barrios porteños.

“Es difícil pensar en Buenos Aires sin su cultura, casi imposible; la programación es muy potente”, adelantó desde el Distrito de las Artes de La Boca el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, en la presentación de la agenda que se desarrollará del sábado 16 al domingo 31. De acceso gratuito o a precios accesibles, las actividades se realizarán en centros culturales, museos, bibliotecas, terrazas, plazas y parques.

La programación completa, que puede consultarse en la web de la Ciudad o a través del chat Boti, incluye algunos imperdibles, que Avogadro destacó en diálogo con LA NACION. “Hay propuestas para todas las edades y gustos en todos los rincones de la Ciudad. Mencionamos algunas, aunque es difícil elegir, pero lo que no va a haber es tiempo para aburrirse”, advirtió.

LIT!, Festival de literatura juvenil

Del viernes 22 al sábado 30, en la Biblioteca del Parque de la Estación del Abasto y en la calle Florida, las letras serán las protagonistas en el Festival de Literatura Juvenil, LIT!, que incluirá entrevistas con autores, lecturas, conversatorios, sorpresas vinculadas a booktoubers, actividades interactivas multidisciplinarias, recorridos literarios y sensoriales, poesía, firmas de libros, talleres y workshops. El evento tiene como fin generar un espacio de encuentro para jóvenes bajo el lema “la lectura como experiencia”.

Experiencias sensoriales en los museos

En los museos de Buenos Aires se realizará el ciclo Sentidos en Juego, con actividades y talleres. Cada institución trabajará sobre uno de los cinco sentidos. En el Museo Histórico Saavedra se abordarán “los sonidos de nuestra historia”, mientras que los museos Buenos Aires, Luis Perlotti y José Hernández tendrán laboratorios para jugar con el tacto. El Sívori, el Museo del Cine y la Torre Monumental abrirán sus puertas con propuestas para redescubrir el sentido de la vista, y el Museo de Arte Hispanomericano Isaac Fernandez Blanco invitará a sentir los aromas de sus jardines. En el Museo Larreta se podrá explorar el gusto con talleres gastronómicos, y el Carlos Gardel trabajará sobre la audición.

Si se busca sumergir a los niños en el arte, la creación y los colores por medio de propuestas llenas de ritmo y diversión, el lugar indicado será el Museo de Arte Moderno. Del 16 al 31 de contará con actividades adaptadas para personas con discapacidad intelectual, motriz y visual y ofrecerá unos 20 talleres sobre novedosas e innovadoras técnicas artísticas de la mano de artistas, músicos y educadores sobre arqueología, escultura, bordado, autorretratos, dibujo, collage, ilustración y, entre otros, pintura.

Feria de libros, cuentacuentos y lecturas en las bibliotecas

Las bibliotecas públicas del Parque de la Estación, Casa de la Lectura, Benito Lynch, Centenera, Miguel Cané, Banchs y Devoto ofrecerán diversos talleres, como Té para tres, una feria de libros organizada por editorial Mil trazos, con actividades y venta de ejemplares. En la biblioteca Parque de la Estación habrá cuentacuentos los sábados y se abrirá el Mini Club de Lectura, para que las infancias se acerquen a la literatura con actividades y la posibilidad de asociarse y recibir posters y libros como obsequio. Además, se dictarán los talleres Rótulus, para inventar, ilustrar y develar historias, y Leo, leo, ¿Qué ves?, actividad de creación de un libro-álbum.

Libroteca, un espacio para bebés y un safari exploratorio en la Usina del arte

Para el disfrute en familia, la Usina del Arte será un paso obligado. “Se pone sus mejores galas y estará en permanente actividad”, señala el ministro de Cultura. Segmentadas por edades y con ejes conceptuales sobre cómo “sentir la Ciudad”, las propuestas en este espacio también explorarán experiencias sensoriales. El Safari Usina propone recorridos guiados lúdicos con disfraz para que chicas y chicos se conviertan en exploradores de uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad, mientras que la Libroteca será la sala de descanso para toda la familia, con libros y almohadones. En Estación Creativa se realizarán talleres para trabajar sobre los sentidos desde el arte y iUpiiiii se presenta como el primer espacio cultural de la Ciudad dedicado a la primera infancia, desarrollado por profesionales especializados en esta etapa infantil para potenciar y estimular la sensorialidad, la curiosidad, la sorpresa y el juego. También se podrá disfrutar de Revelaciones de un Jardín, muestra de la artista Pum Pum, que invita a contemplar la naturaleza desde una mirada poética.

Booktoubers y una docena de exposiciones en el Centro Cultural Recoleta

Maratones de dibujo y silent party y happy hour de escritura creativa, con artistas y referentes como Agus Cabaleiro, el booktuber Matias G.B, Majo Chicar y Guacho Bleu se darán cita en las instalaciones y terraza del Centro Cultural Recoleta, donde se podrán recorrer al mismo tiempo una docena de exposiciones, como Terra Incógnita, con obras de Renata Schussheim, Emilia De las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons; Mejores Deseos, donde la artista Mariel Uncal Scotti juega con estéticas populares; o la exhibición escultórica Guerrilleras. Cómo llenar un bache es una muestra de dibujos del artista Lukas Alienígena basada en recorridos alrededor de los barrios del conurbano y Viral Mural es una propuesta que invade las paredes del centro cultural con intervenciones de artistas argentinos y extranjeros.

Habrá recorridos guiados en "Colon Fábrica". Ricardo Pristupluk - LA NACION

Viajeros en el tiempo, paseos en tranvía y recorridos guiados por Colón Fábrica

Durante estas vacaciones habrá paseos en tranvía organizados por el área de Patrimonio de la Ciudad y la Asociación Amigos del Tranvía y Subterráneos de Buenos Aires, actividades de arqueología y paleontología para niños y niñas, y un especial de Miradores de Buenos Aires para los más chicos en la Galería Güemes. Ciclos como Viajeros en el Tiempo permitirán recorrer la historia de los subtes y su funcionamiento, y en Pequeños Exploradores los niños y niñas recorrerán lugares emblemáticos de Buenos Aires, como el Parque Lezama, para conocer sobre el trabajo de arqueólogos y paleontólogos.

Los teatros del Complejo Teatral tendrán programación hasta en los halls. El San Martín realizará visitas guiadas para que los más chicos descubran cómo se hacen los vestuarios, los peinados y las escenografías que se ven en escena y talleres de vestuario ilustrado utilizando marcadores, lápices, crayones, papel glacé, brillantinas y adhesivos de colores.

En el Teatro de la Ribera habrá talleres para introducirse al mundo artístico y escénico, y recorridos guiados para toda la familia en Colón Fábrica, el depósito de La Boca que exhibe escenografías, utilería y vestuario de producciones originales de ópera y ballet del Teatro Colón. Dentro del recorrido por esta fábrica hay espacios de recreación y descanso para toda la familia. En ellos se puede interactuar con parte del material escenográfico y tener una experiencia lúdica. Además, en cada parada está disponible una pantalla con un código QR, que permite acceder a los detalles de cada obra.

En la Calle Corrientes, se realizarán iniciativas como Me entra por un oído y no me sale por el otro, una caminata por la Calle Corrientes con los ojos vendados para descubrir su historia, su pasado y su presente mediante la escucha, el tacto y los relatos, y el taller Devorando Obeliscos invitará a decorar galletitas con forma de Obelisco.

Arte en Barrios llevará actividades a distintos rincones de Barracas, La Boca, Barrio 21.24, Villa Lugano, Barrio Padre Mugica y Barrio Padre Ricciardelli, y la plataforma Vivamos Cultura dispondrá de variados ciclos y contenidos digitales para disfrutar desde cualquier punto del país.